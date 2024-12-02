Komatsu 是一家全球制造商和分销商，为建筑、采矿、能源、政府、废物和采石行业提供必要的土方设备、技术和服务。在澳大利亚，Komatsu 在旧版 ERP 系统上管理运营，该系统只能在批处理作业中处理 CSV 文件，这意味着无法访问实时数据或推送数据。
Komatsu Australia 需要创造无缝的数字体验，让客户、合作伙伴和内部团队能够在合适的时间访问正确的数据。他们的目标是成为数据驱动型企业，这意味着需要更先进的科技，例如，提供用于预测收入的 API，以及与 BI 团队分享实时数据的能力。
所有这一切都需要一个强大的混合集成平台。
Komatsu 深入了解了各种选项，最终选择了 IBM® webMethods 作为易于部署的集成平台即服务 (iPaaS)。该公司现在使用 webMethods 作为关键系统（例如 Microsoft Dynamics、Salesforce 和 IBM AS/400 应用）之间的粘合剂。
借助 webMethods B2B 技术，Komatsu 简化了从澳大利亚各地采矿合作伙伴采购零部件的过程。借助 B2B 网关，Komatsu 现在可以集成并管理贸易伙伴、业务流程并链接相关文档。重要的是，Komatsu 获得了 B2B 交易的“单一可信信息源”。
尽管 Komatsu 团队的任务范围大大扩展，但由于 webMethods 将承担所有繁重的工作，因此他们能够在不增加人员的情况下实现这一目标。
部署 webMethods 后，Komatsu 团队的开发速度提高了 30%。将单一文件源整合到新架构的时间从五天缩短到一天。
该公司的新云环境由许多逻辑应用提供支持，这些应用通过 webMethods 变得更加高效。现在，发送到收件箱的电子邮件可以触发带有警报的自动化工作流程 – 无需专业知识。这使员工能够成为公民开发人员，并减少对大量业务逻辑应用堆栈的需求。
直观的 webMethods 界面和自助服务集成使团队能够构建自己的工具。其他创新包括客户服务门户网站，使客户能够访问与运营、采购、计划和购买历史相关的记录。利用 webMethods，该门户网站汇集来自后端信用检查、ERP 订单历史和配送中心的数据，以提供客户的数字足迹实时可视化。
Komatsu 是一家全球制造商和分销商，为建筑、采矿、能源、政府、废物和采石行业提供必要的土方设备、技术和服务。Komatsu 通过制造和技术创新创造价值，实现人类、企业和地球共同繁荣的可持续未来。
Komatsu Ltd. 于 1921 年在日本的一个采矿村成立，现已成为全球最大的公用事业、建筑和采矿设备供应商之一。该公司在全球各地拥有 60,000 多名员工。1965 年，Komatsu Australia 成为其子公司，目前在大洋洲运营设施拥有 3,400 多名员工。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。