无需重建架构，即可保护、治理并观测 AI 交互
让 AI 交互重归掌控
AI 进入生产的速度已超出企业控制能力所能跟上的速度。IBM DataPower Interact Gateway 让 AI 交互重归掌控，在运行时管控智能体、模型和工具如何与 API 及 企业系统交互。
调解并治理 AI 交互层
扩展现有 API 和集成控制平面，无缝治理、保护并观测跨工具、智能体和多个模型提供商的 AI 交互； 无需添加并行的 AI 技术栈， 重用您已信任的组件。
将现有 API、事件和集成转化为 AI 就绪工具，使智能体能够利用不断发展的 A2A 交互以及 MCP Composers 与 Enhancer，安全地发现并调用企业能力。重用第三方 API，包括 Kong 和 Apigee，无需重建服务或创建新端点。
Interact Gateway 基于 DataPower Nano Gateway 框架构建，有助于实时中介和治理 LLM 及 MCP 流量，而无需依赖集中式网关。DataPower Nano Gateway 提供 超轻量级、Kubernetes 原生的架构，可提供高吞吐量和低延迟性能。
将 AI Gateway 与 Interact Gateway 配对使用，通过 集成分析获取 AI 与 API 交互的实时可见性。利用基于令牌的 速率限制、响应缓存和流量策略，了解使用模式、跟踪行为并优化性能，从而在 AI 扩展时防止意外的成本超支。
将 AI 就绪工具引入便于人工浏览的市场和可搜索的目录，以便团队在一个地方发现、 管理和治理跨 Interact Gateway 及其他环境的资产。
将 API 治理扩展至 AI 交互
通过单一受治理层面，将智能体、模型和工具连接至企业 API 和系统。更快地将 AI 构建到真实业务工作流中，具备一致的运行时控制、对使用情况和行为的更佳可见性，并减少自定义集成工作。
将 API、事件和工作流转化为智能体可安全发现和调用的 AI 就绪工具。扩展现有 API 和集成控制平面，集中治理、保护并观测 AI 交互。重用您已信任的组件，而非创建新端点。
灵活、基于使用量的定价
基于使用量的定价，使成本与使用量保持一致。随着使用量增长，可享受批量折扣。
选择专用软件产品，治理您环境中的企业 AI 交互。 基于使用量的定价与 AI 交互量保持一致。最适用于灵活开发和 企业级控制。
作为现有 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS 配置的附加组件提供。专为支持 AI 的混合集成场景而构建。
作为 API Connect SaaS 产品的附加组件提供。非常适合将 API 治理扩展至 AI 交互的客户。