Nutrien 的目标是到 2050 年养活全球 100 亿人口，为营养丰富的粮食生产提供必要的资源。作为农作物输入和服务领域的全球领导者，Nutrien 每年为农业领域生产和销售 2,600 万吨钾肥、氮肥和磷肥产品，致力于实现可持续收获。Nutrien 拥有世界一流的生产、分销和零售设施网络，致力于在服务和可持续发展方面追求卓越。

历经 15 年并购发展与全球扩张，Nutrien 的 IT 架构日趋复杂。企业规模增长使得公司及其商业伙伴在多样化流程与技术整合方面面临极大复杂性挑战。

面对持续演进的传统技术环境，实现这些整合对推进增长战略与宏大的服务计划至关重要。