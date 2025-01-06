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 使用 IBM webMethods Integration 连接到任何应用
将您的数据和服务转化为人人都喜爱的体验，为每个人和每件事集成应用
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集成任何新旧应用

使用云优先应用集成控制集成混乱，该集成可以连接您的所有应用 – 几周前或几十年前的应用。IBM webMethods Integration 非常简单，任何人都可以使用，但其先进性足以处理最复杂的混合集成编排。集成您的应用，实现工作自动化。

 了解 IBM webMethods Integration 如何帮助您解决应用集成难题 克服五大混合多云障碍

在一个平台内集成一切

立即开始集成一切。确保您的流程更高效，企业运营更敏捷。

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轻松管理复杂的集成

与基于云和本地应用集成，实现快速部署并增强客户体验。借助 IBM webMethods Integration，您可以：
随时随地构建和部署

使用首选工具（在线或离线）设计和开发集成，并将其部署到任何地方，且无需重复构建相同的内容。消除限制，快速提供令人惊叹的客户体验。
集中控制

通过单一窗口监控所有全局集成。查看并控制所有运行时和跨平台集成，以便更快地进行调试并遵守 SLA。为多云和混合集成提供让 CSO 满意的安全保护。
解决复杂性

使用本地运行时进行集成，无论集成托管在哪里，都能满足区域数据要求。利用零足迹边缘服务器，可以更快地进行部署并在几分钟内进行扩展或缩小，以便您可以在市场上率先移动。
所有集成商均使用单一平台

避免在处理来自不同团队的集成问题时出现失误。选择自己的用户界面（高级、低代码或无代码），并允许业务和 IT 在同一平台上协同工作。
白皮书 体验 IBM 混合 iPaaS 的强大功能 深入了解 IBM webMethods 如何为 IBM 集成平台即服务 (iPaaS) 的关键功能提供支持，创建一个统一的 AI 企业集成平台，帮助您解决连接混乱的问题。这一统一的解决方案支持多地域、云、混合环境、集成模式等，有助于整合整个企业。 阅读白皮书

为什么选择 iPaaS：集中控制如何帮助您简化集成

参加本次网络研讨会，了解如何消除集成孤岛，降低使用多种工具的复杂性，并通过跨混合和多云环境的集中集成，保持对分布式系统的治理和控制。

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在一个平台内集成一切

IBM webMethods Integration 在单一平台内提供集成功能，使您的流程更高效，让您的企业更敏捷。
数百个连接器 利用现成的集成连接器（以及数百种可以帮助您快速启动进度的方案）实现无需编码的连接。
单一集成运行时 通过单一集成运行时在任何地方重用您构建的服务，该集成运行时可以以您需要的任何方式运行 – 作为微服务、本地集成、在私有云容器中或在公有云中。使用 DevOps 模型可靠地完成，该模型使用存储库进行版本控制和依赖关系。
AI 增强型界面 让新的业务用户和开发人员能够使用具有 AI 增强型映射的直观拖放用户界面或自然语言用户界面创建新的工作流程。这种智能的无代码方法可以更快地构建无差错集成。
可嵌入的集成 将集成直接纳入团队正在构建的应用中，以打造更好的用户友好型产品。集成来自 200 多个系统、应用和设备的数据，且无需担心基础设施问题。
更顺畅的云迁移 在混合或多云环境中创建并运行集成，运行时间视具体需求而定，且无需淘汰和更换所有内容。这意味着您可以将关键应用迁移至云中，而无需担心破坏已构建的服务。
数百个连接器 利用现成的集成连接器（以及数百种可以帮助您快速启动进度的方案）实现无需编码的连接。
单一集成运行时 通过单一集成运行时在任何地方重用您构建的服务，该集成运行时可以以您需要的任何方式运行 – 作为微服务、本地集成、在私有云容器中或在公有云中。使用 DevOps 模型可靠地完成，该模型使用存储库进行版本控制和依赖关系。
AI 增强型界面 让新的业务用户和开发人员能够使用具有 AI 增强型映射的直观拖放用户界面或自然语言用户界面创建新的工作流程。这种智能的无代码方法可以更快地构建无差错集成。
可嵌入的集成 将集成直接纳入团队正在构建的应用中，以打造更好的用户友好型产品。集成来自 200 多个系统、应用和设备的数据，且无需担心基础设施问题。
更顺畅的云迁移 在混合或多云环境中创建并运行集成，运行时间视具体需求而定，且无需淘汰和更换所有内容。这意味着您可以将关键应用迁移至云中，而无需担心破坏已构建的服务。
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