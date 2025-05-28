重塑 AI 时代的集成范式

AI 驱动的自动化可跨 API、应用、事件、文件和 B2B/EDI 扩展敏捷性

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覆盖网格或图表的大型泥土层，以及正在挖掘的铲土机

AI + 集成 = 自动化的未来，2025 年 5 月 22 日美国东部时间上午 11:00

为何如此紧迫？自动化的未来已经到来——并且由 AI + 集成驱动。加入我们，参加一场富有洞察力的网络研讨会，聆听 IBM 领先的集成专家分享见解。

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借助 Agentic AI 开启创新引擎

IBM webMethods Hybrid Integration 重塑 AI 时代的集成范式。它弥合了传统系统与下一代集成模式之间的差距，减少集成蔓延，提升生产力，并动态扩展以满足不断变化的业务需求——优化工作流，平衡人类专业知识与 AI，并加速混合环境中的创新。   
全面管理 

跨模式、供应商和混合部署管理、监控和修复集成

 
即时响应 

用事件驱动的自动化取代静态工作流，赋能业务实时化运作。
重用与重构 

像搭积木一样组装和重新配置 API 与事件，创建灵活的集成方案
谨慎采用智能体 

指导 AI 驱动的自动化，或指示 AI 智能体完成关键集成任务
通过 Agentic AI 管理本地和多云环境中的集成

统一的混合控制平面提高了生产力，并为安全与合规提供了强有力的治理。获得前所未有的可见性，并对分布在混合多云环境中的 API、应用和文件进行端到端监控。

    任务关键型工作负载无缝集成 

    轻松管理复杂的集成

    通过云优先的应用集成掌控集成混乱局面，连接所有应用程序，即使是最复杂的混合集成编排也能应对。整合应用程序，自动化工作流。

         开始进行应用集成
    掌控 API 生命周期

    无缝开发、管理、保护并共享各类 API，无论其部署于何处。生成式 AI 功能可自动化人工任务，节省时间并确保质量。

         开始使用 API 管理
    加强 B2B 合作

    实现与任何贸易伙伴的无缝快速连接，无论他们使用的是新系统、旧系统还是复杂系统，都不会出现任何载入延迟。安全可靠地传输采购订单、发票和发货通知等业务文档。 

         开始进行 B2B 集成
    简化并保障文件传输 

    通过确保任务关键型文件精准送达，加速业务接入、产品上市及价值实现周期。在安全、受监管且加密的云平台上快速传输任意大小的文件。

         开始使用托管文件传输
    注入事件以扩展敏捷性 

    标准化、发布并安全共享企业内的事件。在确保强管控与治理的前提下，赋能团队自助式访问。 

         开始使用事件端点管理
    轻松管理复杂的集成

    通过云优先的应用集成掌控集成混乱局面，连接所有应用程序，即使是最复杂的混合集成编排也能应对。整合应用程序，自动化工作流。

         开始进行应用集成
    掌控 API 生命周期

    无缝开发、管理、保护并共享各类 API，无论其部署于何处。生成式 AI 功能可自动化人工任务，节省时间并确保质量。

         开始使用 API 管理
    加强 B2B 合作

    实现与任何贸易伙伴的无缝快速连接，无论他们使用的是新系统、旧系统还是复杂系统，都不会出现任何载入延迟。安全可靠地传输采购订单、发票和发货通知等业务文档。 

         开始进行 B2B 集成
    简化并保障文件传输 

    通过确保任务关键型文件精准送达，加速业务接入、产品上市及价值实现周期。在安全、受监管且加密的云平台上快速传输任意大小的文件。

         开始使用托管文件传输
    注入事件以扩展敏捷性 

    标准化、发布并安全共享企业内的事件。在确保强管控与治理的前提下，赋能团队自助式访问。 

         开始使用事件端点管理

    交互式演示

    IBM 集成方案总体经济影响

    查阅 Forrester 总体经济影响研究报告
    176% 三年内的投资回报率 (ROI)

    IBM 委托 Forrester Consulting 进行了一项总体经济影响（TEI）研究，并评估企业部署 webMethods 后可能实现的潜在投资回报率（ROI）。

         40% 应用程序停机时间减少

    通过整合到统一的基于 SaaS 的集成平台并提升集成质量，复合企业的应用停机时间减少了 40%。

         240 万美元 净现值 (NPV)

    访谈与财务分析显示，综合型企业在三年内实现了 381 万美元的收益，而成本仅为 138 万美元。

         33% 复杂集成项目周期缩短

    webMethods 使综合型企业完成复杂集成项目的时间从三个月缩短至两个月。

    真实客户，真实成效。

    豪华邮轮如何依赖 API 主导的集成

    云端集成，移山填海

    使用正确的 iPaaS 加速混合集成

    利用数字化定位实现可持续物流

    采取下一步行动

    动态、可扩展的集成方案能够适应不断变化的业务需求。由 AI 驱动、以 API 为核心的自动化技术。体验 IBM webMethods Hybrid Integration 解决方案。

         加入试用等候名单 预约实时演示
    更多探索方式 AI 智能体与 AI 助手 什么是 iPaaS (即集成平台即服务)？ 什么是 B2B 整合？ 什么是 API 管理？ 什么是应用集成？ 什么是托管文件传输 (MFT)？