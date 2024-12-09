根据 IBM 数据泄露成本报告，全球数据泄露的平均成本为 488 万美元。强大的整体安全状况有助于通过提高组织在检测、响应威胁和从威胁恢复的能力来抵御这些攻击。

为了获得强大的安全态势，组织部署了互锁、有针对性的安全控制措施，以保护其 IT 生态系统的多个方面，包括数据、云和身份安全。

组织对检测威胁、消除漏洞、阻止攻击和减轻损害的控制越有效，其安全状况就越稳健。