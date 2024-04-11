用例

动态风险评估 风险监测程序实施动态风险评估，权衡多种风险因素，以识别存在风险的用户。系统会根据审计数据，每天计算每个用户的总体风险分数，以便企业确定缓解措施的优先级。

主动威胁分析 主动威胁分析仪表板根据异常值挖掘流程和已识别的攻击症状，显示潜在的安全漏洞案例。可以在此仪表板上查看和调查案例，并对个别案例采取行动。

智能助手 Smart Assistant 是一种低接触、指导式 4 步工作流程功能。它通过为 PCI DSS、SOX、GDPR、CCPA、Basel、HIPAA 等全球法规定义自定义策略、工作流程和报告，帮助您启动并运行合规性监控。 了解更多信息