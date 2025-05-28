AI 驱动的自动化可跨 API、应用、事件、文件和 B2B/EDI 扩展敏捷性
IBM webMethods Hybrid Integration 重塑 AI 时代的集成范式。它弥合了传统系统与下一代集成模式之间的差距，减少集成蔓延，提升生产力，并动态扩展以满足不断变化的业务需求——优化工作流，平衡人类专业知识与 AI，并加速混合环境中的创新。
跨模式、供应商和混合部署管理、监控和修复集成
用事件驱动的自动化取代静态工作流，赋能业务实时化运作。
像搭积木一样组装和重新配置 API 与事件，创建灵活的集成方案
指导 AI 驱动的自动化，或指示 AI 智能体完成关键集成任务
统一的混合控制平面提高了生产力，并为安全与合规提供了强有力的治理。获得前所未有的可见性，并对分布在混合多云环境中的 API、应用和文件进行端到端监控。
IBM 委托 Forrester Consulting 进行了一项总体经济影响（TEI）研究，并评估企业部署 webMethods 后可能实现的潜在投资回报率（ROI）。
通过整合到统一的基于 SaaS 的集成平台并提升集成质量，复合企业的应用停机时间减少了 40%。
访谈与财务分析显示，综合型企业在三年内实现了 381 万美元的收益，而成本仅为 138 万美元。
webMethods 使综合型企业完成复杂集成项目的时间从三个月缩短至两个月。