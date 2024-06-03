随着数字化转型和云迁移的持续演进，企业也需要不断拓展数据安全性。复杂数据环境中广泛存在着各种类型的用例，这使得保障数据安全成为更加迫在眉睫的重大挑战。IBM Security Guardium 是一项数据安全解决方案，能根据威胁环境的变化进行灵活调整，在整个数据安全生命周期中提供全面的能见度、合规性和保护。

Guardium 是一个可扩展的现代化数据安全平台，它可在您处理安全问题时满足如今不断发展的环境需求。