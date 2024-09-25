Carnival Cruise Line 经营体验式业务。这种体验不会在“全员登船”号令响起时才开始，也不会在游客心满意足地下船时就结束。它在很早以前就开始了：当游客随时随地通过任何设备订票，以开启（和梦想开启）他们的下一次假日旅行时。
呈现给客户的是简洁 – 他们只需在 carnival.com 或无数其他旅游预订网站上点击几下，即可购买到两张通往向往胜地的船票。但在幕后，通过错综复杂的关系网和旅游分销网络（如 Sabre）开展了一连串的活动，这些活动需要进行密切管理。简而言之，这就是简洁背后的复杂代价。随着越来越多的旅游合作伙伴变得更加数字化，Carnival 需要让合作伙伴的参与体验更加直观、高效和经济。
在航行之前、期间和之后，Carnival 都面临着海上业务特有的挑战。复杂的船上系统必须与跨越所有类型环境（本地、混合、云）的无数岸上系统交换数据。每周必须为数十艘游轮进行无缝、快速的数据交接、同步和转换。“仅从游客体验的角度来看，无论是在航行期间还是之后，我们都必须在船上应用程序和岸上应用程序之间实现完全无缝的交互，”Carnival Cruise Line 企业集成架构主管 Srinivas Danduboyina 说。
Carnival 需要采用明智且安全的方法来集成所有内容，以应对这些挑战。它需要一个极其灵活又非常可靠的集成解决方案。Carnival 知道，采用单片式方法处理应用程序会带来固有风险，即，如果一个连接无法正常工作，则可能导致整个应用程序崩溃。
Carnival 的企业集成团队意识到，将事件驱动和 API 主导的集成相结合，才能确保一切都能无缝协作，同时始终将安全、成本和性能优化放在首位。
Carnival 选择使用 IBM webMethods 来推动其以 API 为主导的集成。“就我们而言，我们在 webMethods 集成、托管文件传输 (MFT) 和 API Gateway 方面进行了投资。这些工具使我们能够在全球范围内快速招募合作伙伴，”Danduboyina 说。在选择 webMethods 作为解决方案时，Carnival 指出了其跨多个托管环境、应用程序和平台工作的能力。“我们总是有合作伙伴拥有自己的云、本地或混合环境。考虑到这一点，我们计划选择的任何集成解决方案都必须与我们的解决方案提供商无缝连接和集成。”
企业服务总线 (ESB) 平台带来了全新内置功能，使 Carnival 能够专注于配置连接、集成和 API，而无需从头开始构建。借助 webMethods API Gateway，Carnival 可以使用预定义的策略精确管理 API 访问和使用。该公司使用 API Gateway 的内置安全层帮助防御基于 API 的网络攻击，同时与世界各地的合作伙伴集成。
与当今许多组织一样，Carnival 将 IT 定位为开展最擅长业务的主要手段 – 为游客提供有趣、无缝的体验。在 Carnival 复杂的运营环境中，安全、持续和可靠的集成始终是重中之重。通过使用 API 和其他集成工具集，Carnival IT 可以有效地为应用程序和业务组提供松散解耦和可重用的集成和接口，从而优化投资回报率。
“我们的 IT 企业集成架构以游客为中心。从选购到预订再到乘船游览，我们的 API 驱动架构和事件驱动的 ESB 在为游客和船员提供最佳体验方面发挥着关键作用，”Danduboyina 说。Carnival 使用 webMethods Suite 提供灵活可靠的连接，以帮助确保航行顺利，让所有人都能享受乐趣。
Carnival Cruise Line（ibm.com 外部链接）成立于 1972 年，隶属于 Carnival Corporation。该公司运营 27 艘游轮，每年搭载数百万游客进行为期 2-29 天的航行，从美国各海岸出发，前往加勒比海、太平洋和大西洋彼岸的目的地。
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