从原型到生产：使用 IBM webMethods Hybrid Integration 打造智能体企业

95% 的 AI 试点项目均陷入停滞状态

世界各地的组织均押注于 AI 智能体以期加速增长。CEO 们都在积极投资，但 95% 的 AI 试点项目在进入生产阶段之前便已陷入停滞。¹

仅有独立智能体还不足够。要实现扩展，就需能实时访问企业系统、拥有强大的治理能力以及一个可信赖的平台，并通过强有力的治理在实验与采用和信任之间架起一座桥梁。

借助 IBM webMethods Hybrid Integration，您不仅可以进行实验，还可将 AI 融入业务运营。

IBM 在印度班加罗尔成立智能体 AI 创新中心，以期开创企业 AI 新时代
致力于实现增长的智能体企业​

智能体企业是指企业将 AI 智能体嵌入到整个工作流中，以自动执行任务并与人类共同决策和协作，从而推动生产力和创新。

设想一个人类和 AI 智能体会并肩工作的员工队伍：

  • AI 智能体可自动执行任务、监控复杂系统并主动解决问题。
  • 员工可腾出精力专注于战略、创造力和创新。
  • 企业可在不增加复杂性或风险的情况下加速发展。
AI 智能体可在整个组织中进行部署：
  • HR 智能体可简化员工服务。
  • IT 智能体可加速服务台问题解决和监控过程。
  • 财务智能体可简化审批和报告过程。
  • 客户服务智能体可提供更快、更具个性化的体验。

AI 智能体必须安全地使用最新的 AI 模型以及企业数据和功能。早期的智能体实验依赖于通过更好的 AI 模型实现创新。但要真正实现创新和差异化，企业需能利用智能体中的现有企业资产。

整合是一种连接结构，它可让智能体利用企业数据和功能。可通过适当的治理来建立信任。此方面不仅涵盖对 AI 模型的治理，还包括对企业系统访问的治理。

借助 IBM 实现智能体企业愿景

要实现此愿景，企业需聚焦三大关键能力。
智能体式 AI

利用智能体框架高效地构建新的 AI 智能体。
整合

确保 AI 智能体能访问企业数据和功能。对可组合企业架构的投资可实现充分利用，同时再利用现有的 API 和整合流程。iPaaS 可用于公开现有资产以供智能体使用（支持 MCP 并具有简化的数据模型等功能）。
管制

通过治理 AI 智能体使用的模型和它们接触的系统，从而提供端到端的可追溯性、安全性和合规性，确保企业能信任 AI 智能体并允许其访问关键企业系统。我们的 AI Gateway 可治理智能体对大语言模型 (LLM) 的访问；而 MCP Gateway 可治理智能体对企业系统的访问。
IBM AI 智能体构建框架

IBM webMethods Hybrid Integration 是这一转变的基础所在，它可通过整合提供对企业数据和功能的访问，并可加强治理。此方法可为企业提供能将孤立的 AI 试点项目转变为具有弹性的人工智能驱动式运营模式的工具。

IBM 智能体企业架构

IBM 方法的核心是一个分层架构，而它可将以下层结合起来：

  • 智能体层：用于整合、监控、故障排除和知识的专用智能体。
  • 治理层：AI Gateway 和 MCP Gateway 可确保智能体访问企业系统时的透明度、合规性和控制力。
  • 整合层：API、事件和模型上下文协议 (MCP)，可用于实现安全、标准化的连接。

IBM 将 AI、整合、治理和目录集成到可信赖的单一平台。
IBM 智能体企业架构
采取后续步骤
脚注

¹Challapally、Aditya、Chris Pease、Ramesh Raskar 和 Pradyumna Chari。生成式 AI 分歧：2025 年商业 AI 状况。MIT NANDA，2025 年 7 月。​​