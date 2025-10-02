为支撑互联企业愿景，TEPL 采用了由 Tata 集团旗下 Tata Consultancy Services (TCS) 基于 IBM webMethods Hybrid Integration 平台开发的 NextGen B2B 集成框架。这一面向未来的框架具备 TEPL 统一扩张生态所需的可扩展性与灵活性。

作为第一步，工作流中引入了基于模板的知识捕获框架，用于记录和分析各收购实体的现有接口、合作伙伴连接及系统集成情况。这一过程有助于为无缝集成奠定结构化基础。

TCS 运用 IBM webMethodsHybrid Integration 构建了稳健的 A2A（应用间集成）与 B2B 集成平台，连通 TEPL 关键系统。可连接的系统包括制造执行系统 (MES)、订单管理与履约、仓储管理、工厂维护、SAP、产品生命周期管理 (PLM)、供应商关系管理及第三方物流系统等。

依托 TCS 与 IBM 的战略合作，TEPL 简化了授权流程并确保集成平台快速落地。同步实施的集成治理模型引入最佳实践、标准化指南与明确权责，保障长期可扩展性、一致性与卓越运营。