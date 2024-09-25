Carnival Cruise Line 经营体验式业务。这种体验不会在“全员登船”号令响起时才开始，也不会在游客心满意足地下船时就结束。它在很早以前就开始了：当游客随时随地通过任何设备订票，以开启（和梦想开启）他们的下一次假日旅行时。

呈现给客户的是简洁 – 他们只需在 carnival.com 或无数其他旅游预订网站上点击几下，即可购买到两张通往向往胜地的船票。但在幕后，通过错综复杂的关系网和旅游分销网络（如 Sabre）开展了一连串的活动，这些活动需要进行密切管理。简而言之，这就是简洁背后的复杂代价。随着越来越多的旅游合作伙伴变得更加数字化，Carnival 需要让合作伙伴的参与体验更加直观、高效和经济。

在航行之前、期间和之后，Carnival 都面临着海上业务特有的挑战。复杂的船上系统必须与跨越所有类型环境（本地、混合、云）的无数岸上系统交换数据。每周必须为数十艘游轮进行无缝、快速的数据交接、同步和转换。“仅从游客体验的角度来看，无论是在航行期间还是之后，我们都必须在船上应用程序和岸上应用程序之间实现完全无缝的交互，”Carnival Cruise Line 企业集成架构主管 Srinivas Danduboyina 说。

Carnival 需要采用明智且安全的方法来集成所有内容，以应对这些挑战。它需要一个极其灵活又非常可靠的集成解决方案。Carnival 知道，采用单片式方法处理应用程序会带来固有风险，即，如果一个连接无法正常工作，则可能导致整个应用程序崩溃。

Carnival 的企业集成团队意识到，将事件驱动和 API 主导的集成相结合，才能确保一切都能无缝协作，同时始终将安全、成本和性能优化放在首位。