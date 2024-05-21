餐饮业的发展日新月异，技术的进步在其现代化进程中发挥着不可或缺的作用。最近，人工智能的出现为餐饮服务领域带来了几乎无限的潜力，但不要指望下次外出就餐时能看到都是器人员工在操作烤架和调酒，至少现在还不会。
历史悠久的连锁餐厅 Primanti Brothers 一直紧跟着时代的脚步。89 年来，这家总部位于匹兹堡的标志性连锁店一直勇于创新，包括在其招牌三明治中提供炸薯条和凉拌卷心菜。然而，该公司摆脱新冠疫情危机后，审视了其后台运营的服务模式，并意识到其地区管理团队的人工报告流程效率低下。
Primanti Bros. 财务规划与分析总监 Caitlin Stritmatter 解释说：“对我们来说，这是非常忙碌的一年。正如许多餐饮业人士所说，2020-2021 年并不是一个轻松的时期。疫情过后，新产品和项目的决策发生了很多变化。我们开始思考，‘我们是否需要在每家餐厅雇用专人来负责文书工作和行政事务？我们认为一定会有更好的方法。’公司需要一种更有效的方式来处理我们的报告。”
IBM RPA 自动执行 8 名区域经理的任务，每天生成 40 份报告，每年节省 2,000 小时
Primanti Bros. 在 3 个月内实现了 100% 的投资回报率
Primanti Bros. 希望对生成每日销售和人工报告所需的人工工作进行整合，改进其重复性的办公流程。仔细审视公司情况就会发现，该公司之前需要一组由 8 名区域经理组成的小组，分别提取 5 个地点的每日销售报告，每人至少需要 45 分钟才能在每天上午 10 点（包括周末和节假日）之前生成 40 份报告。该连锁餐厅意识到，使用人工智能实现此类流程的自动化可以节省时间和运营成本。
Stritmatter 说：“在开始经营餐厅之前，你每天只有这么多时间。本应花在实际审核数字及其含义的时间，却可能在复制、粘贴、填写和仔细检查电子表格的流程中消磨。因此，我们希望将繁忙的工作从流程中剔除，以腾出时间进行思考和规划。”
流程自动化给公司带来了一系列挑战，但 Primanti Bros. 正面迎接了这一挑战。Primanti Bros. 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Salient Process, Inc.（一家提供全方位服务的流程自动化公司）合作，制定了一项数字现代化计划，将在其财务部门使用人工智能。通过分析各种软件技术，财务规划和分析团队发现 IBM 机器人流程自动化 (RPA) 可以为自动化用例提供最高的投资回报 (ROI)。
Salient Process 的高级自动化顾问 Jimmy Hewitt 表示：“我非常喜欢这项自动化技术的两点。首先机器人毫不费力地就能完成人类每年需要 2,000 小时才能完成的工作，它简直就是来自时间的馈赠。人们常说寸金难买寸光阴。我要说，我们可以买到！其次是这种功能的准入门槛非常低。”
RPA 提供了直观的用户界面，几乎任何人都可以构建机器人来执行简单的自动化任务。IBM RPA 机器人非常灵活。它可以跨多个平台和系统工作，使用人工智能收集分散的信息。Primanti Bros. 依靠 IBM RPA 技术将日常销售和人工报告转变为无需手动操作的任务，从而减少出错的空间。
在两周内，新的解决方案得以实施。三个月后，Primanti Bros. 报告称其已收回成本。Primanti 的区域经理现在可以花更多时间专注于为他们的“粉丝”（他们的客户）提供最佳体验，而不是坐在办公桌后面。通过访问实时数字和数据，管理团队可以快速比较趋势，并开始制定当天的计划。
Stritmatter 补充道：“我们的一位区域经理表示，不仅这些报告已经完成，而且知道它们是准确的，这真是令人欣慰。没有人再去错误地输入数字了。作为一名数据人员，这让我感到轻松。它没有错误，我知道他们看到的是正确的内容。”
Primanti Bros. 现在以创纪录的时间完成每日销售和人工报告。RPA 机器人不再需要 8 名经理每天每人花费 45 分钟来完成该任务，而是只需 3 分钟即可完成。它每年节省管理时间超过 2,000 个小时，Primanti Bros. 节省了 84,000 美元的成本。
随着餐厅向更多技术领域迈进，其机器学习和人工智能的未来发展前景不可限量。在看到自动化机器人的功能后，Primanti Bros. 公司的其他部门也纷纷提出申请，希望将其应用到自己的报告需求中。
Stritmatter 表示：“我们还在努力为会计和 IT 部门的要求制定计划。如果全部完成，我们可以自动生成数百份报告，但我们会优先考虑影响最大的报告。我们制定了一项长期计划，通过开设更多的餐厅分店来实现持续增长。展望未来，我们希望有一天能达到，只需聘请内部人员即可管理我们过去、现在和未来的自动化工作。我们还有很大的发展空间，而且我们不打算放慢脚步。机器人对于保持我们业务模式的可扩展性至关重要。”
Primanti Bros.（ibm.com 外部链接）是一家标志性的三明治连锁店，由 Joe Primanti 和他的兄弟于 1933 年在宾夕法尼亚州匹兹堡创立。这家著名连锁店以其招牌三明治而闻名，三明治由烤肉、融化的奶酪、卷心菜沙拉、番茄和炸薯条组成，夹在两片意大利面包之间。
总部位于美国的 Salient Process（ibm.com 外部链接）的规模在去年翻了一番，是 IBM 业务合作伙伴以及领先的超级自动化服务和解决方案提供商。Salient 专注于流程映射、挖掘和分析、机器人流程自动化、业务流程管理 (BPM)、业务规则管理（决策）和自动化解决方案，并在岸上、近岸和离岸实施咨询方面保持良好的实践。
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2022 年 5 月在美国制作。
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