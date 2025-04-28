利用数字化定位实现可持续物流
提高弹性、透明度和可持续性，打造面向未来的物流
满是集装箱的船坞
面对物流挑战，平衡增长和整合成本

近年来，物流行业的发展并不顺利。疫情和全球冲突清楚地表明了一点：为了灵活应对供应链威胁，掌握实时信息比以往任何时候都更加重要。

在供应链风险日渐上升的市场中，Hellmann Worldwide Logistics 通过其空运、海运、公路和铁路以及合同物流产品，成功满足了陆上、水上和空中客户的个性化需求。Hellmann 希望通过拓展业务、并购新领域及保持未来竞争力，延续这一成功路径。但增长幅度越大，各类运输和仓库管理系统、ERP 和后端系统、数据和流程的整合就越复杂，而其安全性、可用性、稳健性和性能正是 Hellmann 维持业务运营的重要保障。

“我们以前的平台解决方案是美国竞争对手推出的 EDI/EAI 平台，这必然会导致极高的运营、维护和开发成本，”Hellmann Logistics Worldwide 的 IT 治理、IT 支持功能和平台主管 Peter Schenk 解释道。在软件发布并导致公司随之丧失重要功能后，Hellmann 决定推进现代化和标准化进程。

Hellmann 希望借助集成解决方案来实现以下目标：

  • 满足物流市场日益增长的透明度、弹性和可持续性要求
  • 管理现有技术平台高昂的运营、维护和开发成本
  • 加快新客户、合作伙伴和业务部门的计划增长和收购
750+ 迁移和集成应用程序接口 500+ 利用新解决方案支持客户
webMethods 集成帮助我们的物流公司面向未来做好充分准备。该平台具有高性能和可扩展性，是公司内部及其与客户和合作伙伴进行必要的数据和流程整合以及实现全球价值链数字化的基础。 Peter Schenk IT 部门 IT 治理负责人 - 支持职能和平台 Hellmann Worldwide Logistics
物流全面整合之旅

“经过简短而务实的市场分析后，我们决定使用 IBM® webMethods 整合平台，这不仅出于技术原因，还因为它可以构建新的接口，从而延续我们的发展历程，”Shenk 说道。

IBM webMethods 在规划 Hellmann 的转型之旅中发挥了重要作用。它旨在集成整个物流价值链中的接口，确保无缝数据传输，同时适应验证和自定义业务逻辑。它能够轻松融入现有和新的应用程序，即使在客户和市场需求不断变化的情况下，也能简化整合过程。该平台能够映射未来的整合，并适应不断变化的趋势（例如从 EDI 流程过渡到现代 API 技术），助力 Hellmann 持续推进现代化和业务拓展。这种全面的转型能力推动 Hellmann 实现了前所未有的增长、提高了运营效率并增强了业务弹性。
可扩展平台实施可提高效率和客户覆盖率

Hellmann 在概念验证后迅速实施了新平台，webMethods 团队确保了知识的及时传递。Schenk 将转型的成功归功于让整个企业意识到现代化的优势，以及所有相关团队参与整个变革管理过程。

“根据我们的体验，现代化必须与标准化齐头并进。它提供了整合客户集成的机会，以便最终以更少的实施覆盖相同数量的客户，并提高整个供应链的整体效率。”Schenk 总结道。

这个透明而强大的平台帮助 Hellmann 实现了更多优势：

  • 赋能增长和可扩展性
  • 轻松迁移和集成 750 多个应用程序接口和 500 个客户
  • 提升标准合规性，为未来做好准备
Hellmann Worldwide Logistics 徽标
关于 Hellmann Worldwide Logistics

国际全方位物流服务提供商 Hellmann Worldwide Logistics 是一个家族企业，于 1871 年在德国奥斯纳布吕克成立，如今在 173 个国家或地区拥有 12,348 名员工。凭借其物流解决方案，该公司通过空运、水运、公路、铁路和仓库满足客户的个性化需求。2021 年，Hellmann Group 实现约 40.7 亿欧元的销售额。

 解决方案组件 IBM webMethods
使用 IBM webMethods Integration 连接到任何应用

利用企业级 iPaaS 集成为每个人创建互联体验 – 随时随地，随心互联

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法律信息

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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。