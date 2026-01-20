连接各销售系统以同步数据、自动执行报价和审批，并为团队提供覆盖整个销售周期的实时洞察分析
销售团队依赖 CRM、报价工具、合同系统、合作伙伴门户和订单管理平台，但这些系统很少保持同步。销售代表会因在各工具之间切换而浪费时间。预测变得不可靠。运营部门难以在整个销售周期中保持数据准确性。手动交接会延误提案、审批和订单履行。
IBM webMethods Hybrid Integration 可连接整个销售生态系统，从而实现跨 CRM、CPQ、ERP 和客户系统的实时数据流。凭借内置的治理和 API 安全功能，IBM webMethods Hybrid Integration 可确保整个销售过程中的数据质量和审计就绪。
实现跨 CRM、CPQ 和 ERP 系统的提案创建、审批与订单同步的自动化，以缩短销售周期。
跨销售工具传输统一的实时数据，以实现可靠的管道洞察分析和销售规划。
通过串联的工作流程，使各系统自动保持一致，从而消除手动更新和工具切换。
确保从报价到履约的每个接触点都能生成干净、一致的客户与产品数据。
观看我们的客户如何集成 Salesforce 等企业系统，从而打造一个互联组织。
了解客户至上、API 主导的整合如何帮助 Carnival Cruise Line 将购物和预订转变为无缝的销售体验。