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API Connect 产品选项
基础级 (SaaS) 起始价格：￥1，172元(人民币)/月* 企业

作为服务使用；托管在 Amazon Web Services (AWS) 上

* 按年销售

 进阶级 (SaaS) 起始价格：￥32，207（人民币）/月* 最受欢迎

作为服务使用，托管在 Amazon Web Services (AWS) 上；具有高级功能的单租户网关。

* 按年销售

 预留实例 (SaaS) 起始价格：￥91，875（人民币）/月* 企业

作为单租户服务使用，可满足更高的隔离和可用性需求；托管在 IBM Cloud 上。

* 按年销售

 软件（含 IBM 软件订阅和支持） 可根据要求提供定价** 企业

在本地、混合云或多云环境中部署。

**每年续订

API 设计和开发

利用直观的体验，快速设计并构建 API

API 测试

自动生成、运行和报告测试用例

API 生命周期管理

在 API 的整个生命周期内管理和移动 API

API 网关隔离

借助所附缓存功能来保障和控制 API 流量和用户访问权限

多租户

单租户

单租户

自托管 API 网关

可添加自托管 API Gateway

开发人员门户网站

构建可自定义的公司品牌门户，与 API 用户共享 API

API 分析

利用仪表板和可视化来了解和评估 API 的使用情况

分析卸载

将分析数据卸载到外部系统，以便进行关联和数据保留

实现经济效益

通过定价和费率计划实现 API 的货币化

混合/多云部署

在混合或多云环境中部署

已售数量

12 个月内的 API 调用量

每年调用 100,000 次 API 或更多

每年调用 1 亿次 API 或更多

每年 1.2 亿次 API 调用或更多

各不相同

托管于

云供应商

AWS

AWS

IBM Cloud

由客户决定

管理平面隔离

单租户与多租户共享架构

多租户

多租户

单租户

由客户决定

各订阅的实例数

可用于分离环境的实例数量

1-3

1-3

1

由客户决定

SLA

服务级别协议 (SLA)

99.9%

99.9%

99.95% 选项

由客户决定

新功能和发布版本

 自动 自动 自动 用户已发起

修复和安全更新

 自动 自动 自动 用户已发起

安装、部署、使用情况和代码相关问题的解答

快速解决问题

全年全天候。只需通过网络、聊天工具或电话提交案例即可

提供 30 天试用

免费试用版提供完整的功能

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通过 AWS 购买

通过 AWS Marketplace 购买并使用您的 AWS 授权

 AWS 的定价详情 AWS 的定价详情

NA

NA

升级现有试用版

立即升级现有的 API Connect 试用版

 立即升级 立即升级

NA

NA

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
购买选项

基础级 (SaaS)

进阶级 (SaaS)

预留实例 (SaaS)

软件

选项 1：通过 IBM Marketplace 购买自助服务

  • 需要 IBMid
  • 定制计划选项
  • 能够削减所承诺的 IBM 支出

选项 3：通过 IBM 销售部购买

  • 需要 IBMid
  • 定制计划选项
  • 能够削减所承诺的 IBM 支出

选项 3：通过 AWS Marketplace 购买自助服务

  • 需要 AWS 帐户
  • 需要 IBMid
  • 能够削减企业折扣计划 (EDP) 所承诺的 AWS 支出
立即开始 立即开始

NA

NA

选项 4：通过 AWS Marketplace 的专用报价购买

  • 仅适用于美国客户
  • 需要 AWS 帐户
  • 需要 IBMid
  • 定制计划选项（仅限基础级）
  • 能够削减企业折扣计划 (EDP) 所承诺的 AWS 支出
  • 能够削减所承诺的 IBM 支出

NA

NA

将试用版升级为付费预订：可以在 30 天试用期内，随时将试用实例升级为付费订阅。如果试用版仍然有效，且在升级时使用与试用版相同的 IBMid/电子邮件，则试用实例和资产将自动迁移到付费预订的实例中。如果不希望迁移试用实例并希望重新开始，请使用不同的 IBMid/电子邮件进行升级。
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