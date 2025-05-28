IBM webMethods Hybrid Integration 重塑 AI 时代的集成范式。它弥合了传统系统与下一代集成模式之间的差距，减少集成蔓延，提升生产力，并动态扩展以满足不断变化的业务需求——优化工作流，平衡人类专业知识与 AI，并加速混合环境中的创新。