作为服务使用；托管在 Amazon Web Services (AWS) 上
* 按年销售
作为服务使用，托管在 Amazon Web Services (AWS) 上；具有高级功能的单租户网关。
* 按年销售
作为单租户服务使用，可满足更高的隔离和可用性需求；托管在 IBM Cloud 上。
* 按年销售
在本地、混合云或多云环境中部署。
**每年续订
API 设计和开发
利用直观的体验，快速设计并构建 API
API 测试
自动生成、运行和报告测试用例
API 生命周期管理
在 API 的整个生命周期内管理和移动 API
API 网关隔离
借助所附缓存功能来保障和控制 API 流量和用户访问权限
多租户
单租户
单租户
自托管 API 网关
可添加自托管 API Gateway
开发人员门户网站
构建可自定义的公司品牌门户，与 API 用户共享 API
API 分析
利用仪表板和可视化来了解和评估 API 的使用情况
分析卸载
将分析数据卸载到外部系统，以便进行关联和数据保留
实现经济效益
通过定价和费率计划实现 API 的货币化
混合/多云部署
在混合或多云环境中部署
已售数量
12 个月内的 API 调用量
每年调用 100,000 次 API 或更多
每年调用 1 亿次 API 或更多
每年 1.2 亿次 API 调用或更多
各不相同
托管于
云供应商
AWS
AWS
IBM Cloud
由客户决定
管理平面隔离
单租户与多租户共享架构
多租户
多租户
单租户
由客户决定
各订阅的实例数
可用于分离环境的实例数量
1-3
1-3
1
由客户决定
SLA
服务级别协议 (SLA)
99.9%
99.9%
99.95% 选项
由客户决定
新功能和发布版本
修复和安全更新
安装、部署、使用情况和代码相关问题的解答
快速解决问题
全年全天候。只需通过网络、聊天工具或电话提交案例即可
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
基础级 (SaaS)
进阶级 (SaaS)
预留实例 (SaaS)
软件
选项 1：通过 IBM Marketplace 购买自助服务
选项 3：通过 IBM 销售部购买
选项 3：通过 AWS Marketplace 购买自助服务
NA
NA
选项 4：通过 AWS Marketplace 的专用报价购买
NA
NA
将试用版升级为付费预订：可以在 30 天试用期内，随时将试用实例升级为付费订阅。如果试用版仍然有效，且在升级时使用与试用版相同的 IBMid/电子邮件，则试用实例和资产将自动迁移到付费预订的实例中。如果不希望迁移试用实例并希望重新开始，请使用不同的 IBMid/电子邮件进行升级。
IBM Cloud Pak for Integration
为提高灵活性，可将 IBM API Connect 与其他集成功能一起使用，纳入一个完整的集成策略中，以连接分布在任何云端或本地环境中的应用程序和数据。
IBM Cloud Pak for Integration 包括内置的 AI 自动化和持续反馈。
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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。