现代营销团队节奏很快，但互不关联的系统会拖慢他们。您依赖 CRM、分析、自动化和协作等数十个平台，但它们之间很少互通。手动数据传输会延迟潜在客户分配与归因，而 IT 部门积压的任务又会拖慢营销活动的启动。因此，团队难以获得对营销运营的实时可见性、效率和控制。

IBM® webMethods Hybrid Integration 将您的所有营销系统纳入一个统一的整合支柱。借助低代码设计工具、广泛的预构建连接器和实时数据流，营销运营团队可以实现更快启动、更智能的自动化流程，以及独立运营，而不影响 IT 治理或安全性。