销售团队依赖 CRM、报价工具、合同系统、合作伙伴门户和订单管理平台，但这些系统很少保持同步。销售代表会因在各工具之间切换而浪费时间。预测变得不可靠。运营部门难以在整个销售周期中保持数据准确性。手动交接会延误提案、审批和订单履行。

IBM webMethods Hybrid Integration 可连接整个销售生态系统，从而实现跨 CRM、CPQ、ERP 和客户系统的实时数据流。凭借内置的治理和 API 安全功能，IBM webMethods Hybrid Integration 可确保整个销售过程中的数据质量和审计就绪。