当今的组织需要应对各种不同的平台、系统和集成，因此导致连接混乱。IBM webMethods 提供混合型企业级集成平台即服务 (iPaaS)，以简化这种混乱局面。它允许您跨环境和位置安全地控制应用程序、API、B2B 和文件，同时降低成本，在不进行重大技术变革的情况下推出产品和进入新市场。

客户成功案例 Carnival Cruise Line Carnival Cruise Line 面临的挑战是如何将复杂的船上系统与无数岸上系统在不同环境（本地、混合、云）下无缝集成，以实现灵活可靠的连接。为了解决这个问题，Carnival 选择了 IBM webMethods，通过一个安全、统一的集成平台来推动以 API 为主导的集成。带来的结果是什么？顺畅的数据交接、同步和转换，从而提高了效率并改善了客户体验。 阅读案例