运营技术 (OT) 安全性专注于保护制造、能源和运输等行业中用来管理和控制物理过程的硬件和软件系统。与主要处理数据和通信的传统信息技术 (IT) 系统不同,OT 系统负责直接控制和监视机械环境和工业环境。

OT 系统包括可编程逻辑控制器 (PLC)、监控和数据采集 (SCADA) 系统以及分布式控制系统 (DCS)。这些系统对制造工厂、电网、运输和其他工业网络的运营和安全性至关重要。

OT 与 IT 之间的差异

OT 与 IT 在侧重点和应用上有所不同。IT 涉及数据管理和处理,侧重于应用程序、数据库、服务器和网络等系统,以支持业务运营和信息交换。OT 是指用来监视、控制和自动化物理设备、流程和系统的技术。

IT 系统侧重于数据完整性和安全性,而 OT 系统优先考虑物理操作的可靠性、可用性和安全性。在 IT 和 OT 环境中实施强大的安全性控制措施对于防范网络威胁和确保运营连续性至关重要。

IT-OT 融合和安全挑战

OT 系统的独特性质带来了不同的安全挑战。与传统 IT 系统不同,OT 系统需要满足高可用性要求,这意味着它们必须持续运行,而且很难进行离线更新或维护。这些要求使它们容易受到针对性攻击以及恶意软件和勒索软件的攻击。此外,OT 系统通常使用传统协议和专有协议,这样就需要利用专业知识和解决方案防范不断演变的安全风险和网络安全风险。因此,OT 安全性必须侧重于维持系统可用性、了解特定的工业协议以及保护端点免受以过时的系统为目标的威胁。

OT 环境与 IT 环境的融合增大了保护这些系统的复杂性。从历史上看,OT 系统与 IT 网络和互联网隔离,因此降低了它们受到网络威胁的风险。然而,物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT) 和数字化转型的兴起导致 IT 系统与 OT 系统之间的联系更加紧密,因此模糊了它们的差异。这一集成可以增强数据分析和远程访问功能。不过,它还需要一个全面的网络安全框架,此框架应当既能够应对 OT 融合的挑战,还可以确保在以前与 IT 系统形成气隙隔离的环境中维持稳健的安全状况。



有效的 OT 安全实践包括部署下一代防火墙和单向网关、安全信息和事件管理 (SIEM) 系统以及身份访问管理 (IAM) 等技术,以实施安全通信。执行定期风险评估、管理漏洞和制定全面的事件响应计划对于保护 OT 资产也至关重要。这些安全工具可以帮助监视和控制对 OT 系统的访问、检测异常以及响应潜在威胁。

网络分段可以将关键 OT 系统与安全性较低的 IT 安全网络隔离开来,因此降低了交叉污染的风险。IT 安全团队与 OT 安全团队以及外部安全提供商之间的协调对于确保全面了解和保护整个生态系统至关重要。