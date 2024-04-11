组织内会发生成千上万的事件，产生的数据量也在成倍地增长。想象一下，您的企业可以利用这些持续的信息流，将不同事件联系起来，并在新趋势、客户问题或竞争威胁发生时做出检测。

IBM Event Automation 是一项完全可组合的解决方案，能够帮助企业加速其事件驱动型的工作，无论他们身在何处。Event Streams、事件端点管理和事件处理功能有助于为事件驱动架构奠定基础，以解锁事件的价值。