运用 AI 和自动化，增强预防策略

在整个组织中采用生成式 AI 模型和第三方应用程序，以及持续使用物联网 (IoT) 设备和“软件即服务”(SaaS) 应用程序，均会扩大攻击面，给安全团队带来压力。

在攻击面管理、红队和态势管理等领域中，应用支持安全预防战略的 AI 和自动化，可以有所帮助。这些解决方案可以通过完全托管的安全服务来采用。

将 AI 和自动化应用于安全预防的组织在降低数据泄露成本方面取得了大的效果，与未部署这些技术的组织相比，其平均节省了 222 万美元。