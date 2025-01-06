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 IBM webMethods
利用企业级 iPaaS 集成为每个人创建互联体验 – 随时随地，随心所欲
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两个大型泥土床，上面有网格或图表，还有一台挖掘机在刮平表面泥土层。

克服连接混乱

当今的组织需要应对各种不同的平台、系统和集成，因此导致连接混乱。IBM webMethods 提供混合型企业级集成平台即服务 (iPaaS)，以简化这种混乱局面。它允许您跨环境和位置安全地控制应用程序、API、B2B 和文件，同时降低成本，在不进行重大技术变革的情况下推出产品和进入新市场。

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统一集成，为业务提供支持

简化所有集成，使您能够快速响应实时业务需求并提供高质量体验。借助 IBM webMethods，您可以：
打造更好的体验

部署具有灵活构建块的可组合架构，以响应实时业务需求，为客户、员工和合作伙伴打造更好的体验。
更快地适应

通过统一的混合平台提高敏捷性，实现无缝数据流，从而做出明智决策并快速采取行动。使用首选工具开发集成，并在任何云或地区即时部署。
提高工作效率

确保更多用户能够在统一的集成平台上协作，提高工作效率、进行构建和部署，您可以一键构建应用程序并以 API 形式体验。利用生成式 AI 实现工作流程自动化，集中管理以避免影子集成。
保持控制，降低风险

通过集中控制和分布式执行增强组织能力。全面了解集成、API 和数据管道。这种适用于所有集成的统一体验有助于确保合规性，避免混乱。

一个平台满足所有集成需求

IBM webMethods 提供在单一平台内满足所有集成需求的功能，帮助企业构建统一、无缝的应用程序和服务，以保持竞争力。
应用程序集成 利用 webMethods 集成，轻松连接云和本地应用程序、同步数据、实现快速部署并管理多云环境。 全部集成
API 管理 通过跨云、运行时和地域的端到端可视 API，安全地公开您的 API，吸引新客户并增加新的收入流。 管理和保护 API
B2B 集成 快速加入 B2B 合作伙伴，与他们共享电子业务文档，例如采购订单、发票和发货通知，且无需硬件投资、维护或升级。 简化 B2B 业务
受管文件传输 使用 webMehtods MFT 在安全、受管理的加密云平台上快速、安全地传输任何大小的文件，从而加快任务关键型文件的载入速度、上市时间和价值。 安全传输文件
应用程序集成 利用 webMethods 集成，轻松连接云和本地应用程序、同步数据、实现快速部署并管理多云环境。 全部集成
API 管理 通过跨云、运行时和地域的端到端可视 API，安全地公开您的 API，吸引新客户并增加新的收入流。 管理和保护 API
B2B 集成 快速加入 B2B 合作伙伴，与他们共享电子业务文档，例如采购订单、发票和发货通知，且无需硬件投资、维护或升级。 简化 B2B 业务
受管文件传输 使用 webMehtods MFT 在安全、受管理的加密云平台上快速、安全地传输任何大小的文件，从而加快任务关键型文件的载入速度、上市时间和价值。 安全传输文件
客户成功案例 Carnival Cruise Line Carnival Cruise Line 面临的挑战是如何将复杂的船上系统与无数岸上系统在不同环境（本地、混合、云）下无缝集成，以实现灵活可靠的连接。为了解决这个问题，Carnival 选择了 IBM webMethods，通过一个安全、统一的集成平台来推动以 API 为主导的集成。带来的结果是什么？顺畅的数据交接、同步和转换，从而提高了效率并改善了客户体验。 阅读案例
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随时了解产品更新或安排现场演示，了解 IBM webMethods 如何解决和简化组织的集成需求。

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