宣布推出 IBM DataPower Interact Gateway：于企业业务落地处管控 AI 交互行为

对跨智能体、AI 模型与工具的全链路 AI 交互行为实施统一管控、安全防护与运行观测。
随着企业扩大 AI 规模，成功不仅取决于模型的获取;它需要可信的企业上下文、受控交互以及跨 API、应用程序和数据的安全连接。
企业客户当前已依托 IBM 集成产品套件完成混合架构企业的系统互联与统一治理；IBM 在此成熟可信底座基础上，推出 IBM DataPower Interact Gateway，将这套可靠能力延伸至 AI 时代。作为 IBM AI 中介治理网关，它统一管控、防护并监测智能代理、AI 模型、工具与企业系统间的交互，帮助企业安全落地规模化 AI 应用，不产生新数据孤岛，也无需改造现有架构。
企业多年搭建了成熟可靠的集成底座。统一管控 API 接口。编排全业务流程。落地各项安全管控策略。这套历经多年打磨的集成体系经过实战验证，可支撑大规模业务稳定运行。随着 AI 进入生产环境，挑战不仅在于管理 AI，而是为 AI 提供对业务的可信赖的实时理解。这种理解来自于跨 API、应用程序、数据和工作流的安全、受控交互，使智能体和模型能够安全地在企业系统内行动，而非孤立运作。
然而，AI 正以绕过这一切的方式悄然到来。AI 智能体与企业系统交互，模型访问既定安全与合规边界之外的数据。工具无需执行策略即可调用业务工作流。这些互动都发生在组织依赖的治理结构之外；导致策略支离破碎、可见性有限，以及基于使用量的成本无预警地螺旋上升。这就导致在 AI 与企业业务交汇的交互层，出现了日益严重的管控盲区。
这不是模型或数据问题，而是交互问题。必须采用专为交互层打造的一体化解决方案，而非零散割裂、各管一块的治理工具。IBM 商业价值研究院调研显示：65% 企业认为，若集成能力不足，AI 落地终将失败。建立 AI 管控体系的窗口期正在不断收窄。Forrester 预测，2030 年前 AI 治理软件市场年复合增长率约 30%，整体投入规模将达到 158 亿美元。
随着 AI 规模化落地提速，企业若缺少统一的 AI 交互治理方案，每一次无管控部署都会持续累积治理技术债。
企业将 AI 规模化投产时，正面临全新难题：如何管控海量增长的交互流量，覆盖 AI 智能体、AI 模型、API 接口、企业数据与业务流程全链路。
这一新兴需求催生了一个新类别，分析师称之为 AI 网关：旨在提供企业规模化采用 AI 所需的治理、安全性、可观测性和控制力的平台。许多组织最初尝试使用现有的 API 网关、模型平台或应用程序控件来治理 AI 交互。现有工具虽能解决部分痛点，但普遍缺少一套统一治理层，无法专门应对智能体、模型、工具、API 与企业数据之间海量、多类型的交互场景。Gartner AI 网关市场指南指出，AI 网关是企业将 AI 从试点推向规模化投产的核心基础设施。
这一演变催生了 Interact Gateway。IBM 没有引入另一个独立的 AI 控制点，而是扩展了客户已经所依赖的可信整合功能，以管理 AI 与企业系统的交互方式。Interact Gateway 基于现有 API 与集成底座搭建，可在各类模型、智能体框架、API 及混合云环境中统一防护、管控、观测交互链路；既保护企业原有技术投入，也为 AI 时代提供企业级策略、安全与可观测能力。
由此形成更落地的 AI 治理方案：助力企业合规规模化部署 AI，减少工具散乱问题，持续管控 AI 与企业业务的交互行为。
实现 AI 就绪企业服务
现有的 REST API 可作为 MCP 工具重新发布，使企业功能即时可被 AI 智能体发现并调用，而无需重写应用程序逻辑或重建整合。
将 AI 与可信企业环境打通
经过统一治理的交互链路，可让 AI 安全、实时调用企业 API、业务系统与核心数据。通过统一控制点一致地应用安全保护，包括身份验证、授权和速率限制。组织可依托统一治理层集中管控各类 AI 模型访问权限，无论模型厂商，均落地一致的安全策略、规则执行与全链路观测能力。团队能够洞察 AI 交互模式、模型使用和运营活动，帮助组织在采用规模扩大时保持控制和管理 AI 相关成本。
在混合环境中应用可信治理
AI 交互策略可在本地机房、私有云与多云环境统一生效，满足各地数据驻留及合规要求，治理范围不受单一平台或云厂商限制。
面向新一代 AI 交互场景做好管控布局
AI 生态互联程度持续提升，治理范围不能仅局限于人与智能体的交互。Interact Gateway 的设计着眼于智能体对智能体 (A2A) 通信的未来发展，可帮助组织大规模构建可信、安全且可观察的 AI 生态系统。
扩展可信整合基础
Interact Gateway 在现有的整合基础设施上叠加层，而不是取代它。企业现有用于管理 API 与集成链路的基础设施，可直接承载 AI 所需的全套治理能力。
如今，智能体和模型正逐渐脱离既定的治理路径。它们直接调用 API、企业数据与业务流程，使企业在可视性、策略落地、安全防护、成本管控方面的压力持续加剧。
一项 AI 试点起步后，很快会衍生出成千上万乃至百万级跨 API、企业数据源与业务流程的交互行为。随着这些互动对客户体验、运营决策和创收流程的影响越来越大，保持可见性、策略执行和运营控制变得更具挑战性。
企业耗费多年搭建的整合层，如今在 AI 与业务交汇的交互节点存在管控盲区。Interact Gateway 弥补了这一差距。它在现有整合层基础上拓展 AI 交互治理能力，将 AI 模型、工具、智能体与 API、集成链路纳入统一管控观测平台，沿用企业成熟、标准化的管理规范。现有的整合投资成为治理 AI 交互的基础，而无需重建基础设施或引入并行技术栈。
对于运行 IBM 整合和 AI 产品的组织，Interact Gateway 可与现有治理配合使用，而不是取代已有工具：将现有治理扩展到 AI 交互，而无需增加新的基础架构或重复这些平台已经擅长的功能。
Interact Gateway 在以下情况下是合适的选择：