IBM API Connect 是一种 API 全生命周期管理解决方案，采用简单直观的体验方式，助力企业以统一方式进行 API 创建、管理、保护、推广和货币化，从而推动本地和云端的数字化转型。这意味着您和您的客户可以实时支持数字应用程序，并推动创新。IBM API Connect 还可作为 Amazon Web Services (AWS) 上高度可扩展的全托管式 API 管理平台，以“即服务”模式提供。
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了解如何充分发挥 API 的潜力
IBM API Connect 提供卓越的 API 管理服务
在 API 管理上，我们的用户体验屡获殊荣，而且我们的开发者门户具备强大的自助服务功能，能够帮助开发者在整个 API 生命周期内快速实施策略。
无论您的应用程序和数据是位于云端、本地还是混合环境，IBM API Connect 都可以助您一臂之力。
IBM API Connect 使用功能强大的企业级 API Gateway，可跨多云环境管理网络安全风险并保护数据，让您安心无忧。
在后端扩展组件以满足 SLA 要求，再借助 IBM API Connect 基于微服务的结构，更安全地管理和保护所有端点的服务。
购买的 IBM API Connect 包含软件订阅和支持，旨在提供对新软件版本、发行版和修复的实时访问权限，以及 24x7x365 的全天候技术支持，从而帮助最大限度地提高软件性能。
通过 GUI 或命令行操作，针对 REST（OpenAPI v2 和 v3）、SOAP (WSDL)、GraphQL 和 WebSockets API 加速 API 开发和测试，并实现自动化。
打包 API 以满足特定的消费市场需求，提供治理和版本控制，并通过订阅、货币化和社区管理在不同的环境中进行推广。
使用 OAuth、OpenID Connect 和第三方服务，保护、控制和调解对 API 的访问，并通过企业级 API Gateway 保护端点。
应用程序开发者能够通过自助服务门户网站、订阅工具和论坛，轻松发现并使用 API，为社区的不断发展提供支持。
无论您是刚刚开始 API 管理之旅，还是已是专业人士，我们的产品专家都乐于向您展示 IBM API Connect。
在您预约实时演示后，我们会尽快与您联系，以便将演示安排在最适合您的日期/时间。
在演示当天，您可以期待以下内容：
您可以决定是要全面了解产品，还是深入研究几个特定方面。完整概述通常涵盖如何执行以下操作：