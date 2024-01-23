2020 年春季，当新冠疫情导致企业停顿时，与许多公司相比，Aon Italy 做好了更充分的准备。几年前，该公司开始进行数字化转型，旨在实现核心流程自动化并支持员工远程工作。这种远见卓识使 Aon Italy 公司不仅度过了危机，而且蓬勃发展。IBM Cloud Pak® 和 Red Hat® OpenShift® 解决方案是推动转型的关键。
Aon Italy 是 Aon plc 的子公司，后者是一家跨国专业服务公司，为企业和消费者提供广泛的商业风险、再保险、退休、健康以及数据和分析解决方案。意大利分公司遵循与母公司相同的组织结构，在意大利各地设有 25 个办事处。
对客户满意度的强烈关注和对提高运营效率的永无休止的追求是 Aon Italy 持久成功的核心。2016 年，随着数字技术迅速改变行业面貌，该公司认识到采用数字技术的前景以及忽视数字技术的风险。
“我们希望保持在意大利的领先地位和市场份额，”Aon Italy 首席运营官 Giancarlo Baglioni 说道。“但是，世界在不断变化，新的竞争对手正在进入数字领域。我们需要开发和部署可以缩短上市时间、确保采用灵活性并帮助我们保持竞争力的应用程序，这样才能实现全面的数字化转型和对未来的新愿景。”
Aon Italy 也希望利用数据的力量。保险行业是数据驱动行业。客户信息或索赔详情等大部分数据高度敏感，并且受到政府法规的严格约束。数据还可以提供宝贵的见解，可用于改善客户体验或开发新的保险产品和服务。
实现业务流程自动化，有可能减轻公司 1,600 名员工的工作负担
在意大利的 25 个 办事处中经营 5 项业务
Aon Italy 将其转型计划分为多个阶段，首先从短期目标着手，实现核心承保流程自动化，减少代价高昂的人工错误，或实现医疗报销流程自动化，加快响应速度，从而在公司内部迅速取得成功，然后在中长期内将其重点扩展到客户和其他外部社区。为了实现这些目标，Aon Italy 需要自动化业务流程，简化工作流程，并对健康、风险和退休险种的应用程序和系统进行现代化整合。
Aon Italy 选择 IBM Cloud Pak for Business Automation 和 IBM Cloud Pak for Integration 作为自动化之旅的基础。IBM Cloud Paks 经过优化，可在任何云上的 Red Hat OpenShift 上运行，支持 Aon Italy 转型战略的三个关键组成部分：全面改革承保流程、实现 IT 环境现代化、遵守保险行业严格的合规性要求以及欧洲的 GDPR 法规。
Aon Italy 最初专注于其“集合”业务线的承保流程，该业务线专门为中小型组织及其附属机构提供定制保险计划。承保是一个复杂的端到端过程，是根据消费者的需求和情况评估风险并提供保险选择。当时，许多后端活动都是手动执行。客户在提交请求后可能需要三天时间才能收到保险报价。
为了实现自动化流程，Aon Italy 采用了多项 IBM 技术：
利用 Red Hat OpenShift 上的容器化环境，Aon Italy 可以将敏感数据和应用程序保留在本地，同时利用多云环境的灵活性、速度和可扩展性来开展日常活动。该公司通过利用在任何云中运行的能力，能够更轻松地在各种 IT 环境中与众多外部合作伙伴和提供商进行交互。
成功实施后，该公司扩大了 IBM Cloud Pak 功能的使用范围。作为一家多品牌公司，AON Italy 提供跨不同领域（例如财富、汽车、建筑、法律和合规）的企业对企业解决方案，每个领域都有自己的数据存储库。IBM Cloud Pak for Business Automation 的人工智能驱动的内容管理功能提供从单访问点访问这些不同存储库的能力，并且符合 GDPR 要求。
通过 IBM Cloud Pak for Integration，Aon Italy 正在使用 API Management 功能来创建和公开 API 以供内部和外部使用，并使用消息队列功能在应用程序之间共享消息。
如今，Aon Italy 对其 IBM 实施方案非常满意。通过减少错误和节省时间，将以前的手动任务自动化和数字化为全公司带来了显著的效益。在承保过程中尤其如此，减少了方案生成的延迟并提高了数据质量，从而节省了成本并缩短了上市时间。更高质量的数据还增强了公司与提供商谈判以及与企业客户和合作伙伴建立、衡量和满足企业服务水平协议的能力。
Baglioni 表示：“由于与客户和潜在客户的协作变得更加容易，我们在降低成本方面成效显著，在某些情况下还增加了收入。因此，它能够很好地支持营销和销售活动。另外，由于各种活动所需的工作量减少，我们内部也受益匪浅。而且，此平台还节省了公司的时间，例如承保过程中生成示例报价以及为客户报销医疗费用。”
IT 基础设施的现代化继续推动 Aon Italy 的自动化转型。该公司开展的第一个容器化项目是重建其门户应用程序，用于在微服务 Kubernetes 环境中管理医疗报销。2020 年，Aon Italy 开始将其 IBM Cloud Pak for Business Automation 解决方案迁移到在 Red Hat OpenShift 上运行的容器化环境中。
“我们已经制定了一种微服务方案，”Baglioni 说。“下一个挑战是公开每个组件，以便我们可以重用它并将它重新分配给其他应用程序，这样，就能创建我们可以针对业务服务重用的核心组件的基线。虽然我们还不知道我们的企业混合云战略是什么，但我们希望我们的数据中心能够与位置无关。这样，就可以根据需要轻松迁移应用程序。”
该公司正在研究其他项目，以进一步利用当前拥有的 IBM Cloud Pak 功能，特别是与人工智能驱动的自动化相关的功能。每个月，该公司都会处理 30,000 多封通过通用电子邮件地址接收的电子邮件，而且这个数字还在不断增加。以前，打开、分析、路由或回复每封电子邮件的过程主要是手动进行。但随着数量的增加，员工很难跟上。
目前，Aon Italy 正在探索使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的 IBM® Process Mining 功能，深入了解流程并确定需要改进的领域，并将 IBM Robotic Process Automation 和数据采集功能与 IBM Watson 相结合，更好地理解每封电子邮件的内容并对其进行分类。“也许在第二步中，我们可以自动化后续行动。”Baglioni 表示，“对于我们 80% 以上的邮件，这些操作都非常简单，例如归档、回复是或否，或确认收到文档。”
对于 Aon Italy，从使用 IBM Cloud Paks 的过程来看，前景确实非常光明。“它确实让我们能够利用 IBM 的全栈能力，因为合并其他组件时，它们会彼此完全集成，”Baglioni 说道。"这样，我们就不必花费额外的资金来整合它们。对于 IBM 来说，这是一个与客户（尤其是我们）保持长期关系的绝佳策略。”
Aon Italy外部链接（ibm.com 外部链接）是 Aon Plc 的意大利分公司，Aon Plc 是一家跨国专业服务公司，为该国 S&P 40 指数中的 28 家意大利集团、超过 8,000 家中小型企业和 700 多家公共管理公司管理风险和保险计划。该公司成立于 1982 年，总部位于意大利米兰，在全国设有 25 个办事处，拥有 1,200 多名员工。
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美国出品，2021 年 12 月
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