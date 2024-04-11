通过全功能、由 AI 驱动的机器人流程自动化 (RPA) 来提高投资回报率
从简单的后台任务自动化转变为大规模部署自动化，以处理耗时的业务流程，这对企业来说极具挑战。
IBM 机器人流程自动化产品可帮助您以传统 RPA 的便捷和速度，大规模自动执行更多的业务和 IT 流程。软件机器人能根据 AI 洞察采取行动，无需延时即可完成任务，支持企业实现数字化转型。
通过 IBM watsonx Orchestrate 并利用自然语言来为最终用户提供 RPA 的强大功能。
使用 IBM Business Automation Starter Kit 加快您的自动化之旅
流程挖掘和 RPA：了解终极自动化强强组合
借助机器人流程自动化 (RPA) 和应用程序编程接口 (API)，您可通过在 IBM watsonx Orchestrate 中创建自定义技能来自动执行和简化工作流程，从而可根据自己的特定需求灵活地训练 watsonx。
将重复性任务转移给始终在线的机器人，以便员工将更多时间用于创新。
当您自动执行日常手动任务并将员工转向更高收入的任务时，即可体验到成本效益。
在数小时内创建、测试和部署新的自动化方案，而不是几天或几个月。
在几秒钟或几分钟内全天候完成自动化任务。
几乎可完全消除将相同数据输入多个系统时出现的复制粘贴错误。
由 IBM 委托开展的 2021 年 Forrester Consulting Total Economic Impact™ 研究显示，在一家综合企业部署 IBM 机器人流程自动化后，其三年的投资回报率高达 124%。
扣除成本后，投资实现了 549,000 美元的净收益，此外还增强了流程可视性、数据和合规性。
企业在 16 个月内收回了实施 IBM Robotic Process Automation 的全部成本。
自动执行重复类任务，无需人工干预。
支持人工按需使用机器人。
创建适用于任何渠道的互动式聊天机器人。
使用文件系统、剪贴板、任务栏、服务以及打开和关闭应用程序。
使用 Web 应用程序、Windows 应用程序、Microsoft Office 套件、SAP、Java 应用程序和远程桌面。
使用数百个预构建命令来快速创建机器人。
访问主机、调用 API 以及更新和查询数据库。
提高可扩展性，并在同一虚拟主机上运行多个机器人。
发送和阅读电子邮件和短信，以及使用自然语言进行聊天。
从非结构化内容中提取结构化数据。
解读信息、做出决策、应用知识并进行学习。
以 PDF 报告、MS Excel 和 MS Word 格式创建报告。
加密、分析和执行计算。
创建、上传/下载和传输文件。
为了达到最佳性能，自动化需要来自整个组织和合作伙伴生态系统的不间断数据。
采用生成式 AI 后，开发人员可以在日益依赖 AI 的世界中积极进取，不断成长。
深入了解 RPA 配备 AI 技术的重要性，以及通过更智能的机器人解决问题并提高生产力所获得的体验。