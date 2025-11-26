世界各地的组织均押注于 AI 智能体以期加速增长。CEO 们都在积极投资，但 95% 的 AI 试点项目在进入生产阶段之前便已陷入停滞。¹

仅有独立智能体还不足够。要实现扩展，就需能实时访问企业系统、拥有强大的治理能力以及一个可信赖的平台，并通过强有力的治理在实验与采用和信任之间架起一座桥梁。

借助 IBM webMethods Hybrid Integration，您不仅可以进行实验，还可将 AI 融入业务运营。