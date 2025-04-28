PharmLog 致力于提高药品物流的效率和可靠性，但“想要使用超过十年的仓库管理系统 [WMS] 实现这一目标，同时兼顾单点故障的风险，几乎是不可能的任务，”PharmLog Pharma Logistik GmbH IT 主管 Stefan Hollmann 解释道。旧版仓库系统使企业遵循包装、存储和交付的安全与质量要求成为一项重大挑战。

PharmLog 还必须处理复杂、异构的组织和客户系统，这使得满足高度监管的市场中日益提高的效率要求变得更加困难。

解决方案很明确：用具有新功能的 WMS 替换旧的、容易出错的 WMS。然而，只有通过应用程序的统一整合才能充分实现这一升级。PharmLog 正在寻找一个企业应用集成 (EAI) 平台，该平台可以接受具有多客户端功能的确定结构，实现到目标框架的映射并支持特定的更改。