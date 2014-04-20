借助 IBM Consulting 加速实现业务目标。我们帮助企业实现专门构建的应用程序现代化，通过将新兴技术嵌入到企业的核心业务流程和平台战略并有效运行，来简化技术管理并降低成本。无论是与阿提哈德航空公司构建优质体验，还是与 Siemens Gamesa 合作制定可持续发展计划，IBM 均使用现代、开放式技术解决方案和敏捷、创新的工作方式，以便统一并符合企业的信息技术战略，同时处理有意义的自动化和 AI 成果。
释放企业数据的战略价值，并构建洞察驱动型企业。借助 IBM Consulting，利用数据科学、高级分析和数据可视化实现业务转型，并改进商业智能和技术功能。
在 IBM Cloud® Paks 和 Red Hat® OpenShift® 的支持下，我们将应用程序现代化所需的时间从几个月缩短到数周，并降低成本 30% 以上。1
IBM Consulting 通过应用 AI 自动化，帮助企业实现业务现代化。通过使整个组织保持全天候运作状态，优化运营以提供无缝的业务连续性，来实现业务转型。
整合自动化和 AI，提高效率、降低成本并加强用户体验。我们帮助企业简化混合生态系统中的应用程序管理、实现优化并提高投资回报率。
利用 IBM Consulting 行业领先的风险管理评估和安全策略，来量化、划分优先级并管理网络安全风险，同时加速企业内部转型。
深入了解 IBM 的人工智能服务与咨询如何帮助企业实施并扩展企业 AI 和机器学习，重塑组织的工作流程。
在区块链之旅中与顶级区块链服务提供商合作，使用久经验证的网络设计框架，开辟新的收入流，同时提高运营的敏捷性。
与 IBM 商务专家合作，设计并部署极具吸引力的商务体验，使用具有生态系统方法的现代架构培养客户忠诚度。
英国国防部采用强有力的数据治理实践操作，集中财务数据，并部署了数据可视化工具，从而提高了运营效率，完善了决策制定机制。
IBM Consulting、IBM Cloud 和 IBM Garage 帮助阿提哈德精简客户体验，使他们能够在 15 周内生成 1700 张 WhatsApp 登机牌和 4000 张电子邮件登机牌。
为了加快风力发电的制造速度并缩短上市的时间，Siemens Gamesa 与 IBM Consulting 合作在 Microsoft Azure上创建了机器学习 (ML) 解决方案。
IBM 和 Adobe 帮助全球客户提供更个性化、更灵活、更安全的客户体验。
IBM 可以帮助企业迁移到 AWS 云并开展云端运营，在整个企业中实现自动化，满足不断变化的市场趋势。
通过集成 DevOps 工具和实践，构建可充分利用 IBM Cloud 功能的应用程序。
IBM 帮助客户量身定制高度安全的混合多云之旅，顺利迁移至 Microsoft Azure，包括应用程序现代化和管理。
IBM 通过采用新技术的 Oracle 平台，提供咨询行业和业务流程解决方案。
IBM 提供全方位的 SAP 咨询和技术解决方案，帮助客户降低成本、提高敏捷性。
1 IBM 应用程序现代化的总体经济影响，Forrester，2020 年