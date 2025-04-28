PharmLog 致力于提高药品物流的效率和可靠性，但“想要使用超过十年的仓库管理系统 [WMS] 实现这一目标，同时兼顾单点故障的风险，几乎是不可能的任务，”PharmLog Pharma Logistik GmbH IT 主管 Stefan Hollmann 解释道。旧版仓库系统使企业遵循包装、存储和交付的安全与质量要求成为一项重大挑战。
PharmLog 还必须处理复杂、异构的组织和客户系统，这使得满足高度监管的市场中日益提高的效率要求变得更加困难。
解决方案很明确：用具有新功能的 WMS 替换旧的、容易出错的 WMS。然而，只有通过应用程序的统一整合才能充分实现这一升级。PharmLog 正在寻找一个企业应用集成 (EAI) 平台，该平台可以接受具有多客户端功能的确定结构，实现到目标框架的映射并支持特定的更改。
PharmLog 利用 IBM® webMethods 寻找其需要的信息。
该企业级整合项目涉及 16 家制药商和 12 个接口实现。最初，仅替换了 PharmLog 及其客户端之间的接口，并以旧版仓库系统作为接收器。第一步是通过旧版接口来接收和确认现有消息，而无需对发送方或接收方做出任何更改。只有在第二步时，才引入新的仓库系统，并使用中间件更换接收器。因此，PharmLog 的客户可以轻松地将发货单、发货单确认函、货物凭据和货物入库等单个消息转换为新结构，或实现所有消息的批量转换。PharmLog 的合作伙伴 Pikon 和 nterra 为该公司实施项目提供支持，并在九个月内交付了一个新的接口。
PharmLog 还可在其限制范围内满足云连接的最新要求。该解决方案通过消除外部访问，在 PharmLog 的终端创建对外暴露主机，允许客户通过 IBM webMethods 托管的环境交换数据。这项分离措施维持了 PharmLog 安全概念的完整性。
自 IBM webMethods 实施以来，PharmLog 的新整合平台可靠地满足了其所有客户需求。自动化流程之间畅通无阻的数据流，为进一步满足客户需求和实现气候中和运输奠定了基础。通用消息系统允许读取所有消息结构。目前，该系统为 40 个客户和 6 个接口提供 6 种差异化服务，每天通过这些服务交换 10,000 张发货单和 40,000 项发货明细。“我们现已实现 PharmLog 定义的 XML 消息、多种 IDoC 格式、RosettaNet 消息、EDI、平面文件及 FMD/NGDA 的全面支持，技术层面覆盖从 FTP/SFTP 到基于 HTTPS 的 AS2。通过在实施过程中缩短运行时间和降低错误率，我们向客户展示了高度的集成性。”PharmLog Pharma Logistik GmbH 物流系统应用支持主管 Romann Poon 补充道。
该整合软件还使 PharmLog 能够满足客户的新需求。得益于现有的广泛部署，实施时间显著缩短，并且该公司也能够支持客户从仓库向库存过渡。例如，PharmLog 的客户 Procter & Gamble 在七个月内迁移到新的接口，此接口本身在四个月内就可供使用。
物流服务提供商 PharmLog 成立于 1995 年，由德国六家主要药品制造商合作成立。该公司为客户提供无缝的配送物流，从订单和库存管理到欧洲各地的仓储和提货，以及药品和宣传材料的全球发货和运输。PharmLog 拥有 366 名员工，在 2021 年创造了 4,830 万欧元的收入。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。