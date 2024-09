New Mexico Mutual 团队特意联系了 PMsquare,这是一家专门提供数据和分析解决方案的战略性咨询公司。PMsquare 与 New Mexico Mutual 合作了近 10 年,共同完成了多个项目;PMsquare 了解到 New Mexico Mutual 比许多其他保险公司更注重创新。正如 PMsquare 销售副总裁 Kevin Emanuel 所说:“一些公司仍然坚信,分析和自动化是企业必须要走的路。New Mexico Mutual 更愿意说是‘帮助我们找到正确的路’。”

在我们这种情况下,正确的路就是使用 IBM Robotic Process Automation。

PMsquare 在咨询活动中采用了技术中立的方法,并与 New Mexico Mutual 一起研究了多种自动化解决方案。

New Mexico Mutual 团队注意到了 IBM 解决方案的一些重要竞争优势。由于续保流程包含很多步骤,因此能够灵活地集成多个软件才是关键所在。该团队希望可以使用 RPA 解决方案进行网络抓取,其中有些是内部抓取,有些是外部抓取,包括读/写数据库等。

易用性和部署速也非常关键。De Bruijn 解释了如何利用 IBM RPA 解决方案的低代码特性。标准化任务的自动执行速度比从头开始编写自动化代码要快得多。

PMsquare 的专业知识也有助于简化实施并提高实施速度。Luna 说到:“很高兴与 PMsquare 合作。这个流程十分顺畅,也非常简单。我们惊喜地发现,花费的时间是如此之短,而启动和运行自动化是如此简单。”

最终,New Mexico Mutual 和 PMsquare 使用 IBM Robotic Process Automation 对续保流程中涉及的手动任务实现了 100% 的自动化。New Mexico Mutual 将其 RPA 机器人命名为 Rebel。Luna 表示:“Rebel 目前在工作高峰期为每名承保员分担了大约 10 笔续保,负责处理这些续保的所有手动任务。它为该公司节省了大量时间;随着我们提高了保费门槛,还将进一步减轻员工的工作量。”