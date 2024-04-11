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连接业务事件的各个要点，以发现新的趋势、威胁和机遇。
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将事件付诸实施并实时响应

组织内会发生成千上万的事件，产生的数据量也在成倍地增长。想象一下，您的企业可以利用这些持续的信息流，将不同事件联系起来，并在新趋势、客户问题或竞争威胁发生时做出检测。

IBM Event Automation 是一项完全可组合的解决方案，能够帮助企业加速其事件驱动型的工作，无论他们身在何处。Event Streams、事件端点管理和事件处理功能有助于为事件驱动架构奠定基础，以解锁事件的价值。

  • 业务和 IT 工作组可以在直观、易用的创作画布中定义业务场景，以便实时采取行动。
  • IT 可以提供对事件的自助服务访问，促进共享和复用，同时维持控制和管制。
  • 企业架构设计师可以构建一个完整可组合的基于 Kafka 的企业范畴的体系结构。
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针对增强型事件驱动架构，无缝集成 IBM MQ 和 Apache Kafka

 新博客

实时洞察的制胜组合
优势 提升响应度

减少反应，多些主动回应。定义业务中的关键客户机会、问题或潜在威胁，并及时发现。启用更多智能操作，并在最关键的时刻触发自动化。

 提高弹性

快速调整，以适应不断变化的市场动态和影响业务运营的外部因素。发现需求水平、成本或其他干扰因素的变化，使您的业务能够实时恢复和优化。

 提高灵活性

通过混合式 Kafka 部署满足业务的独特需求。利用 IBM Event Automation 的 Event Streams 功能或通过增强的可发现性和事件处理功能来增强现有的 Kafka 投资。

 促进增长

快速定义业务场景，以实时检测并查看结果。根据需要通过 IBM Event Automation 直观的用户体验进行迭代和调整。

功能

事件处理 利用 Apache Flink 的强大功能，在直观的创作画布中构建和即时测试流处理流。筛选、聚合、转换和联接事件流，并在每个步骤中提供帮助和验证。让业务和 IT 用户都能定义业务场景，检测何时出现并实时开始采取行动。
事件端点管理 促进事件源的共享和复用，同时维持控制和管制。根据开源 AsyncAPI 规范轻松描述和记录您的事件。建立事件源自助服务目录，便于用户浏览、使用和共享。强制执行运行时策略，以保障和控制对任何使用事件网关的 Kafka 协议的访问。
事件流 使用企业级 Apache Kafka 收集和分发实时业务事件的原始流。在单一、统一的体验中管理 Apache Kafka 部署、平衡工作负载、浏览消息和监控关键指标。利用 Kafka Connect 框架与数百种最常见端点无缝集成，例如 SAP、IBM MQ 等。
使用开源进行创新 开放式创新已迅速成为收入增长和业务绩效的引擎。与未采用开放式创新的组织相比，采用开放式创新的组织的收入增长率高出 59%。 阅读更多有关 Apache Kafka 和 Apache Flink 的信息 Apache Kafka

IBM Event Automation 的 Event Streams 功能基于企业级 Apache Kafka 构建，而 Apache Kafka 是一种开源分布式事件流平台。

 AsyncAPI

IBM Event Automation 的事件端点管理功能可以根据开源 AsyncAPI 规范轻松描述和记录事件源。

 Apache Flink

IBM Event Automation 的事件处理功能使技术和业务用户能够利用 Apache Flink 的强大功能在直观、无代码创作画布中进行流处理。
用例 交易数据分析

实时查看整个业务流程中的交易数据。将历史分析与实时消费模式相结合，更详细的概要分析并快速发现潜在威胁和新的客户机会。

 观看网络研讨会，了解更多信息 阅读博客 库存优化

实时监控各业务渠道中库存水平的变化，以根据高利润或畅销商品库存情况自动触发最佳发货量。

 检测可疑活动

在历史趋势背景下评估实时使用情况和活动模式，以快速检测新的异常情况，并在出现可疑趋势时立即发出警报。

 Customer 360

加深对客户行为的了解，将店内和在线活动结合起来，生成明智的、实时的报价，旨在增加支出或防止客户流失。

 预测性维护

利用实时设备和产品数据获取洞察分析，实时检测风险因素和质量问题，使您能够预测和解决潜在的故障或损坏。

 适应动态定价

检测影响企业盈利的关键材料价格的实时波动情况。通过快速重新协商获得最优惠的价格，以保持低成本并最大化潜在收入。

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成功案例

阅读 Norsk Tipping 如何与 IBM 合作以加速数据处理，并提供响应更快的用户体验。 阅读成功案例
资源 什么是 Async API？

了解 AsyncAPI 规范如何描述和记录 Kafka 主题。

 业务和数据分析师需要处理实时事件的 3 个原因

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 事件驱动型体系结构

了解事件驱动型解决方案的概念和价值。

 成为事件驱动型企业

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在多个云和本地环境中，在 API 的整个生命周期中对其进行保护和管理。

 IBM App Connect

借助强大的 iPaaS 集成数据、构建 API 并处理事件，从而将应用程序和数据连接起来，无论它们位于何处。

 IBM Cloud Pak for Integration

将 IBM Event Automation 添加到 IBM Cloud Pak for Integration，以轻松扩大投资和规模。
采取后续步骤

了解如何使用 IBM Event Automation 释放事件的价值。

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