作为集装箱拖车租赁领域的领先企业，FlexiVan 面临的数据挑战首先体现在两个熟悉的维度：复杂性与规模。公司在 200 多个站点管理着 120,000 辆此类专用拖车（即“底盘”），支撑着集装箱在美国供应链中最为碎片化环节之一的内陆运输。

这一网络每天产生数以百万计的事件数据，来源涵盖港口、卡车司机、堆场、仓库以及配备物联网设备的底盘。哪怕一个数据点缺失，也可能引发连锁反应，造成提货延误、按日计费增加、资产利用不足，甚至带来本可避免的维护与维修成本。

位于亚利桑那州斯科茨代尔的 FlexiVan 团队着手推进这一体系的现代化，在 IBM webMethods Hybrid Integration® 平台之上构建统一平台，融合 IoT 遥测数据、合作伙伴与客户数据、地理空间分析以及 AI 驱动的洞察能力。WebMethods 有效遏制了集成蔓延现象，将合作伙伴接入效率提升 25%，同时显著增强一致性与可扩展性，并降低了事件发生率。

最终形成了一套系统，将底盘流转转化为实时网络智能，帮助客户减少延误、提升资产利用率，并在全程货运链路中实现更快速的决策。