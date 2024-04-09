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AI 驱动的集成软件解决方案具备提升应用程序速度与质量的卓越优势
获取报告：释放 API 全部潜力的关键 - API 管理
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AI 驱动的集成软件解决方案

IBM Cloud Pak for Integration 是一种混合集成平台，通过部署闭环 AI 自动化功能支持多种集成方式。该平台提供了一套全方位的集成工具，确保企业采用单一的解决方案，即可获得统一的使用体验，轻松连接分布在任何云端或本地环境中的应用程序和数据。

Cloud Pak for Integration 的集成软件采用各种 API 形式全面解锁业务数据孤岛和资产，让云端和本地应用程序相连接，并通过企业消息传递工具来保护在途数据的完整性。此外，该平台还能进行实时事件交互，跨任意云端传输数据，通过云原生架构进行部署和扩展，并提供共享基础服务——以上功能均具备企业级端到端安全和加密性能。
优势 轻松连接应用程序

采用无代码集成工具、最常见业务应用程序的预构建模板和连接器，以及能自动执行复杂耗时任务的 AI，轻松构建流程。

 发展并改进 API

采用统一方式创建、保护、管理各种 API，并实现 API 社交化，享受统一的用户体验。利用在自动化测试中获取的最新洞察成果，加快 API 生命周期的运行并提高企业 API 的质量。

 实时响应

高度敏锐应对世界的变化。在内外部事件的触发下，运用一系列实时满足客户需求的自动化操作取代手动工作流程。

 提高数据完整性和洞察力

防止停机，并确保关键数据一次迁移即可完成可靠交付，从而保护数据的完整性。在不中断在途数据或影响应用程序功能的情况下，获得更深入的洞察成果。

 高速传输文件

利用高速数据传输技术，在本地数据中心与任何大型云平台之间迁入、迁出以及互相迁移数据。以近乎零延迟的性能，交付任何规模的数据和几乎无比特率限制的视频。

 适用于各种云环境的集成

跨任何云提供商进行集成，并通过云原生架构进行部署和扩展——以上功能均具备端到端的企业级安全性和加密性能。
集成平台用例
               推动新的参与模式 使用 IBM Cloud Pak for Integration，可以创建和管理 API，释放本地和云应用程序的价值；并通过触发一系列实时响应事件的操作，自动执行业务流程和手动工作流程；还可以针对高度安全、实时的数据集成和传输，实现性能优化。
优化集成流程 借助可伸缩的功能，降低集成流程的复杂性，包括 AI 自动化集成软件、可加快连接速度并提高工作效率的无代码集成工具、自动映射数据格式并加速数据转换的 AI 技术，以及 CRM、ERP 等用于本地系统和 SaaS 应用程序的模板和连接器等等。
降低安全风险 平衡工作负载以优化弹性和可伸缩性，提高业务安全性以保护关键资产，以及保护各种网络和数据源在途数据的完整性，以便构建能够安全可靠地披露业务数据的集成。
IBM Cloud Pak for Integration 被评为 G2 领导者
G2 评选 IBM Cloud Pak for Integration 为拥有最广泛集成功能的领导者。 阅读更多
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在软件和外部服务之间建立无缝集成，以增强客户体验并推动新用户增长。

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携手IBM 共创AI驱动的知识管理解决方案，助力制造企业数字化转型

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源卓微纳科技采用AI驱动的智能问答知识库技术，更快地查找研发信息，提供运营效率和客户满意度

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通过增强集成和 API 管理功能，实现流式操作并提高治理便利性。

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利用快速集成和自动化为消费者提供无缝的端到端服务。

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利用 API 管理、应用程序集成和集成安全功能，向微服务转型，实现企业遗留系统的现代化。

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