影子 IT 是指在未经 IT 部门批准、知情或监督的情况下在企业网络上使用的 IT 资产,例如应用程序、设备和数据。由于这些 IT 资产无人管理,因此更有可能包含黑客可以利用的未修补漏洞。

影子 IT 有多种形式,包括:

影子访问:影子访问是指用户为了方便或加快故障排除,使用本地账户对应用程序或服务进行不受管控的访问。