串联不同销售以加快交易速度

连接各销售系统以同步数据、自动执行报价和审批，并为团队提供覆盖整个销售周期的实时洞察分析

免费试用 预约实时演示
在办公室环境下握手的两位同事

割裂的数据会减缓交易速度并导致效率低下问题

销售团队依赖 CRM、报价工具、合同系统、合作伙伴门户和订单管理平台，但这些系统很少保持同步。销售代表会因在各工具之间切换而浪费时间。预测变得不可靠。运营部门难以在整个销售周期中保持数据准确性。手动交接会延误提案、审批和订单履行。

IBM webMethods Hybrid Integration 可连接整个销售生态系统，从而实现跨 CRM、CPQ、ERP 和客户系统的实时数据流。凭借内置的治理和 API 安全功能，IBM webMethods Hybrid Integration 可确保整个销售过程中的数据质量和审计就绪。
Salesforce 徽标
Microsoft Dynamics 整合应用程序图标
SAP 徽标
Zendesk 整合图标

凭借可视化和速度来扩展销售流程

提高交易速度

实现跨 CRM、CPQ 和 ERP 系统的提案创建、审批与订单同步的自动化，以缩短销售周期。
提高预测准确性

跨销售工具传输统一的实时数据，以实现可靠的管道洞察分析和销售规划。
提高销售人员工作效率

通过串联的工作流程，使各系统自动保持一致，从而消除手动更新和工具切换。
提升客户体验

确保从报价到履约的每个接触点都能生成干净、一致的客户与产品数据。

成功案例

Komatsu 徽标
Carnival 徽标

小松集团

观看我们的客户如何集成 Salesforce 等企业系统，从而打造一个互联组织。

阅读 Komatsu 案例

Carnival Cruise Line

了解客户至上、API 主导的整合如何帮助 Carnival Cruise Line 将购物和预订转变为无缝的销售体验。

阅读 Carnival 案例
采取后续步骤

了解 IBM webMethods Hybrid Integration 如何帮助 SalesOps 简化销售流程、提高准确性并提升销售效率。立即开始免费试用或安排实时演示。

 免费试用 预约实时演示