New Mexico Mutual 的创新与分析总监 Roberta De Bruijn 说道：“我们的首要任务是改善我们为机构合作伙伴、投保人及其员工提供的客户服务。我们与医疗保健专业人员一起帮助受工伤的工人快速恢复并重返工作岗位。我们还会提供指导和培训，帮助企业主来提高其工作场所的安全性。”

作为一家工伤赔偿保险公司，New Mexico Mutual 十分清楚在客户互动中引入真正的人类同理心的重要性。因此，该公司最近与 IBM 业务合作伙伴 PMsquare 合作实施了一个基于 IBM® Robotic Process Automation 软件的机器人；该机器人可以自动执行续保流程，这极大地缩短了处理时间，最重要的是为该公司赢回了时间来改善客户服务。

当 New Mexico Mutual 的承保员早上上班时，他们需要处理许多续保保单。New Mexico Mutual 的承保和客户服务部总监 Cynthia Luna 解释说：“在交易量较低的时期可能是 5-10 份保单，在季节性高峰期则可能多达 30 份保单。每次续保需要花费 20 分钟到 1 小时，具体取决于帐户的复杂性。”平均而言，每名承保员 80% 的工作时间是处理续保业务，将剩余的时间用于拜访机构和处理其他客户服务查询等事务 — 尽管时间有限，但这些工作十分重要。

New Mexico Mutual 最近计划提高其小型企业承保部门的续保门槛，Luna 和承保部副总裁 Kristen Carey 知道这一变化将导致该部门的续保业务激增，所以他们认识到自动执行续保流程的重要性。De Bruijn 认为，他们可以将 RPA 与基于规则的分析引擎（基于公司的企业数据仓库）相结合来应对这一挑战。