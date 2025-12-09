统一供应链系统，以实现实时可见性、准确的库存和更快的订单履行速度。
如今的供应链需要运营一个由不同合作伙伴和渠道组成的复杂网络。然而，库存、采购和订单履行数据往往分散在不同孤岛中。其结果如何？低效、延误和错失良机。集成式实时运营可将这些挑战转化为竞争优势。
IBM® webMethods Hybrid Integration 连接不同供应链系统，并自动执行数据交换，包括 ERP、WMS、电子商务、POS 和供应商门户等系统。IBM webMethods Hybrid Integration 统一管理所有地点的产品、库存和订单数据。借助 AI 辅助的工作流程和事件驱动的自动化，实现动态监控、调整和补充库存，减少浪费，确保客户体验一致性。
IBM® webMethods Hybrid Integration 通过统一销售、仓库和 ERP 系统的数据访问，提供库存准确性和端到端可见性。其预构建的领先仓储、物流和 ERP 平台连接器可加速整合，事件驱动的架构会在库存变化时提供即时更新。
混合部署模式专为灵活性而设计，将本地部署的零售系统与云平台安全连接，让整个供应链获得始终在线的响应能力、敏捷性和实时决策能力。
无需手动检查库存，并消除不同地点存在数据差异的情况。
自动补货，减少缺货情况。
维持精益库存，同时满足客户需求。
确保线上和线下渠道的产品供应。