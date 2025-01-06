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webMethods
当今的组织需要应对各种不同的平台、系统和集成，因此导致连接混乱。IBM webMethods 提供混合型企业级集成平台即服务 (iPaaS)，以简化这种混乱局面。它允许您跨环境和位置安全地控制应用程序、API、B2B 和文件，同时降低成本，在不进行重大技术变革的情况下推出产品和进入新市场。
简化所有集成，使您能够快速响应实时业务需求并提供高质量体验。借助 IBM webMethods，您可以：
部署具有灵活构建块的可组合架构，以响应实时业务需求，为客户、员工和合作伙伴打造更好的体验。
通过统一的混合平台提高敏捷性，实现无缝数据流，从而做出明智决策并快速采取行动。使用首选工具开发集成，并在任何云或地区即时部署。
确保更多用户能够在统一的集成平台上协作，提高工作效率、进行构建和部署，您可以一键构建应用程序并以 API 形式体验。利用生成式 AI 实现工作流程自动化，集中管理以避免影子集成。
通过集中控制和分布式执行增强组织能力。全面了解集成、API 和数据管道。这种适用于所有集成的统一体验有助于确保合规性，避免混乱。
IBM webMethods 提供在单一平台内满足所有集成需求的功能，帮助企业构建统一、无缝的应用程序和服务，以保持竞争力。