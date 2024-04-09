IBM Cloud Pak for Integration 是一种混合集成平台，通过部署闭环 AI 自动化功能支持多种集成方式。该平台提供了一套全方位的集成工具，确保企业采用单一的解决方案，即可获得统一的使用体验，轻松连接分布在任何云端或本地环境中的应用程序和数据。
Cloud Pak for Integration 的集成软件采用各种 API 形式全面解锁业务数据孤岛和资产，让云端和本地应用程序相连接，并通过企业消息传递工具来保护在途数据的完整性。此外，该平台还能进行实时事件交互，跨任意云端传输数据，通过云原生架构进行部署和扩展，并提供共享基础服务——以上功能均具备企业级端到端安全和加密性能。
采用无代码集成工具、最常见业务应用程序的预构建模板和连接器，以及能自动执行复杂耗时任务的 AI，轻松构建流程。
采用统一方式创建、保护、管理各种 API，并实现 API 社交化，享受统一的用户体验。利用在自动化测试中获取的最新洞察成果，加快 API 生命周期的运行并提高企业 API 的质量。
高度敏锐应对世界的变化。在内外部事件的触发下，运用一系列实时满足客户需求的自动化操作取代手动工作流程。
防止停机，并确保关键数据一次迁移即可完成可靠交付，从而保护数据的完整性。在不中断在途数据或影响应用程序功能的情况下，获得更深入的洞察成果。
利用高速数据传输技术，在本地数据中心与任何大型云平台之间迁入、迁出以及互相迁移数据。以近乎零延迟的性能，交付任何规模的数据和几乎无比特率限制的视频。
跨任何云提供商进行集成，并通过云原生架构进行部署和扩展——以上功能均具备端到端的企业级安全性和加密性能。