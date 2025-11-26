AI 正在改变工作方式，但若缺乏适当的治理，它也可能带来风险和复杂性。强大的治理基础意味着组织可以自信地在团队和工作流中扩展 AI，而不会失去监督。随着整合的加剧和数据流更为多变，治理能确保安全性、问责制和信任度。通过提供集中可视性和联合管理，它有助于企业更快地进行创新，同时跟踪、管理和保护每个数据接触点。

只要有正确的管理机制，就能自信、可控地将 AI 从试点阶段过渡到生产阶段。如果缺乏治理，AI 智能体则可能会带来从数据泄露到违反合规性等一系列风险。IBM 的治理层可确保每次交互均安全、可审计且符合相关策略。