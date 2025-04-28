近年来，物流行业的发展并不顺利。疫情和全球冲突清楚地表明了一点：为了灵活应对供应链威胁，掌握实时信息比以往任何时候都更加重要。

在供应链风险日渐上升的市场中，Hellmann Worldwide Logistics 通过其空运、海运、公路和铁路以及合同物流产品，成功满足了陆上、水上和空中客户的个性化需求。Hellmann 希望通过拓展业务、并购新领域及保持未来竞争力，延续这一成功路径。但增长幅度越大，各类运输和仓库管理系统、ERP 和后端系统、数据和流程的整合就越复杂，而其安全性、可用性、稳健性和性能正是 Hellmann 维持业务运营的重要保障。

“我们以前的平台解决方案是美国竞争对手推出的 EDI/EAI 平台，这必然会导致极高的运营、维护和开发成本，”Hellmann Logistics Worldwide 的 IT 治理、IT 支持功能和平台主管 Peter Schenk 解释道。在软件发布并导致公司随之丧失重要功能后，Hellmann 决定推进现代化和标准化进程。

Hellmann 希望借助集成解决方案来实现以下目标：