使用云优先应用集成控制集成混乱，该集成可以连接您的所有应用 – 几周前或几十年前的应用。IBM webMethods Integration 非常简单，任何人都可以使用，但其先进性足以处理最复杂的混合集成编排。集成您的应用，实现工作自动化。