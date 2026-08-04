IBM webMethods Integration Flow Pilot

实现兼顾治理的规模化 AI 辅助集成开发
借助您信任的 AI 构建集成
Flow Pilot 将 AI 辅助开发融入集成团队现有的开发工作流，帮助团队更高效地构建和维护 webMethods Flow Services。
可使用 IBM Bob、Claude 或其他经企业批准的 AI 助手，既符合组织的战略、安全和治理政策，又无需受限于单一厂商的原生 AI 体验。
AI 驱动的治理化集成交付
借助 IBM Bob、Claude 或其他经企业批准的 AI 助手开展开发，这些助手符合组织的 AI 战略、安全和治理政策。
通过自然语言提示创建和优化 webMethods Flow Services，帮助开发人员更快地将集成需求转化为实际实现。
使用 Flow Script 提升集成逻辑的可读性，增强对版本控制的支持，并使其更易于审查、比较和维护。
在开发工作流早期嵌入命名、记录、错误处理和可复用模式指导，以提升团队间的一致性。
直接根据集成逻辑生成文档、参数说明、流程图和测试场景，减少人工编写工作。
将集成需求快速转化为交付成果
借助熟悉开发工作流中的 AI 辅助编写功能，帮助开发人员更快地创建和优化 Flow Services。
在不影响现有 Integration Server 投资的前提下，优化现有 Flow Services 的构建与维护方式。
帮助架构师和 COE 负责人在团队、项目及可复用集成模式之间推动一致的开发实践。
让文档和测试资产更贴近实际集成逻辑，减少人工工作量和过时的辅助材料。
将 AI 引入集成交付流程，同时在整个 Flow Service 开发过程中保持审查实践、标准和控制机制。