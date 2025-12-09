如今的供应链需要运营一个由不同合作伙伴和渠道组成的复杂网络。然而，库存、采购和订单履行数据往往分散在不同孤岛中。其结果如何？低效、延误和错失良机。集成式实时运营可将这些挑战转化为竞争优势。

IBM® webMethods Hybrid Integration 连接不同供应链系统，并自动执行数据交换，包括 ERP、WMS、电子商务、POS 和供应商门户等系统。IBM webMethods Hybrid Integration 统一管理所有地点的产品、库存和订单数据。借助 AI 辅助的工作流程和事件驱动的自动化，实现动态监控、调整和补充库存，减少浪费，确保客户体验一致性。