识别数据环境中的漏洞是了解和管理您自身数据安全状态的关键。IBM Security Guardium Vulnerability Assessment 可扫描数据库、数据仓库和大数据环境等本地部署和云端数据基础架构，以检测漏洞，并根据 STIG、CIS、CVE 和其他配置标准的基准就补救措施提出建议。

Guardium Vulnerability Assessment 能识别数据库中的安全漏洞，如补丁缺失、密码简单、变更未授权、权限配置错误、管理登录次数过多、异常的非营业时间活动以及包括帐户共享在内的其他行为漏洞。然后，它会提供完整的报告以及可操作的建议，从而解决漏洞，夯实数据库环境。

Guardium Vulnerability Assessment 是 Guardium Data Protection 解决方案的组成部分，但也可以作为一个独立的产品来实施，服务于独立的用例。