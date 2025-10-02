智能集成赋能企业敏捷性

TEPL 与 IBM 合作构建可扩展统一平台，加速并购后整合

 

 

整合多元系统支撑业务快速增长

电子制造行业全球重要参与者 Tata Electronics Private Limited (TEPL) 正通过跨行业战略收购扩大业务版图。收购领域涵盖电子制造服务 (EMS)、半导体封装测试外包 (OSAT)、最终组装测试包装 (FATP) 以及半导体晶圆代工与设计服务。由于新收购实体采用不同平台与流程，TEPL 意识到构建跨应用、中间件系统及合作伙伴生态的可视化能力至关重要。无缝集成战略对保障业务连续性、提升运营效率及释放并购价值具有关键意义。

为此，TEPL 着手建设稳健可扩展的集成骨干平台，以支撑其互联企业愿景与长期增长目标。

超 1 亿 年度处理交易量
TCS 与 IBM 的战略合作为 TEPL 指明了加速成长路径。通过融合双方独特专长，我们成功为 TEPL 奠定了坚实基础，助其实现互联企业蓝图并打造面向未来的竞争力。
Kedarnath Patil 客户总监 TCS
奠定互联企业基石

为支撑互联企业愿景，TEPL 采用了由 Tata 集团旗下 Tata Consultancy Services (TCS) 基于 IBM webMethods Hybrid Integration 平台开发的 NextGen B2B 集成框架。这一面向未来的框架具备 TEPL 统一扩张生态所需的可扩展性与灵活性。

作为第一步，工作流中引入了基于模板的知识捕获框架，用于记录和分析各收购实体的现有接口、合作伙伴连接及系统集成情况。这一过程有助于为无缝集成奠定结构化基础。

TCS 运用 IBM webMethodsHybrid Integration 构建了稳健的 A2A（应用间集成）与 B2B 集成平台，连通 TEPL 关键系统。可连接的系统包括制造执行系统 (MES)、订单管理与履约、仓储管理、工厂维护、SAP、产品生命周期管理 (PLM)、供应商关系管理及第三方物流系统等。

依托 TCS 与 IBM 的战略合作，TEPL 简化了授权流程并确保集成平台快速落地。同步实施的集成治理模型引入最佳实践、标准化指南与明确权责，保障长期可扩展性、一致性与卓越运营。
我们与 TCS、TEPL 的合作印证了：正确的协作能将复杂的集成挑战转化为增长机遇。通过凝聚三方智慧，我们助力 TEPL 夯实了互联企业愿景的基石，为其未来发展铺就道路。
Prashant Hans 东盟与印度销售负责人 /混合 iPaaS 与数据集成 IBM 技术
实现运营的规模、速度与协同效应

随着 NextGen B2B 集成框架的落地，TEPL 如今运行在连接内部系统、合作伙伴、供应商与物流服务商的安全企业级集成骨干网上。这一统一平台提升了数据可视性，促进各收购实体间的无缝协作，使 TEPL 真正成为互联企业。

该平台目前年处理交易量超 1 亿笔，随着新工厂、新流程与新应用的整合，业务量正呈指数级增长，实证了其在实际运营中的可扩展性与稳健性。该平台还帮助 TEPL 实现技术与业务需求的对齐，推动快速决策与洞察驱动运营。

集成治理框架可支持 TEPL 快速、规范地整合未来收购项目，缩短价值实现时间，赋能长期增长战略。通过 TCS 与 IBM 的战略合作，TEPL 整体运营效率提升，流程显著简化。
关于 Tata Electronics Private Limited

Tata Electronics Private Limited (TEPL)  是 Tata 集团于 2020 年在印度孟买设立的绿地项目。该公司专注于精密制造及半导体组装与封装，服务全球电子与高科技客户。Tata Electronics 对推动印度电子制造生态系统发展、提升国家半导体技术自主能力具有关键作用。这家快速增长的企业将前沿基础设施与可持续实践、高技能人才相结合。
关于 Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services (TCS)  是一家全球 IT 服务、咨询与业务解决方案组织，总部位于印度孟买。TCS 成立于 1968 年，隶属于 Tata Group，专注于为 150 多个国家或地区的客户提供服务。该公司可提供广泛的技术与工程服务，在数字化转型、云技术、人工智能及企业集成领域拥有深厚积淀。TCS 拥有超过 600,000 名员工，2024 财年收入突破 290 亿美元，是全球规模最大的知名 IT 服务企业之一。

 解决方案组件 IBM® webMethods Hybrid Integration
轻松管理复杂整合

IBM webMethods Hybrid Integration 可提供人工智能驱动型自动化技术，帮助组织跨混合环境无缝连接应用程序、API、B2B 交易、事件和文件。

