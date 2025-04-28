近年来，物流行业的发展并不顺利。疫情和全球冲突清楚地表明了一点：为了灵活应对供应链威胁，掌握实时信息比以往任何时候都更加重要。
在供应链风险日渐上升的市场中，Hellmann Worldwide Logistics 通过其空运、海运、公路和铁路以及合同物流产品，成功满足了陆上、水上和空中客户的个性化需求。Hellmann 希望通过拓展业务、并购新领域及保持未来竞争力，延续这一成功路径。但增长幅度越大，各类运输和仓库管理系统、ERP 和后端系统、数据和流程的整合就越复杂，而其安全性、可用性、稳健性和性能正是 Hellmann 维持业务运营的重要保障。
“我们以前的平台解决方案是美国竞争对手推出的 EDI/EAI 平台，这必然会导致极高的运营、维护和开发成本，”Hellmann Logistics Worldwide 的 IT 治理、IT 支持功能和平台主管 Peter Schenk 解释道。在软件发布并导致公司随之丧失重要功能后，Hellmann 决定推进现代化和标准化进程。
Hellmann 希望借助集成解决方案来实现以下目标：
“经过简短而务实的市场分析后，我们决定使用 IBM® webMethods 整合平台，这不仅出于技术原因，还因为它可以构建新的接口，从而延续我们的发展历程，”Shenk 说道。
IBM webMethods 在规划 Hellmann 的转型之旅中发挥了重要作用。它旨在集成整个物流价值链中的接口，确保无缝数据传输，同时适应验证和自定义业务逻辑。它能够轻松融入现有和新的应用程序，即使在客户和市场需求不断变化的情况下，也能简化整合过程。该平台能够映射未来的整合，并适应不断变化的趋势（例如从 EDI 流程过渡到现代 API 技术），助力 Hellmann 持续推进现代化和业务拓展。这种全面的转型能力推动 Hellmann 实现了前所未有的增长、提高了运营效率并增强了业务弹性。
Hellmann 在概念验证后迅速实施了新平台，webMethods 团队确保了知识的及时传递。Schenk 将转型的成功归功于让整个企业意识到现代化的优势，以及所有相关团队参与整个变革管理过程。
“根据我们的体验，现代化必须与标准化齐头并进。它提供了整合客户集成的机会，以便最终以更少的实施覆盖相同数量的客户，并提高整个供应链的整体效率。”Schenk 总结道。
这个透明而强大的平台帮助 Hellmann 实现了更多优势：
国际全方位物流服务提供商 Hellmann Worldwide Logistics 是一个家族企业，于 1871 年在德国奥斯纳布吕克成立，如今在 173 个国家或地区拥有 12,348 名员工。凭借其物流解决方案，该公司通过空运、水运、公路、铁路和仓库满足客户的个性化需求。2021 年，Hellmann Group 实现约 40.7 亿欧元的销售额。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。