从原型到生产：使用 IBM webMethods Hybrid Integration 打造智能体企业
世界各地的组织均押注于 AI 智能体以期加速增长。CEO 们都在积极投资，但 95% 的 AI 试点项目在进入生产阶段之前便已陷入停滞。¹
仅有独立智能体还不足够。要实现扩展，就需能实时访问企业系统、拥有强大的治理能力以及一个可信赖的平台，并通过强有力的治理在实验与采用和信任之间架起一座桥梁。
借助 IBM webMethods Hybrid Integration，您不仅可以进行实验，还可将 AI 融入业务运营。
智能体企业是指企业将 AI 智能体嵌入到整个工作流中，以自动执行任务并与人类共同决策和协作，从而推动生产力和创新。
设想一个人类和 AI 智能体会并肩工作的员工队伍：
AI 智能体必须安全地使用最新的 AI 模型以及企业数据和功能。早期的智能体实验依赖于通过更好的 AI 模型实现创新。但要真正实现创新和差异化，企业需能利用智能体中的现有企业资产。
整合是一种连接结构，它可让智能体利用企业数据和功能。可通过适当的治理来建立信任。此方面不仅涵盖对 AI 模型的治理，还包括对企业系统访问的治理。
要实现此愿景，企业需聚焦三大关键能力。
利用智能体框架高效地构建新的 AI 智能体。
确保 AI 智能体能访问企业数据和功能。对可组合企业架构的投资可实现充分利用，同时再利用现有的 API 和整合流程。iPaaS 可用于公开现有资产以供智能体使用（支持 MCP 并具有简化的数据模型等功能）。
通过治理 AI 智能体使用的模型和它们接触的系统，从而提供端到端的可追溯性、安全性和合规性，确保企业能信任 AI 智能体并允许其访问关键企业系统。我们的 AI Gateway 可治理智能体对大语言模型 (LLM) 的访问；而 MCP Gateway 可治理智能体对企业系统的访问。
IBM webMethods Hybrid Integration 是这一转变的基础所在，它可通过整合提供对企业数据和功能的访问，并可加强治理。此方法可为企业提供能将孤立的 AI 试点项目转变为具有弹性的人工智能驱动式运营模式的工具。
IBM 方法的核心是一个分层架构，而它可将以下层结合起来：
IBM 将 AI、整合、治理和目录集成到可信赖的单一平台。
¹Challapally、Aditya、Chris Pease、Ramesh Raskar 和 Pradyumna Chari。生成式 AI 分歧：2025 年商业 AI 状况。MIT NANDA，2025 年 7 月。