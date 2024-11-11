Bonfiglioli 最近已成长为一家价值 10 亿美元的公司，并凭借其用于各种工业领域的创新、可靠的产品，建立起首选供应商的声誉。与许多制造商一样，该公司希望转变业务模式，将长期保修、维修、存储和物联网服务等创收服务纳入其中。但是，该公司的 IT 架构无法处理这种转变。
“我们有一个老式集成层”，Bonfiglioli 集成架构师 Fabio Zoboli 说道。“它的运行状态很不错，但速度很慢，而且每次添加新内容时都需要解决兼容性问题。它完全还没有为云原生部署、API 创建或与第三方的实时数据共享做好准备—更何况那些当我们要在多云、多用户环境中成功实现数字化转型时所需的全部其他功能。”
Bonfiglioli 已经投资了云解决方案，其资产存储在本地、私有云和公共云服务中。该公司需要一个集成平台，以便处理本地和多云环境中的数千个端点，创建 API 驱动的生态系统，并实现集中式治理，以结束影子 IT 集成。Zoboli 在 IBM® webMethods 集成平台即服务 (iPaaS) 身上找到了解决方案；这是一个企业级平台，可以有效地完成所有任务 - 集中化/去中心化，需要时可以低代码，但对 IT 来说却是重量级的。
Bonfiglioli 使用 webMethods iPaaS 来释放集成混合、多云和传统应用程序的强大能力，在高度安全的环境中公开连接数据，从而以更智能的方法实现企业范围的连接。“虽然我们的 IT 团队相对较小，但 webMethods 能力非常强，它使我们能够完全独立工作，”Zoboli 说。“它易于使用，设置过程仅需几个月。现在，我们可以自己管理所有事情，包括在几天内创建自己的复杂 API。”通过快速创建 API，Bonfiglioli 可以更轻松地与客户互动，以增进了解、建立关系并加速合作。
“新的集成平台可以与我们的 Salesforce、Microsoft 365 和其他 SaaS 服务很好地配合，”Zoboli 说。“webMethods 微服务运行时可以部署在云原生基础设施中，包括我们的战略云平台 Microsoft Azure。webMethods 满足了我们所有的集成需求。”
Bonfiglioli 还将 webMethods 用作内部流程的加速器和 API 网关。“因为该平台易于扩展，所以它似乎与我们一同成长，”Zoboli 补充道。通过统一客户数据和接触点，iPaaS 可实现无缝的客户交互。Bonfiglioli 已经使用此功能构建了一个新的客户门户，用于订单处理、履行、跟踪、购买历史可视化等任务。
Zoboli 解释说：“随着我们越来越多的生产采用物联网技术，我们期待通过装置和产品的预测性维护、更高效的分销和实时集成，实现令业务更具可持续性的集成。我们的 iPaaS 使我们能够跨多个环境集成新旧数据，这使我们在竞争中占据优势。”
Bonfiglioli 采用 API 来分散内部协作，使分支机构和制造工厂能够在本地选择解决方案，例如制造执行系统和主管系统，并将其与公司的核心系统集成。这些核心系统包括 ERP 和 CRM，可通过 webMethods 中开发和发布的标准 API 进行集成。
“我们在不到三年的时间里创建了 135 个新的 API，并统一在一个平台下，”Zoboli 说。“我们还支持我们所有门户网站的单点登录集成需求，包括电子商务、售后、客户和 IoT [门户]，以及我们的专业齿轮计算软件。iPaaS 使我们能够使用后端的拖放功能管理每个门户中的用户注册，因此我们的客户只需要注册一次，我们在所有系统中就可以了解他们的所有详细信息。”
Bonfiglioli 还用一键式操作取代了手动升级安装，甚至适用于补丁、更新和新加速器。这使得维护和治理变得简单，并可释放资源用于业务关键型任务。
至于未来，Zoboli 认为 WebMethods 将发挥更大的作用。“我们目前正在考虑通过将 API 作为服务进行销售来获利，这样客户就可以检索有关其订单、运输、物联网数据、维护等的详细、有价值的信息。而且我们在自动化方面做了大量工作，帮助我们的员工重新考虑内部流程并提高他们的工作效率。WebMethods 是企业范围内的推动力，它几乎实时地推动了与 Salesforce 和其他系统的更强大集成。”Bonfiglioli 还在考虑让 IT 团队之外精通技术的同事成为公民集成商，并满足他们自己的自动化需求。Zoboli 说：“整合中有一些非常令人兴奋的东西。”
Bonfiglioli S.P.A.（ibm.com 外部链接）成立于 1956 年，是设计、生产和分销全系列齿轮电机、驱动系统、行星齿轮箱和逆变器的领导者。它为从建筑到食品再到可再生能源等广泛领域的客户提供完整、高效的产品解决方案，包括专属服务、联合工程和售后帮助。Bonfiglioli 在全球拥有 20 个生产基地，约 4,700 名员工，并以作为一家全球化的家族企业而自豪。
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