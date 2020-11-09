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    特色产品

     

    IBM Cloud Pak for Security

    为混合多云世界而建的互联安全性。

     

    IBM Cloud Pak for Integration

    将应用、服务和数据与最全面的集成软件解决方案 IBM Cloud Pak for Integration 平台相连接。

     

    IBM Cloud Pak for Automation

    IBM Cloud Pak for Automation 企业容器云智能自动化软件平台 支持业务用户使用 Kubernetes 上的容器来构建和运行自动化应用。

     

    IBM Cloud Pak for Data

    IBM Cloud Pak for Data 是一个配备 Data Fabric 架构的数据和 AI 平台。无论数据驻存于任何云端，均可用于 AI 和分析。

     

    IBM Cognos Analytics on Cloud

    利用 IBM Cognos Analytics，发现隐藏在数据中的洞察并推动企业整体发展。

     

    IBM InfoSphere DataStage

    探索 IBM DataStage，这是一个功能强大且可扩展的提取转换加载 (ETL) 工具，可在本地和云环境中近乎实时地集成所有类型数据。

    具有热门试用的产品

     

    IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

    ILOG CPLEX 可优化业务决策，快速开发和部署优化模型，创建能够显著提高业务成果的实际应用。

     

    IBM CICS Transaction Server for z/OS

    IBM CICS Transaction Server for z/OS 通过功能强大的云计算服务交付平台，助您显著提升运营效率，大幅改善服务敏捷性。

     

    IBM QRadar on Cloud

    采用云 SIEM 并利用 IBM Security QRadar SIEM on Cloud 监控威胁和内部攻击。

     

    IBM Blueworks Live

    借助 IBM Blueworks Live 开展协作，实现更好的工作流程

     

    IBM API Connect

    使用业界领先的 IBM API Connect，跨多个云环境保护和管理 API 生态系统

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    分析

    发现并解释从数据中挖掘的有意义模式和洞察并进行沟通

    区块链

    开发和部署区块链网络，降低风险，开辟新的收入来源

    企业运营

    利用这些解决方案，提高和优化企业内的工作效率

    实现对共享计算机处理资源和数据的快速按需访问

    服务

    IBM Services 与全球领先的公司合作，利用技术重塑业务。

    网络安全

    保护计算机系统，防止硬件和软件被盗或受损以及无法提供正常服务

    IT 基础架构

    结合使用硬件、软件、网络和设施，支持信息技术服务

    行业相关主题

    探究行业发展趋势，发现为特定行业定制的业务和技术解决方案。

    供应链

    API 管理是用于管理 API 连接的可扩展过程 - 共享连接、控制访问、跟踪使用情况和实施安全策略。

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