作为新一代网关，

DataPower Nano Gateway 专为现代 Kubernetes 原生工作负载设计。它嵌入到更靠近业务应用程序的位置，使开发人员能够直接控制任何部署环境中的 API 流量、安全性和策略，从而无需依赖集中式网关团队即可快速推进工作。