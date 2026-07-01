宣布推出 IBM DataPower Interact Gateway：于企业业务落地处管控 AI 交互行为

企业多年搭建了成熟可靠的集成底座。统一管控 API 接口。编排全业务流程。落地各项安全管控策略。这套历经多年打磨的集成体系经过实战验证，可支撑大规模业务稳定运行。随着 AI 进入生产环境，挑战不仅在于管理 AI，而是为 AI 提供对业务的可信赖的实时理解。这种理解来自于跨 API、应用程序、数据和工作流的安全、受控交互，使智能体和模型能够安全地在企业系统内行动，而非孤立运作。

然而，AI 正以绕过这一切的方式悄然到来。AI 智能体与企业系统交互，模型访问既定安全与合规边界之外的数据。工具无需执行策略即可调用业务工作流。这些互动都发生在组织依赖的治理结构之外；导致策略支离破碎、可见性有限，以及基于使用量的成本无预警地螺旋上升。这就导致在 AI 与企业业务交汇的交互层，出现了日益严重的管控盲区。

这不是模型或数据问题，而是交互问题。必须采用专为交互层打造的一体化解决方案，而非零散割裂、各管一块的治理工具。IBM 商业价值研究院调研显示：65% 企业认为，若集成能力不足，AI 落地终将失败。建立 AI 管控体系的窗口期正在不断收窄。Forrester 预测，2030 年前 AI 治理软件市场年复合增长率约 30%，整体投入规模将达到 158 亿美元。

随着 AI 规模化落地提速，企业若缺少统一的 AI 交互治理方案，每一次无管控部署都会持续累积治理技术债。