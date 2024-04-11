主页 业务自动化 Robotic Process Automation (RPA) IBM Robotic Process Automation

通过全功能、由 AI 驱动的机器人流程自动化 (RPA) 来提高投资回报率

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从简单的后台任务自动化转变为大规模部署自动化，以处理耗时的业务流程，这对企业来说极具挑战。

IBM 机器人流程自动化产品可帮助您以传统 RPA 的便捷和速度，大规模自动执行更多的业务和 IT 流程。软件机器人能根据 AI 洞察采取行动，无需延时即可完成任务，支持企业实现数字化转型。

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通过 IBM watsonx Orchestrate 并利用自然语言来为最终用户提供 RPA 的强大功能。

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watsonx Orchestrate 和 RPA

借助机器人流程自动化 (RPA) 和应用程序编程接口 (API)，您可通过在 IBM watsonx Orchestrate 中创建自定义技能来自动执行和简化工作流程，从而可根据自己的特定需求灵活地训练 watsonx。

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优势 提高生产力

将重复性任务转移给始终在线的机器人，以便员工将更多时间用于创新。

 阅读更多 发展您的业务

当您自动执行日常手动任务并将员工转向更高收入的任务时，即可体验到成本效益。

 阅读更多 加速实现价值

在数小时内创建、测试和部署新的自动化方案，而不是几天或几个月。

 阅读更多 提高吞吐量

在几秒钟或几分钟内全天候完成自动化任务。

 阅读更多 减少人为错误

几乎可完全消除将相同数据输入多个系统时出现的复制粘贴错误。

 阅读更多
IBM Robotic Process Automation 的总体经济影响 了解机器人流程自动化带来的成本节余和业务优势。 阅读报告 投资回报率

由 IBM 委托开展的 2021 年 Forrester Consulting Total Economic Impact™ 研究显示，在一家综合企业部署 IBM 机器人流程自动化后，其三年的投资回报率高达 124%。

 净现值 (NPV)

扣除成本后，投资实现了 549,000 美元的净收益，此外还增强了流程可视性、数据和合规性。

 投资回收期

企业在 16 个月内收回了实施 IBM Robotic Process Automation 的全部成本。
功能 构建、运行和监控机器人 无人值守机器人

自动执行重复类任务，无需人工干预。

 了解更多信息 (1:33) 有人值守机器人

支持人工按需使用机器人。

 智能聊天机器人

创建适用于任何渠道的互动式聊天机器人。

 了解更多信息 (1:13) 使用 Microsoft Windows 操作系统

使用文件系统、剪贴板、任务栏、服务以及打开和关闭应用程序。

 使用桌面应用程序

使用 Web 应用程序、Windows 应用程序、Microsoft Office 套件、SAP、Java 应用程序和远程桌面。

 低代码创作工具

使用数百个预构建命令来快速创建机器人。

 了解更多信息 (1:55) 与系统交互

访问主机、调用 API 以及更新和查询数据库。

 机器人并发执行

提高可扩展性，并在同一虚拟主机上运行多个机器人。

 了解更多信息 (1:42) 通信

发送和阅读电子邮件和短信，以及使用自然语言进行聊天。

 阅读文档

从非结构化内容中提取结构化数据。

 应用情报

解读信息、做出决策、应用知识并进行学习。

 创建文档

以 PDF 报告、MS Excel 和 MS Word 格式创建报告。

 处理数据

加密、分析和执行计算。

 管理文件

创建、上传/下载和传输文件。

用例

RPA 对您的企业意味着什么？ 加快生产力，减少错误。将更多时间花在战略性工作上，同时减少对重复性任务的用时。 查看操作方法 (1:32)
如何构建 AI 驱动的机器人 IBM RPA 可帮助 RPA 开发人员（或几乎任何人）在几分钟内构建 RPA 机器人并创建报告。 查看操作方法 (2:51)
如何集成聊天机器人 对技术问题进行排查，并开发可近实时回复客户的聊天机器人。 查看操作方法 (1:50)
如何管理 IBM RPA 机器人 维护 RPA 环境并跟踪度量标准。 查看操作方法 (1:33)
RPA 与 AI 如何通过 AI 驱动型 RPA 增强企业影响力 AI 和自动化的威力：工作效率和敏捷性

为了达到最佳性能，自动化需要来自整个组织和合作伙伴生态系统的不间断数据。

 阅读报告 开发人员采用生成式 AI 的五大标准

采用生成式 AI 后，开发人员可以在日益依赖 AI 的世界中积极进取，不断成长。

 阅读博客文章 在 RPA 内部署嵌入式 AI 功能，从而确保实现弹性

深入了解 RPA 配备 AI 技术的重要性，以及通过更智能的机器人解决问题并提高生产力所获得的体验。

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成功案例
更多成功案例 了解企业为何越来越依赖 IBM Robotic Process Automation。 阅读更多
评分和评论
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