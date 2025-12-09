连接 Salesforce、Marketo、Snowflake、HubSpot 等平台，以统一您的堆栈并自动执行营销活动
现代营销团队节奏很快，但互不关联的系统会拖慢他们。您依赖 CRM、分析、自动化和协作等数十个平台，但它们之间很少互通。手动数据传输会延迟潜在客户分配与归因，而 IT 部门积压的任务又会拖慢营销活动的启动。因此，团队难以获得对营销运营的实时可见性、效率和控制。
IBM® webMethods Hybrid Integration 将您的所有营销系统纳入一个统一的整合支柱。借助低代码设计工具、广泛的预构建连接器和实时数据流，营销运营团队可以实现更快启动、更智能的自动化流程，以及独立运营，而不影响 IT 治理或安全性。
流式传输实时数据，以即时分配潜在客户、触发营销活动，并提供丰富的概要资料，从而加速跟进潜在客户，提高转化率。从单个统一的仪表板监控每个整合、性能指标和安全事件，确保营销全速运行。
自动执行连接 CRM、ABM、分析和创意工具的工作流程。
通过直观的低代码整合降低 IT 依赖性。
同步营销、销售和分析数据，以即时跟踪参与度和投资回报率。
确保每个互联系统的合规性和可见性。