Bonfiglioli 最近已成长为一家价值 10 亿美元的公司，并凭借其用于各种工业领域的创新、可靠的产品，建立起首选供应商的声誉。与许多制造商一样，该公司希望转变业务模式，将长期保修、维修、存储和物联网服务等创收服务纳入其中。但是，该公司的 IT 架构无法处理这种转变。

“我们有一个老式集成层”，Bonfiglioli 集成架构师 Fabio Zoboli 说道。“它的运行状态很不错，但速度很慢，而且每次添加新内容时都需要解决兼容性问题。它完全还没有为云原生部署、API 创建或与第三方的实时数据共享做好准备—更何况那些当我们要在多云、多用户环境中成功实现数字化转型时所需的全部其他功能。”

Bonfiglioli 已经投资了云解决方案，其资产存储在本地、私有云和公共云服务中。该公司需要一个集成平台，以便处理本地和多云环境中的数千个端点，创建 API 驱动的生态系统，并实现集中式治理，以结束影子 IT 集成。Zoboli 在 IBM® webMethods 集成平台即服务 (iPaaS) 身上找到了解决方案；这是一个企业级平台，可以有效地完成所有任务 - 集中化/去中心化，需要时可以低代码，但对 IT 来说却是重量级的。