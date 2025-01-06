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Managed File Transfer
安全文件传输在业务互动中至关重要。通过 IBM webMethods MFT，您的合作伙伴只需通过浏览器即可安全地交换文件，从而建立信任并成为他们的首选合作伙伴。内置加密和文件加速功能可以实现任何大小文件的远距离传输，从而简化协作并巩固您作为可靠合作伙伴的地位。
通过一系列协议和部署选项交换文件，帮助确保安全、合规的数据交换。IBM webMethods MFT 支持：
支持所有常见的文件传输协议和新的文件传输安全级别，例如协议级加密和病毒扫描支持。
通过自动恢复中断的文件传输，实现可靠的文件交付，以便帮助确保成功交付，从而避免人工干预。
使用 IBM webMethods MFT 根据事件触发操作，还可以调用服务和 API 作为后处理操作。此功能允许您创建复杂的响应，从而避免错过最后期限。
从任何浏览器访问易于使用的网络界面，以支持文件传输协作，所有这些都从一个平台完成。
将托管文件传输带到支持本地混合云部署的云中或所选的云环境中。
利用 IBM webMethods MFT 作为 IBM webMethods iPaaS 的一部分，在同一平台内为应用集成、API 管理和 B2B 集成提供广泛的云集成功能。
IBM webMethods MFT 可以帮助您在安全、受治理和加密的云平台上快速传输任何大小的文件，从而满足安全的任务关键型交换的需求。