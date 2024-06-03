获得可见性和安全性
降低风险，简化合规性
掌控您的云数据安全
加密您的数据
IBM® Security Guardium 是 IBM Security 产品组合中的一系列数据安全软件，可用于发现漏洞并保护敏感的本地与云端数据。
随着数字化转型和云迁移的持续演进，企业也需要不断拓展数据安全性。复杂数据环境中广泛存在着各种类型的用例，这使得保障数据安全成为更加迫在眉睫的重大挑战。IBM Security Guardium 是一项数据安全解决方案，能根据威胁环境的变化进行灵活调整，在整个数据安全生命周期中提供全面的能见度、合规性和保护。
Guardium 是一个可扩展的现代化数据安全平台，它可在您处理安全问题时满足如今不断发展的环境需求。
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九个类别均显示 IBM Security Guardium 具有“显著优势”，使其成为整体领先产品。
IBM 委托 Forrester 进行的一项研究发现，投资回报率高达 406%，三年内可带来 586 万美元的收益。
26% 的新漏洞已知先前被利用过。
企业面临着如何了解其数据所处位置以及是否需要进一步保障的挑战。Guardium 能发现位于本地和云端的受管制结构化和非结构化数据，并对其进行分类和编目，以发掘漏洞。
满足千差万别且不断变化的合规需求的确是一项不容小觑的挑战。Guardium 能利用简化的技术环境和预建的模板实现合规工作流程自动化，从而加速开展 PCI DSS、SOX、HIPAA、GDPR、CCPA 等法规的合规活动。同时还能加速上报、简化流程、减少总拥有成本并提升企业整体合规水平。
企业安全分析人员可能会很快因众多非优先级威胁而忙得不可开交。Guardium 提供高级分析和风险评分，以识别未知威胁。通过与主要安全工具紧密集成，可确保在整个 SOC 和凭单系统中优先处理和协调响应企业的安全分析。
监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时响应威胁。
想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解 Guardium Insights 中的数据安全状况管理 (DSPM) 功能。
提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。
依靠以零信任策略为基础，针对敏感数据和受管制数据而部署的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态），均可获得数据的可见性、上下文和洞察分析。
通过扫描数据基础架构来检测漏洞、网络威胁和安全薄弱环节，了解企业的安全状况。
加密所有状态和不同环境中的敏感数据：文件、数据库和应用程序。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。
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Guardium Data Protection V12 和 Guardium Vulnerability Assessment 的技术进步增强了数据安全性，以便更快发现威胁。
聆听行业专家提供保护云端数据的最佳建议。
做好更充分的准备，以检测和应对不断扩大的威胁形势。查看最新报告，获取有关如何节省时间并控制损失的洞察和建议。
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