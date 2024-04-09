IBM Cloud Pak for Integration 是一种混合集成平台，通过部署闭环 AI 自动化功能支持多种集成方式。该平台提供了一套全方位的集成工具，确保企业采用单一的解决方案，即可获得统一的使用体验，轻松连接分布在任何云端或本地环境中的应用程序和数据。

Cloud Pak for Integration 的集成软件采用各种 API 形式全面解锁业务数据孤岛和资产，让云端和本地应用程序相连接，并通过企业消息传递工具来保护在途数据的完整性。此外，该平台还能进行实时事件交互，跨任意云端传输数据，通过云原生架构进行部署和扩展，并提供共享基础服务——以上功能均具备企业级端到端安全和加密性能。