Nutrien 的目标是到 2050 年养活全球 100 亿人口，为营养丰富的粮食生产提供必要的资源。作为农作物输入和服务领域的全球领导者，Nutrien 每年为农业领域生产和销售 2,600 万吨钾肥、氮肥和磷肥产品，致力于实现可持续收获。Nutrien 拥有世界一流的生产、分销和零售设施网络，致力于在服务和可持续发展方面追求卓越。
历经 15 年并购发展与全球扩张，Nutrien 的 IT 架构日趋复杂。企业规模增长使得公司及其商业伙伴在多样化流程与技术整合方面面临极大复杂性挑战。
面对持续演进的传统技术环境，实现这些整合对推进增长战略与宏大的服务计划至关重要。
Nutrien 通过部署 webMethods 集成平台、B2B 及 MFT（安全托管文件传输）方案，成功简化复杂 IT 架构。 这一全方位集成平台助力 Nutrien 实现多套 ERP 系统、云平台及遗留系统的互联互通，确保供应链运营、客户关系与数据管理全链路无缝集成。
Nutrien 高级数据架构师 Dave Laycock 强调 IBM webMethods 对其成功的重要贡献：“我们驾驭着复杂且持续演进的系统环境，成功构建并长期维护了集成化业务流程。生产系统支持同样关键，我们新增的诸多系统始终稳定运行。”
具有特定集成需求的新合作伙伴正在不断增加和更新。这些因素发挥了 IBM webMethods 的优势，它提供可扩展性并为所有领先技术、ERP 和混合云环境提供完整且最新的连接器列表。
Dave Laycock 指出：“[IBM] webMethods 能在 Nutrien 持续发挥作用，得益于其常青产品套件——既支持既有技术体系，又前瞻性兼容各类新兴接口。[IBM] webMethods 的 API 适配器与连接器支持多样化应用程序目录，使团队面对客户 API 连接需求时永无“拒绝”之困。这让团队能够剥离应用程序层复杂性，为员工及批发客户提供更优体验。”
Nutrien 通过将其复杂的 IT 环境与 IBM webMethods 集成，实现了显著的运营效率提升。正如 Dave Laycock 所说：“我们使用 [IBM] webMethods 已有 20 多年，它对我们来说是一个可靠且灵活的解决方案。”他补充道：“我们现在拥有 157 个 [IBM] webMethods 连接器，可以及时满足业务的集成需求。在过去的 3 年里，我们每年都在不断向生产中增加 20 个新的集成解决方案。”
解决了集成挑战后，Nutrien 现在已准备就绪，可专注于长期目标，包括可持续发展、创新和全球新市场扩张。Nutrien 凭借基于标准的开放式集成平台，可以更快地连接任何事物。
Nutrien Ltd. 是一家加拿大化肥企业，总部位于萨斯喀彻温省萨斯卡通市，全球最大钾肥生产商及第三大氮肥供应商。Nutrien 在北美、南美及澳大利亚拥有超 2000 个零售网点，服务全球种植户，雇员超 23500 人。秉承可持续发展理念创立的 Nutrien，运营着涵盖生产、分销与农业零售设施的世界一流的网络，致力于高效满足种植户需求。Nutrien 的业务覆盖 50 余国，每年为全球农业、工业及饲料客户生产并分销约 2600 万吨钾肥、氮肥与磷肥产品。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。