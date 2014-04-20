主页 Consulting 科技 技术咨询服务
了解行业需求，并在 IBM Consulting 的帮助下实现数字化转型，快速扩大有意义的影响
实现企业应用现代化
一个人坐在办公桌前摆姿势看向摄像头，身后的显示器显示着图表
概述
科技的未来是开放的

借助 IBM Consulting 加速实现业务目标。我们帮助企业实现专门构建的应用程序现代化，通过将新兴技术嵌入到企业的核心业务流程和平台战略并有效运行，来简化技术管理并降低成本。无论是与阿提哈德航空公司构建优质体验，还是与 Siemens Gamesa 合作制定可持续发展计划，IBM 均使用现代、开放式技术解决方案和敏捷、创新的工作方式，以便统一并符合企业的信息技术战略，同时处理有意义的自动化和 AI 成果。
功能 数据和分析咨询

释放企业数据的战略价值，并构建洞察驱动型企业。借助 IBM Consulting，利用数据科学、高级分析和数据可视化实现业务转型，并改进商业智能和技术功能。

 深入了解分析咨询 应用程序现代化服务

在 IBM Cloud® Paks 和 Red Hat® OpenShift® 的支持下，我们将应用程序现代化所需的时间从几个月缩短到数周，并降低成本 30% 以上。1

 深入了解应用程序咨询 自动化咨询

IBM Consulting 通过应用 AI 自动化，帮助企业实现业务现代化。通过使整个组织保持全天候运作状态，优化运营以提供无缝的业务连续性，来实现业务转型。

深入了解自动化咨询 云咨询服务

整合自动化和 AI，提高效率、降低成本并加强用户体验。我们帮助企业简化混合生态系统中的应用程序管理、实现优化并提高投资回报率。

 深入了解云咨询 网络安全服务

利用 IBM Consulting 行业领先的风险管理评估和安全策略，来量化、划分优先级并管理网络安全风险，同时加速企业内部转型。

 深入了解网络安全咨询 人工智能咨询

深入了解 IBM 的人工智能服务与咨询如何帮助企业实施并扩展企业 AI 和机器学习，重塑组织的工作流程。

 深入了解 AI 咨询 区块链咨询

在区块链之旅中与顶级区块链服务提供商合作，使用久经验证的网络设计框架，开辟新的收入流，同时提高运营的敏捷性。

 深入了解区块链咨询 电子商务服务

与 IBM 商务专家合作，设计并部署极具吸引力的商务体验，使用具有生态系统方法的现代架构培养客户忠诚度。

 深入了解电子商务服务
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
IBM 投入了大量的时间和资源来帮助我们完善想法。在确定新解决方案的最佳设计和配置时，这个流程非常有价值。 Finn Mainstone Senior Product Manager Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. 阅读更多
成功案例 英国国防部

英国国防部采用强有力的数据治理实践操作，集中财务数据，并部署了数据可视化工具，从而提高了运营效率，完善了决策制定机制。

 Etihad Airways

IBM Consulting、IBM Cloud 和 IBM Garage 帮助阿提哈德精简客户体验，使他们能够在 15 周内生成 1700 张 WhatsApp 登机牌和 4000 张电子邮件登机牌。

 Siemens Gamesa

为了加快风力发电的制造速度并缩短上市的时间，Siemens Gamesa 与 IBM Consulting 合作在 Microsoft Azure上创建了机器学习 (ML) 解决方案。
战略合作伙伴关系 Adobe Experience Cloud 领导者

IBM 和 Adobe 帮助全球客户提供更个性化、更灵活、更安全的客户体验。

 详细了解我们的 Adobe 功能 Amazon Web Services

IBM 可以帮助企业迁移到 AWS 云并开展云端运营，在整个企业中实现自动化，满足不断变化的市场趋势。

 深入了解我们的 AWS 功能 IBM Cloud

通过集成 DevOps 工具和实践，构建可充分利用 IBM Cloud 功能的应用程序。

 了解有关 IBM Cloud 的更多信息 Microsoft Azure

IBM 帮助客户量身定制高度安全的混合多云之旅，顺利迁移至 Microsoft Azure，包括应用程序现代化和管理。

 深入了解我们的 Microsoft Azure 功能 Oracle

IBM 通过采用新技术的 Oracle 平台，提供咨询行业和业务流程解决方案。

 深入了解我们的 Oracle 功能 SAP

IBM 提供全方位的 SAP 咨询和技术解决方案，帮助客户降低成本、提高敏捷性。

 深入了解我们的 SAP 功能

洞察

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IBM 被评为提供超大规模云服务的领导者，可以帮助企业完成其多云之旅 Bestseller India 利用 AI 的力量来预测时尚趋势 复杂性是混合云之旅的头号敌人，但它是可以战胜的
相关解决方案 运营

灵活统筹和编排员工、流程、数据和技术等要素，实现高效产出，助您基业长青。

 了解更多信息 战略

通过重新规划战略、项目管理和工作方式来实现业务模式的增长和转型。

 了解更多信息 IBM iX

IBM iX 采用以设计为主导、数据驱动的方法，是企业在 IBM Consulting 服务中的全球体验设计合作伙伴。

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脚注

1 IBM 应用程序现代化的总体经济影响，Forrester，2020 年