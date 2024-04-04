主页 业务自动化 Cloud Pak for Business Automation IBM Cloud Pak for Business Automation
流程更快、客户等待时间更短 - 这就是 AI 驱动型自动化的卓越之处
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什么是 IBM Cloud Pak® for Business Automation？

IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，适用于任何类型的混合云，旨在实现工作自动化并加速业务增长。

借助该产品，客户能够优化零散的工作流程（实现 97% 的直通式流程），成功保持竞争优势，提高效率，降低运营成本。
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阅读 2023 年春季 G2 评论
为什么选择 IBM Cloud Pak for Business Automation 下面是 IBM 委托 Forrester Consulting 进行的总体经济影响™ 研究的结果，这份报告经过 3 年的研究于 2022 年发布。 395% 395% 的投资回报率 (ROI)¹ 80% 生产力提升高达 80%¹ 1800 万美元 1800 万美元净现值 (NPV)¹
优势 实现各种类型工作的自动化运行

简化复杂的工作流程，促进记录管理等。

 缩小技能差距

使用数据来识别差距，然后在人工智能的帮助下构建低代码和无代码自动化。

 随时随地部署

在您或 IBM 管理的任何云上以 SaaS 方式灵活部署容器。
功能 满足各种需求的业务自动化 内容服务

收集、丰富、管理和治理企业内容，以便可以跨任何云和任何应用程序高效部署。

 了解更多信息 文档处理

自动并简化将非结构化内容转换为有价值数据的过程，既包括纸质文件，也包括数字文件和图像。

 了解更多信息 工作流程

通过自动化案例和进程工作流程来运营您的业务，以减少或消除耗时的任务。

 了解更多信息 RPA 和数字化劳动力

利用软件机器人大规模实现业务和 IT 流程自动化，这些机器人可根据人工智能的洞察力完成任务，不会出现滞后。

 了解更多信息 流程挖掘

通过数据驱动的洞察做出更快速、更明智的决策；查明效率低下的地方；并推动持续的流程改进。

 了解更多信息 决策管理

通过独立于应用程序和流程，来创建和管理业务规则，做出精确且个性化的决策。

 了解更多信息

用例

端到端业务自动化 了解这个端到端自动化平台如何为您的组织带来业务自动化，该平台以模块化集成软件组件的形式构建，可与任何混合云兼容。 IBM Cloud Pak for Business Automation 可帮助您分析和执行工作流程，利用低代码和无代码工具设计人工智能自动化，为机器人分配任务并跟踪性能。
成功案例 每年为 60,000 多家经销商执行 20,000 多次贸易促销活动 立即处理了 97% 的新保证金申请，几乎消除了错误 自动化近 6,000 个文档管理流程，简化合同管理 在不增加一名员工的情况下，3 年内贷款额增加了 250% 将应收账款核对时间从 32 小时缩短至 30 分钟
评分和评论
购买方式

了解如何借助 IBM Cloud Pak® for Business Automation，实现业务自动化。这是一种易于使用的模块化定价方法，因此，您仅需为所需要的内容付费。它还免费提供受限的 Red Hat OpenShift。
请联系 IBM 经销商了解更多信息 IBM Cloud Pak for Business Automation

利用我们由人工智能驱动的端到端自动化平台，为您的组织带来业务自动化并快速解决运营挑战。

企业版 请联系 IBM 经销商了解更多信息 IBM Cloud Pak for Business Automation SaaS

在我们的 SaaS 版本中访问 IBM Cloud Pak for Business Automation 的强大自动化功能，从而减少对基础架构和软件维护的需求。

企业版 请联系 IBM 经销商了解更多信息 IBM Business Automation Starter Kit

从流程挖掘的洞察中识别出高价值的机器人流程自动化 (RPA) 机会。

企业版 17,000 美元/月起 内容服务 + 文档处理

通过深度 AI 技术，激活内容并解锁文档内的数据，用以打造富有价值的客户体验，提升员工的工作效率。

企业版 28,000 美元/月起 工作流程管理和决策服务

将业务流程管理和案例管理与 AI 驱动型决策服务紧密结合，用以增加直通式处理的工作量。

企业版 定价面议 定制解决方案

我们与您合作，根据您的要求和用途确定您需要的自动化解决方案。

企业版

融资选项

希望加快项目审批速度？IBM 可与您合作，最大限度地减少前期的现金支出，并确保支出与项目的预期效益保持一致。我们可开始先期讨论，制定一个适合企业具体预算要求的付款计划。
服务 我们几乎可为所有的云环境提供软件、服务和咨询。选择适合企业的选项。 自主推进的方案

仅从当前方案或其他 IBM Cloud Pak 容器化软件解决方案中购买企业所需的产品/服务，踏上更安全的云之旅。

 立即开始 提供一定的帮助，助力企业前行的方案

与我们的专家一起，评估企业的投资组合，实施快速敏捷的变革，为企业的自动化未来掌舵领航。

 了解专家实验室 让我们为企业代劳，向前推进方案

让 IBM Services® 专家管理企业持续的自动化需求，帮助企业专注于创新并充分利用现有资源。

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相关产品 修复流程效率低下的问题并最大限度地提高自动化成果。 发现、分析和自动化业务流程。 使用 AI 驱动型集成软件连接企业的应用及数据，可适用于任何云环境。 使用开源自动化软件构建灵活的云原生应用程序。 了解更多 IBM Business Automation 解决方案
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脚注

¹ ”The Total Economic Impact™ Of IBM Cloud Pak For Business Automation.” Forrester, July 2022