IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，适用于任何类型的混合云，旨在实现工作自动化并加速业务增长。
借助该产品，客户能够优化零散的工作流程（实现 97% 的直通式流程），成功保持竞争优势，提高效率，降低运营成本。
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简化复杂的工作流程，促进记录管理等。
使用数据来识别差距，然后在人工智能的帮助下构建低代码和无代码自动化。
在您或 IBM 管理的任何云上以 SaaS 方式灵活部署容器。
收集、丰富、管理和治理企业内容，以便可以跨任何云和任何应用程序高效部署。
自动并简化将非结构化内容转换为有价值数据的过程，既包括纸质文件，也包括数字文件和图像。
通过自动化案例和进程工作流程来运营您的业务，以减少或消除耗时的任务。
利用软件机器人大规模实现业务和 IT 流程自动化，这些机器人可根据人工智能的洞察力完成任务，不会出现滞后。
通过数据驱动的洞察做出更快速、更明智的决策；查明效率低下的地方；并推动持续的流程改进。
通过独立于应用程序和流程，来创建和管理业务规则，做出精确且个性化的决策。
了解如何借助 IBM Cloud Pak® for Business Automation，实现业务自动化。这是一种易于使用的模块化定价方法，因此，您仅需为所需要的内容付费。它还免费提供受限的 Red Hat OpenShift。
利用我们由人工智能驱动的端到端自动化平台，为您的组织带来业务自动化并快速解决运营挑战。
在我们的 SaaS 版本中访问 IBM Cloud Pak for Business Automation 的强大自动化功能，从而减少对基础架构和软件维护的需求。
从流程挖掘的洞察中识别出高价值的机器人流程自动化 (RPA) 机会。
通过深度 AI 技术，激活内容并解锁文档内的数据，用以打造富有价值的客户体验，提升员工的工作效率。
将业务流程管理和案例管理与 AI 驱动型决策服务紧密结合，用以增加直通式处理的工作量。
我们与您合作，根据您的要求和用途确定您需要的自动化解决方案。
仅从当前方案或其他 IBM Cloud Pak 容器化软件解决方案中购买企业所需的产品/服务，踏上更安全的云之旅。
与我们的专家一起，评估企业的投资组合，实施快速敏捷的变革，为企业的自动化未来掌舵领航。
让 IBM Services® 专家管理企业持续的自动化需求，帮助企业专注于创新并充分利用现有资源。