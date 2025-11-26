通过集中控制和联合管理，在工作流和团队中实现 AI 激活
AI 正在改变工作方式，但若缺乏适当的治理，它也可能带来风险和复杂性。强大的治理基础意味着组织可以自信地在团队和工作流中扩展 AI，而不会失去监督。随着整合的加剧和数据流更为多变，治理能确保安全性、问责制和信任度。通过提供集中可视性和联合管理，它有助于企业更快地进行创新，同时跟踪、管理和保护每个数据接触点。
只要有正确的管理机制，就能自信、可控地将 AI 从试点阶段过渡到生产阶段。如果缺乏治理，AI 智能体则可能会带来从数据泄露到违反合规性等一系列风险。IBM 的治理层可确保每次交互均安全、可审计且符合相关策略。
企业整合资产通常是分散、孤立且难以治理的，由此会减缓创新并增加风险。IBM 的 Unified Asset Catalog 改变了这一现状。
通过将 API、集成和 B2B 资产汇聚到受治理的单一元数据层，此目录可实现以下功能：
借助此目录，复用会变得安全、可预测且可扩展，而这正是打造智能体企业的重要基础。
AI Gateway 可通过自助服务注册、基于词元的速率限制、缓存以及统一使用情况仪表板，集中并保护企业应用程序与 LLM API 之间的交互。AI Gateway 可提供策略以集中管理和控制针对您应用程序的 LLM API 使用。同时，它还可提供关键分析和洞察，以助您就大语言模型 (LLM) 选项更快做出决策。
MCP Gateway 负责管理智能体对企业数据和功能的访问。它原生支持 MCP，且可调解协议、保护端点、应用策略逻辑并提供可追溯性。未来，我们将通过 A2AGateway 对 Gateway 进行补充。它负责管理智能体对其他智能体的访问，从而安全地将工作委托给其他智能体。
当今企业 IT 环境日益分散，专用网关、本地部署与多云部署以及多用户接入导致碎片化程度空前。能否掌控此复杂性，对于降低风险、保持企业成功所必需的敏捷性、弹性、安全性和可扩展性均至关重要。
与孤立的集成控制台不同，IBM webMethods 混合控制平面提供了一个统一管理位置，可跨 IBM、第三方及混合运行时进行治理。无论是在本地、多云环境还是边缘位置运行，组织均可跨智能体、集成、API、事件等对象获得深入的可见性并执行治理。