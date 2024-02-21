Sicoob 技术主管 Everton Gomede 博士解释说：“我们公司的文化就是团队合作。我完成一项任务，另一个人完成下一项任务，依此类推，我们一起合力完成工作。但人们一天能执行的任务数量是有限的。”

Sicoob 的许多流程，如保险报价、工资贷款和客户注册等，都是文件和表格密集型流程，需要输入大量数据。例如，直到最近，开立一个客户账户都要经过两天的严格评估，员工要审查和评估客户提供的多份表格的合法性。之后，他们将数据手动输入到 ERP 系统中。一旦出现错误，员工就必须进行回溯，这就需要更多的时间。他们对每个开户申请都重复这一过程，每天大约需要处理 150 个账户。

Gomede 博士说：“当人们成天都在输入数据时，数据质量堪忧是可以想见的。人类更擅长富于创造性的事物。而被动地一遍又一遍重复某项任务或活动，并非我们所长。”

确保遵守复杂的数据保护法规也是一项挑战，因为错误可能使公司面临处罚和罚款的风险。Gomede 补充说：“很难保证所有任务都按照合规规则执行。”

2019 年，Sicoob 推出了机器人流程自动化 (RPA) 计划，旨在缩短关键业务流程的交付时间。但同样重要的目标是将员工从琐碎的工作中解放出来，使他们能够以更有意义的方式参与并为公司做出贡献。