TEPL 与 IBM 合作构建可扩展统一平台，加速并购后整合
电子制造行业全球重要参与者 Tata Electronics Private Limited (TEPL) 正通过跨行业战略收购扩大业务版图。收购领域涵盖电子制造服务 (EMS)、半导体封装测试外包 (OSAT)、最终组装测试包装 (FATP) 以及半导体晶圆代工与设计服务。由于新收购实体采用不同平台与流程，TEPL 意识到构建跨应用、中间件系统及合作伙伴生态的可视化能力至关重要。无缝集成战略对保障业务连续性、提升运营效率及释放并购价值具有关键意义。
为此，TEPL 着手建设稳健可扩展的集成骨干平台，以支撑其互联企业愿景与长期增长目标。
为支撑互联企业愿景，TEPL 采用了由 Tata 集团旗下 Tata Consultancy Services (TCS) 基于 IBM webMethods Hybrid Integration 平台开发的 NextGen B2B 集成框架。这一面向未来的框架具备 TEPL 统一扩张生态所需的可扩展性与灵活性。
作为第一步，工作流中引入了基于模板的知识捕获框架，用于记录和分析各收购实体的现有接口、合作伙伴连接及系统集成情况。这一过程有助于为无缝集成奠定结构化基础。
TCS 运用 IBM webMethodsHybrid Integration 构建了稳健的 A2A（应用间集成）与 B2B 集成平台，连通 TEPL 关键系统。可连接的系统包括制造执行系统 (MES)、订单管理与履约、仓储管理、工厂维护、SAP、产品生命周期管理 (PLM)、供应商关系管理及第三方物流系统等。
依托 TCS 与 IBM 的战略合作，TEPL 简化了授权流程并确保集成平台快速落地。同步实施的集成治理模型引入最佳实践、标准化指南与明确权责，保障长期可扩展性、一致性与卓越运营。
随着 NextGen B2B 集成框架的落地，TEPL 如今运行在连接内部系统、合作伙伴、供应商与物流服务商的安全企业级集成骨干网上。这一统一平台提升了数据可视性，促进各收购实体间的无缝协作，使 TEPL 真正成为互联企业。
该平台目前年处理交易量超 1 亿笔，随着新工厂、新流程与新应用的整合，业务量正呈指数级增长，实证了其在实际运营中的可扩展性与稳健性。该平台还帮助 TEPL 实现技术与业务需求的对齐，推动快速决策与洞察驱动运营。
集成治理框架可支持 TEPL 快速、规范地整合未来收购项目，缩短价值实现时间，赋能长期增长战略。通过 TCS 与 IBM 的战略合作，TEPL 整体运营效率提升，流程显著简化。
Tata Electronics Private Limited (TEPL) 是 Tata 集团于 2020 年在印度孟买设立的绿地项目。该公司专注于精密制造及半导体组装与封装，服务全球电子与高科技客户。Tata Electronics 对推动印度电子制造生态系统发展、提升国家半导体技术自主能力具有关键作用。这家快速增长的企业将前沿基础设施与可持续实践、高技能人才相结合。
Tata Consultancy Services (TCS) 是一家全球 IT 服务、咨询与业务解决方案组织，总部位于印度孟买。TCS 成立于 1968 年，隶属于 Tata Group，专注于为 150 多个国家或地区的客户提供服务。该公司可提供广泛的技术与工程服务，在数字化转型、云技术、人工智能及企业集成领域拥有深厚积淀。TCS 拥有超过 600,000 名员工，2024 财年收入突破 290 亿美元，是全球规模最大的知名 IT 服务企业之一。
IBM webMethods Hybrid Integration 可提供人工智能驱动型自动化技术，帮助组织跨混合环境无缝连接应用程序、API、B2B 交易、事件和文件。
