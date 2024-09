影子 IT:“影子 IT”是员工在未经 IT 部门知情或批准的情况下使用的软件、硬件或设备(免费或流行的应用程序、便携式存储设备、不安全的个人移动设备)。由于影子 IT 不受 IT 或安全团队的监控,可能会引入黑客可利用的严重漏洞。