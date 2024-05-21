流程自动化给公司带来了一系列挑战，但 Primanti Bros. 正面迎接了这一挑战。Primanti Bros. 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Salient Process, Inc.（一家提供全方位服务的流程自动化公司）合作，制定了一项数字现代化计划，将在其财务部门使用人工智能。通过分析各种软件技术，财务规划和分析团队发现 IBM 机器人流程自动化 (RPA) 可以为自动化用例提供最高的投资回报 (ROI)。

Salient Process 的高级自动化顾问 Jimmy Hewitt 表示：“我非常喜欢这项自动化技术的两点。首先机器人毫不费力地就能完成人类每年需要 2,000 小时才能完成的工作，它简直就是来自时间的馈赠。人们常说寸金难买寸光阴。我要说，我们可以买到！其次是这种功能的准入门槛非常低。”

RPA 提供了直观的用户界面，几乎任何人都可以构建机器人来执行简单的自动化任务。IBM RPA 机器人非常灵活。它可以跨多个平台和系统工作，使用人工智能收集分散的信息。Primanti Bros. 依靠 IBM RPA 技术将日常销售和人工报告转变为无需手动操作的任务，从而减少出错的空间。

在两周内，新的解决方案得以实施。三个月后，Primanti Bros. 报告称其已收回成本。Primanti 的区域经理现在可以花更多时间专注于为他们的“粉丝”（他们的客户）提供最佳体验，而不是坐在办公桌后面。通过访问实时数字和数据，管理团队可以快速比较趋势，并开始制定当天的计划。

Stritmatter 补充道：“我们的一位区域经理表示，不仅这些报告已经完成，而且知道它们是准确的，这真是令人欣慰。没有人再去错误地输入数字了。作为一名数据人员，这让我感到轻松。它没有错误，我知道他们看到的是正确的内容。”