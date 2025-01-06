主页

中间件

webMethods

Managed File Transfer

 文件传输，快速又安全：IBM webMethods 托管文件传输 (MFT)
通过灵活的混合云部署选项，为任务关键型工作负载提供安全、可靠的托管文件传输
预约实时演示 注册获取产品更新

简化任务关键型交换并确保其安全性

安全文件传输在业务互动中至关重要。通过 IBM webMethods MFT，您的合作伙伴只需通过浏览器即可安全地交换文件，从而建立信任并成为他们的首选合作伙伴。内置加密和文件加速功能可以实现任何大小文件的远距离传输，从而简化协作并巩固您作为可靠合作伙伴的地位。

 深入了解 IBM webMethods MFT 如何帮助企业快速安全地传输文件

为什么选择 iPaaS：集中控制如何帮助您简化集成

参加本次网络研讨会，了解如何消除集成孤岛，降低使用多种工具的复杂性，并通过跨混合和多云环境的集中集成，保持对分布式系统的治理和控制。

 立即报名

是否准备好确保文件传输安全？

通过一系列协议和部署选项交换文件，帮助确保安全、合规的数据交换。IBM webMethods MFT 支持：
快速、安全且广泛支持文件传输协议

支持所有常见的文件传输协议和新的文件传输安全级别，例如协议级加密和病毒扫描支持。
可靠的文件交付

通过自动恢复中断的文件传输，实现可靠的文件交付，以便帮助确保成功交付，从而避免人工干预。
始终遵守最后期限

使用 IBM webMethods MFT 根据事件触发操作，还可以调用服务和 API 作为后处理操作。此功能允许您创建复杂的响应，从而避免错过最后期限。
增强业务和 IT 用户的能力

从任何浏览器访问易于使用的网络界面，以支持文件传输协作，所有这些都从一个平台完成。
灵活的部署选项

将托管文件传输带到支持本地混合云部署的云中或所选的云环境中。
不仅仅是 MFT

利用 IBM webMethods MFT 作为 IBM webMethods iPaaS 的一部分，在同一平台内为应用集成、API 管理和 B2B 集成提供广泛的云集成功能。
白皮书 体验 IBM 混合 iPaaS 的强大功能 深入了解 IBM webMethods 如何为 IBM 集成平台即服务 (iPaaS) 的关键功能提供支持，创建一个统一的 AI 企业集成平台，帮助您解决连接混乱的问题。这一统一的解决方案支持多地域、云、混合环境、集成模式等，有助于整合整个企业。 阅读白皮书

安全文件传输的首选解决方案

IBM webMethods MFT 可以帮助您在安全、受治理和加密的云平台上快速传输任何大小的文件，从而满足安全的任务关键型交换的需求。
安全可靠的文件交换 依靠全面的数据安全性并支持世界上最严格的加密标准。这包括使用 AES 或 PGP 标准对静态数据进行加密，以及 DMZ 保护和 IP 过滤等高级安全功能。
全面病毒扫描 发现病毒时终止文件传输。直接在 MFT Gateway 中配置病毒防护。
集中管理和控制所有文件传输活动 了解关键文件传输的状态，以便发现并解决文件传输问题。最重要的是，传入的文件可以自动触发业务事件，例如订购和开具发票，从而加快流程。
支持所有常用传输协议 赋能贸易伙伴，仅需使用网络浏览器等标准工具即可与您交换文件。这是因为 IBM webMethods MFT 可以随时支持网络浏览器和 FTP 客户端。使用 HTTP、HTTPS、FTP、FTPS、SFTP、SCP 和 WebDAV 传输文件。
与 IBM webMethods iPaaS 集成 利用 IBM webMethods 集成服务器和 IBM webMethods MFT 的组合功能，安全可靠地交换提供 MFT 功能的文档。集成服务对这些 MFT 功能进行了补充，使 IBM webMethods MFT 能够根据需要调用服务和消息传递功能。
安全可靠的文件交换 依靠全面的数据安全性并支持世界上最严格的加密标准。这包括使用 AES 或 PGP 标准对静态数据进行加密，以及 DMZ 保护和 IP 过滤等高级安全功能。
全面病毒扫描 发现病毒时终止文件传输。直接在 MFT Gateway 中配置病毒防护。
集中管理和控制所有文件传输活动 了解关键文件传输的状态，以便发现并解决文件传输问题。最重要的是，传入的文件可以自动触发业务事件，例如订购和开具发票，从而加快流程。
支持所有常用传输协议 赋能贸易伙伴，仅需使用网络浏览器等标准工具即可与您交换文件。这是因为 IBM webMethods MFT 可以随时支持网络浏览器和 FTP 客户端。使用 HTTP、HTTPS、FTP、FTPS、SFTP、SCP 和 WebDAV 传输文件。
与 IBM webMethods iPaaS 集成 利用 IBM webMethods 集成服务器和 IBM webMethods MFT 的组合功能，安全可靠地交换提供 MFT 功能的文档。集成服务对这些 MFT 功能进行了补充，使 IBM webMethods MFT 能够根据需要调用服务和消息传递功能。
采取下一步行动

随时了解产品更新或安排现场演示，了解 IBM webMethods MFT 如何帮助简化和保护任务关键型交换。

 预约实时演示 注册获取产品更新 与社区一起学习

加入 IBM TechXchange 社区的 webMethods 主题组！与 IBM 主题专家互动，从业内同行那里获得技巧和窍门，并随时了解最新消息、公告和增强功能。与其他 webMethods 用户分享想法、基准、最佳实践并学习。

 加入社区