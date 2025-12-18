使用超轻型 Kubernetes 原生网关加速 API，吞吐量提高 50% 1, 2，且安全性为零信任。
DataPower Nano Gateway 专为现代 Kubernetes 原生工作负载设计。它嵌入到更靠近业务应用程序的位置，使开发人员能够直接控制任何部署环境中的 API 流量、安全性和策略，从而无需依赖集中式网关团队即可快速推进工作。
通过 GitOps 管道实现亚秒级启动，从而部署 Secure Gateway；帮助开发人员更快地从构建转向生产，避免出现集中式瓶颈。
在业务应用程序附近运行网关，减少延迟；跨混合云、多云和本地部署环境实现细粒度扩展和更快的响应时间。
在每个微服务中内置零信任保护与统一策略执行，支持 OpenTelemetry 和声明式配置，确保安全与一致性。
采用超轻量云原生嵌入式运行时，摆脱对大型集中式网关的依赖，通过基础设施即代码减少计算资源占用，并简化扩展。
在轻量级环境中，可从 10 毫核 CPU 小规模起步部署。CPU 可扩展至 300 毫核，实现高性能，同时无需依赖重型基础设施。
占用内存不足 20 MB，即可实现亚秒级启动。非常适合容器化、云原生和边缘部署。
每秒事务处理量比主流网关高出 50%，大幅提升 API 的规模化性能。
紧凑型 Kubernetes 原生网关，紧贴业务应用程序部署，实现亚秒级启动，同时最小化运行时开销、网络延迟及基础设施占用。
通过 YAML 声明式配置定义 API 策略，让开发人员在混合云与多云环境中更快、更一致地保障、验证和管理流量。
为每个业务应用程序配备独立隔离网关，将零信任安全直接嵌入，保证响应更快、流量控制更安全，并消除“邻居干扰”问题。
IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。有关未来潜在产品的信息旨在概述产品的总体方向，在做出购买决策时不应以此为依据。有关未来潜在产品的信息并不作为交付任何材料、代码或功能的保证、承诺或法律义务。有关未来潜在产品的信息不会纳入到任何合同中。针对我们产品所描述的任何未来特性或功能的开发、发布和时间安排均由我们自行决定。
¹ IBM 内部基准——2025 年 12 月。最低配置要求：10 毫核 CPU（占单个 CPU 核心的 1%）及 20 MB 内存。对于标准生产级部署，建议配置 300 毫核 CPU 和 600 MB 内存。
²每秒事务处理量 (TPS) 比主要竞争对手网关高出 50%。