组织内会发生成千上万的事件，产生的数据量也在成倍地增长。想象一下，您的企业可以利用这些持续的信息流，将不同事件联系起来，并在新趋势、客户问题或竞争威胁发生时做出检测。
IBM Event Automation 是一项完全可组合的解决方案，能够帮助企业加速其事件驱动型的工作，无论他们身在何处。Event Streams、事件端点管理和事件处理功能有助于为事件驱动架构奠定基础，以解锁事件的价值。
针对增强型事件驱动架构，无缝集成 IBM MQ 和 Apache Kafka
实时洞察的制胜组合
减少反应，多些主动回应。定义业务中的关键客户机会、问题或潜在威胁，并及时发现。启用更多智能操作，并在最关键的时刻触发自动化。
快速调整，以适应不断变化的市场动态和影响业务运营的外部因素。发现需求水平、成本或其他干扰因素的变化，使您的业务能够实时恢复和优化。
通过混合式 Kafka 部署满足业务的独特需求。利用 IBM Event Automation 的 Event Streams 功能或通过增强的可发现性和事件处理功能来增强现有的 Kafka 投资。
快速定义业务场景，以实时检测并查看结果。根据需要通过 IBM Event Automation 直观的用户体验进行迭代和调整。
IBM Event Automation 的 Event Streams 功能基于企业级 Apache Kafka 构建，而 Apache Kafka 是一种开源分布式事件流平台。
IBM Event Automation 的事件端点管理功能可以根据开源 AsyncAPI 规范轻松描述和记录事件源。
IBM Event Automation 的事件处理功能使技术和业务用户能够利用 Apache Flink 的强大功能在直观、无代码创作画布中进行流处理。
实时查看整个业务流程中的交易数据。将历史分析与实时消费模式相结合，更详细的概要分析并快速发现潜在威胁和新的客户机会。
实时监控各业务渠道中库存水平的变化，以根据高利润或畅销商品库存情况自动触发最佳发货量。
在历史趋势背景下评估实时使用情况和活动模式，以快速检测新的异常情况，并在出现可疑趋势时立即发出警报。
加深对客户行为的了解，将店内和在线活动结合起来，生成明智的、实时的报价，旨在增加支出或防止客户流失。
利用实时设备和产品数据获取洞察分析，实时检测风险因素和质量问题，使您能够预测和解决潜在的故障或损坏。
检测影响企业盈利的关键材料价格的实时波动情况。通过快速重新协商获得最优惠的价格，以保持低成本并最大化潜在收入。
了解 AsyncAPI 规范如何描述和记录 Kafka 主题。
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了解事件驱动型解决方案的概念和价值。
了解成为事件驱动型企业所面临的挑战，以及每个企业克服这些挑战所需的 3 大关键能力。