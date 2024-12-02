Komatsu 是一家全球制造商和分销商，为建筑、采矿、能源、政府、废物和采石行业提供必要的土方设备、技术和服务。在澳大利亚，Komatsu 在旧版 ERP 系统上管理运营，该系统只能在批处理作业中处理 CSV 文件，这意味着无法访问实时数据或推送数据。

Komatsu Australia 需要创造无缝的数字体验，让客户、合作伙伴和内部团队能够在合适的时间访问正确的数据。他们的目标是成为数据驱动型企业，这意味着需要更先进的科技，例如，提供用于预测收入的 API，以及与 BI 团队分享实时数据的能力。

所有这一切都需要一个强大的混合集成平台。