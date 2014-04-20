借助 IBM Consulting 加速实现业务目标。我们帮助企业实现专门构建的应用程序现代化，通过将新兴技术嵌入到企业的核心业务流程和平台战略并有效运行，来简化技术管理并降低成本。无论是与阿提哈德航空公司构建优质体验，还是与 Siemens Gamesa 合作制定可持续发展计划，IBM 均使用现代、开放式技术解决方案和敏捷、创新的工作方式，以便统一并符合企业的信息技术战略，同时处理有意义的自动化和 AI 成果。