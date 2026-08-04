IBM webMethods Integration Flow Pilot

Flow Pilot 将 AI 辅助开发融入集成团队现有的开发工作流，帮助团队更高效地构建和维护 webMethods Flow Services。

可使用 IBM Bob、Claude 或其他经企业批准的 AI 助手，既符合组织的战略、安全和治理政策，又无需受限于单一厂商的原生 AI 体验。