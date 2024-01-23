Aon Italy 是 Aon plc 的子公司，后者是一家跨国专业服务公司，为企业和消费者提供广泛的商业风险、再保险、退休、健康以及数据和分析解决方案。意大利分公司遵循与母公司相同的组织结构，在意大利各地设有 25 个办事处。

对客户满意度的强烈关注和对提高运营效率的永无休止的追求是 Aon Italy 持久成功的核心。2016 年，随着数字技术迅速改变行业面貌，该公司认识到采用数字技术的前景以及忽视数字技术的风险。

“我们希望保持在意大利的领先地位和市场份额，”Aon Italy 首席运营官 Giancarlo Baglioni 说道。“但是，世界在不断变化，新的竞争对手正在进入数字领域。我们需要开发和部署可以缩短上市时间、确保采用灵活性并帮助我们保持竞争力的应用程序，这样才能实现全面的数字化转型和对未来的新愿景。”

Aon Italy 也希望利用数据的力量。保险行业是数据驱动行业。客户信息或索赔详情等大部分数据高度敏感，并且受到政府法规的严格约束。数据还可以提供宝贵的见解，可用于改善客户体验或开发新的保险产品和服务。