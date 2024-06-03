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IBM Security Guardium

在整个 IBM Security Guardium 数据安全生命周期内提供广泛的可见性、合规性和保护

了解 Guardium 位居领导者的原因
表示 IBM Security Guardium 生命周期的图形元素
通过数据发现、监控和分析，实现跨混合云的可见性和数据安全

获得可见性和安全性
通过自动化合规工作流实现更快的审计和轻松的报告

降低风险，简化合规性
发现云和 SaaS 应用程序中的影子数据、分析数据流并揭示漏洞

掌控您的云数据安全
维护数据隐私、满足法规要求，并通过强大的加密技术保护云存储

加密您的数据

IBM® Security Guardium 是 IBM Security 产品组合中的一系列数据安全软件，可用于发现漏洞并保护敏感的本地与云端数据。

 数据安全关乎每个人的业务

随着数字化转型和云迁移的持续演进，企业也需要不断拓展数据安全性。复杂数据环境中广泛存在着各种类型的用例，这使得保障数据安全成为更加迫在眉睫的重大挑战。IBM Security Guardium 是一项数据安全解决方案，能根据威胁环境的变化进行灵活调整，在整个数据安全生命周期中提供全面的能见度、合规性和保护。

Guardium 是一个可扩展的现代化数据安全平台，它可在您处理安全问题时满足如今不断发展的环境需求。

 
熟练应用数据驻留

了解通过合规措施来提升数据驻留的有效策略
特别报道

查看 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数，深入了解攻击者的策略和身份保护建议

 网络研讨会

聆听专家讨论 2024 年生成式 AI 世界的数据安全策略。
为什么选择 Guardium 9/9

九个类别均显示 IBM Security Guardium 具有“显著优势”，使其成为整体领先产品。

 了解 KuppingerCole 为何将 Guardium 评为领导者 406%

IBM 委托 Forrester 进行的一项研究发现，投资回报率高达 406%，三年内可带来 586 万美元的收益。

 阅读 2023 年 Forrester TEI 研究报告 26%

26% 的新漏洞已知先前被利用过。

 了解如何避开五种常见的数据安全陷阱
优势 自动发现数据并进行分类

企业面临着如何了解其数据所处位置以及是否需要进一步保障的挑战。Guardium 能发现位于本地和云端的受管制结构化和非结构化数据，并对其进行分类和编目，以发掘漏洞。

 监控活动并保护数据

数据安全的一项基本挑战是确定何人拥有访问权，以及他们可以执行哪些操作。企业需要监控本地和云数据源的实时活动，以保护任务关键型数据。Guardium 通过加密密钥管理、实时警报、动态编校和隔离可疑 ID 等功能来保护数据。

 加快实现数据合规性

满足千差万别且不断变化的合规需求的确是一项不容小觑的挑战。Guardium 能利用简化的技术环境和预建的模板实现合规工作流程自动化，从而加速开展 PCI DSS、SOX、HIPAA、GDPR、CCPA 等法规的合规活动。同时还能加速上报、简化流程、减少总拥有成本并提升企业整体合规水平。

 了解风险和优先处理调查

企业安全分析人员可能会很快因众多非优先级威胁而忙得不可开交。Guardium 提供高级分析和风险评分，以识别未知威胁。通过与主要安全工具紧密集成，可确保在整个 SOC 和凭单系统中优先处理和协调响应企业的安全分析。
了解安全领导者如何利用 DSPM 保护他们的云和 SaaS 数据
Guardium 产品
IBM Security Guardium Insights 通过风险评分、集中可见性、简单的合规性支持、高级分析、灵活的部署选项和无限的可伸缩性，发现混合云中的数据安全风险。将多个 Guardium 组合产品配对以实现一流的数据安全状况管理。 深入了解数据安全性和合规性 免费试用 Guardium Insights
IBM Security Guardium Data Protection

监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时响应威胁。

 自动数据保护 探索交互式产品导览 IBM Security Guardium Insights SaaS DSPM

想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解 Guardium Insights 中的数据安全状况管理 (DSPM) 功能。

 数据安全状态管理 免费试用 DSPM IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager

提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。

 简化和自动执行密钥加密 免费试用 90 天 IBM Security Discover and Classify

依靠以零信任策略为基础，针对敏感数据和受管制数据而部署的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态），均可获得数据的可见性、上下文和洞察分析。

 获得更清晰的可见性 IBM Security Guardium Vulnerability Assessment

通过扫描数据基础架构来检测漏洞、网络威胁和安全薄弱环节，了解企业的安全状况。

 快速发现漏洞 IBM Security Guardium Data Encryption

加密所有状态和不同环境中的敏感数据：文件、数据库和应用程序。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。

 提供强有力的加密保护
获得专家针对 Guardium 产品组合中任何产品的实时演示。
IBM Security Guardium 荣获 TrustRadius 大奖 荣获“最高荣誉奖”意味着此供应商拥有出色的客户满意度和长期积累的信誉。该奖项完全基于评论和客户感受，并不涉及竞价排名或分析人员意见。这种对最佳 B2B 技术的公正认可，使得采购人员对这些奖项格外信赖。
资源 利用 DSPM 保护云和 SaaS 数据

了解安全领导者如何保护他们的云和 SaaS 数据。聆听专家讲述如何通过 5 个实用步骤保护您的云数据。

 克服混合多云环境中的数据安全挑战

了解有关使用 IBM Security Guardium 平台保护数据（无论数据位于何处）的更多信息。

 增强复杂环境中的数据安全性

Guardium Data Protection V12 和 Guardium Vulnerability Assessment 的技术进步增强了数据安全性，以便更快发现威胁。

 《2023 年数据泄露成本报告》中的关键要点

聆听行业专家提供保护云端数据的最佳建议。

 2023 年数据泄露成本报告

做好更充分的准备，以检测和应对不断扩大的威胁形势。查看最新报告，获取有关如何节省时间并控制损失的洞察和建议。

 当今云时代对数据合规性的需求

阅读资深分析师对数据合规重要性的看法。

采取后续步骤

与 Guardium 专家进行 30 分钟的免费通话，或是预约针对 Guardium 产品组合中任意产品的实时演示，以便讨论您的选项。

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