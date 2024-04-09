主页 中间件 API Connect API 全生命周期解决方案：创建、保护和管理 API

探索 IBM API Connect 屡获殊荣的卓越设计和内置 AI 功能

免费试用 进行自助式导览
API全生命周期管理解决方案

IBM API Connect 是一种 API 全生命周期管理解决方案，采用简单直观的体验方式，助力企业以统一方式进行 API 创建、管理、保护、推广和货币化，从而推动本地和云端的数字化转型。这意味着您和您的客户可以实时支持数字应用程序，并推动创新。IBM API Connect 还可作为 Amazon Web Services (AWS) 上高度可扩展的全托管式 API 管理平台，以“即服务”模式提供。
咨询热线: 400-810-1818 转 6210 (工作日: 9:00 - 17:00) 公告

了解 AI Gateway 如何帮助企业领导者更好地了解并控制 AI 服务

 电子书

了解如何充分发挥 API 的潜力
IBM 与 Noname Security 携手合作，为客户提供高级 API 安全功能
提升性能，降低成本 6X 实现更快的转换率 阅读成功案例 8 倍 更快地推广集成项目 下载报告 50% API 成本降低。 阅读成功案例
IBM API Connect 提供灵活的部署和定价选项，起价为 1172元/月
优势

IBM API Connect 提供卓越的 API 管理服务

 直观的功能

在 API 管理上，我们的用户体验屡获殊荣，而且我们的开发者门户具备强大的自助服务功能，能够帮助开发者在整个 API 生命周期内快速实施策略。

 灵活的部署

无论您的应用程序和数据是位于云端、本地还是混合环境，IBM API Connect 都可以助您一臂之力。

 高度安全的 API 暴露

IBM API Connect 使用功能强大的企业级 API Gateway，可跨多云环境管理网络安全风险并保护数据，让您安心无忧。

 值得信赖的结构

在后端扩展组件以满足 SLA 要求，再借助 IBM API Connect 基于微服务的结构，更安全地管理和保护所有端点的服务。

 订阅和支持 (S&S)

购买的 IBM API Connect 包含软件订阅和支持，旨在提供对新软件版本、发行版和修复的实时访问权限，以及 24x7x365 的全天候技术支持，从而帮助最大限度地提高软件性能。

 了解更多

深入了主要功能

API 开发 快速轻松地构建、优化和扩展 API。使用更少的代码以开发声明式 GraphQL API。 了解有关 API 开发的更多信息
API 网关 利用 IBM DataPower Gateway 来保护、控制和记录 API 流量及交互，在维持系统性能的同时为各类容器提供支持。 了解有关 API Gateway 的更多信息
API 管理器 管理 API 的内部使用，或者运用直观的 API 管理器用户接口，将各种服务内容作为 REST 或 SOAP API 用于外部调用，从而实现API货币化并对服务进行管理。 了解有关 API 管理器的更多信息
API 测试 使用自动化和 AI 功能来测试 API，从而提高开发人员的工作效率并提供高质量 API。 了解有关 API 测试的更多信息
开发人员门户网站 通过公司品牌门户网站与应用程序开发者共享 API。了解并订阅 API，同时注册并部署相关应用程序。 了解有关开发者门户的更多信息
开发者工具 获取建模、开发和测试 API 所需的各种工具，然后将其发布至 IBM API Connect。 了解有关开发者工具的更多信息
让 API Connect 发挥作用的方式
创建 API

通过 GUI 或命令行操作，针对 REST（OpenAPI v2 和 v3）、SOAP (WSDL)、GraphQL 和 WebSockets API 加速 API 开发和测试，并实现自动化。
管理 API

打包 API 以满足特定的消费市场需求，提供治理和版本控制，并通过订阅、货币化和社区管理在不同的环境中进行推广。
保护 API 安全

使用 OAuth、OpenID Connect 和第三方服务，保护、控制和调解对 API 的访问，并通过企业级 API Gateway 保护端点。
API 社交化

应用程序开发者能够通过自助服务门户网站、订阅工具和论坛，轻松发现并使用 API，为社区的不断发展提供支持。
奖项和表彰
IBM API Connect 荣获最高评级 IBM API Connect 继续斩获多项顶级大奖，以表彰其在产品设计、功能和性能方面的领导者地位。 了解更多 IBM 被 Gartner 魔力象限报告评为行业领导者

客户成功案例

了解客户如何应用 IBM API Connect 来改进其 API 管理策略
探索全部成功案例
IBM CIO 组织

IBM CIO 组织依靠 IBM API Connect 来构建企业级集中式 API 管理解决方案。

 Axis Bank

Axis Bank 使用 IBM API Connect 来实现更优质的入职体验。

 Finologee

Finologee 为开放式银行提供现成的解决方案。
产品评论

从实时演示中可以获得什么

无论您是刚刚开始 API 管理之旅，还是已是专业人士，我们的产品专家都乐于向您展示 IBM API Connect。

在您预约实时演示后，我们会尽快与您联系，以便将演示安排在最适合您的日期/时间。 

解决方案具备哪些优势

在演示当天，您可以期待以下内容：

  • 演示将持续约 30 分钟
  • 我们将首先询问几个有关您挑战或用例的问题，以便我们可以个性化演示以包含与您最相关的产品功能
  • 您将有机会在整个演示过程中提问，形式非正式且灵活
  • 演示结束时，我们将讨论可提供哪些附加信息，帮助您进行 API 管理研究
 议程示例

您可以决定是要全面了解产品，还是深入研究几个特定方面。完整概述通常涵盖如何执行以下操作：

  • 从 GitHub 存储库导入现有 OpenAPI
  • 使用自动化和 AI 在 API Connect 实例中测试导入的 API。将 API 放入可订阅的软件包中，并将其发布到开发人员门户网站
  • 模拟 API 消费者时：登录开发人员门户网站、创建应用程序、订阅您的 API 产品
    然后进行测试
  • 创建目录并设置相应的开发人员门户网站
  • 查看来自 API Connect 实例的分析和洞察
开始使用 IBM API Connect

掌握 API 生态系统，同时推动 API 策略的发展。

 免费试用 进行自助式导览
更多探索方式 产品文档 资源 社区