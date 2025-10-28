随着数字化浪潮持续高涨，保险行业面临日益增长的现代化压力。保险提供商必须采用新技术以加速数字化转型，提供全天候客户体验，并建立战略合作伙伴关系，在生态系统经济中最大化价值。这一转型的关键推动力是应用编程接口 (API) 的使用，它能安全地暴露和传播数据——尤其是在第三方架构之间。

MUDUM 的数据、技术与转型负责人（兼任 CIO 和 CDO）Mara Ferreira 解释道：“当 Crédit Agricole Assurances 在 2020 年成为 MUDUM 的唯一股东时，公司意识到需要核心业务现代化，采用具备面向未来 API 架构的可扩展集成平台，因为沿用旧有解决方案已无法适应发展需求。”

MUDUM 优先事项的首位是与其前“姊妹”保险公司分离的艰巨任务。这意味着必须理清复杂的合作伙伴关系与系统集成网络，以及分散在多个内部工具和遗留中间件中的数据。Ferreira 回忆道：“我们在信息邀请书中列出了对功能、安全性、可用性及可扩展性的多项要求。 我们需要一个采用开放标准技术的独立提供商，能帮助我们快速连接现代化业务。”

核心挑战包括：