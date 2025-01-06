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Integration
使用云优先应用集成控制集成混乱，该集成可以连接您的所有应用 – 几周前或几十年前的应用。IBM webMethods Integration 非常简单，任何人都可以使用，但其先进性足以处理最复杂的混合集成编排。集成您的应用，实现工作自动化。
与基于云和本地应用集成，实现快速部署并增强客户体验。借助 IBM webMethods Integration，您可以：
使用首选工具（在线或离线）设计和开发集成，并将其部署到任何地方，且无需重复构建相同的内容。消除限制，快速提供令人惊叹的客户体验。
通过单一窗口监控所有全局集成。查看并控制所有运行时和跨平台集成，以便更快地进行调试并遵守 SLA。为多云和混合集成提供让 CSO 满意的安全保护。
使用本地运行时进行集成，无论集成托管在哪里，都能满足区域数据要求。利用零足迹边缘服务器，可以更快地进行部署并在几分钟内进行扩展或缩小，以便您可以在市场上率先移动。
避免在处理来自不同团队的集成问题时出现失误。选择自己的用户界面（高级、低代码或无代码），并允许业务和 IT 在同一平台上协同工作。
IBM webMethods Integration 在单一平台内提供集成功能，使您的流程更高效，让您的企业更敏捷。