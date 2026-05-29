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宣布推出面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS

面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS 现已获得 FedRAMP 授权，可为政府机构提供安全、合规的混合集成路径，以便快速解锁现有记录系统中的实时数据，同时联邦治理可理顺企业内多供应商 API 泛滥的局面。

发布日期 2026年5月29日

政府机构日益需要对旧版系统进行现代化改造，改善数字服务交付，并跨组织安全地共享数据。但对于许多机构而言，集成仍是进步的最大障碍之一。

旧版应用程序常常处于孤岛状态。新的云服务需要与现有本地系统协同工作。团队必须安全地公开和治理 API，管理跨分布式环境的数据流，并保持可见性和控制力，同时满足严格的安全和合规要求。

现代化压力与合规复杂性相结合，会显著拖慢转型工作。 为了帮助应对这一挑战，面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS ​已获得 FedRAMP 中等授权，为联邦机构提供安全且合规的集成平台，该平台部署在值得信赖的联邦级环境 AWS GovCloud 上。

这对政府机构为何重要

对于联邦、州和地方机构，以及承包商和受监管组织，安全与合规并非可选项，而是基本要求。机构需要的技术不仅要满足监管要求，还要能帮助其快速、自信地推进任务成果。

FedRAMP 中等授权提供了重要的保证，即该平台已根据严格的联邦安全标准接受过评估。机构现在可以使用可立即部署的集成平台，该平台在保持严格网络安全和合规标准的同时加速创新。实际上，这意味着机构可以更多地关注任务成果，而不是常常延误现代化工作的运维复杂性。

这一里程碑也与 IBM 更广泛的联邦使命相一致，即帮助机构安全地进行现代化改造，改善服务交付，并从数据中释放更多价值。在该战略中，集成是基础，IBM webMethods Hybrid Integration 有助于提供跨系统、应用程序和 API 的安全连接纽带。

当今机构面临的 6 个常见集成挑战

许多政府组织正试图解决一系列类似问题：

  1. 将旧版系统与现代云应用程序连接
  2. 跨机构和部门安全共享数据
  3. 支持数字服务计划，而不增加基础设施复杂性
  4. 管理跨混合和多云环境的集成与 API
  5. 满足严格的安全和合规要求
  6. 降低不合规和网络安全暴露的风险

这些挑战可能造成现代化瓶颈，限制跨系统的可见性，并使交付公民和机构团队日益期望的互联数字体验变得更加困难。

面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS 如何提供帮助

面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS 使美国政府机构能够跨混合云和多云环境安全地连接应用程序、数据和 API。

其功能包括：

  • 应用程序集成：提供无代码、低代码和专业代码集成工具，实现无缝的 SaaS 和企业连接。这有助于加速现代化，同时支持广泛的技术用户和部署场景。
  • API Management：该平台通过 API Connect 功能支持完整的 API 生命周期——创建、安全、分析和治理。这一能力通过具有可靠安全资质的网关技术进一步增强，包括 IBM DataPower Gateway 和 webMethods Gateway，使机构能够安全地公开服务、标准化访问，并以更强的控制力支持数字服务和机构间协作。
  • 混合控制平面：从单一治理点对跨云和本地环境的集成与 API 提供集中管理。这改善了跨分布式架构的可见性、一致性和运维控制。
  • 随处开发、随处部署架构：使集成运行时和 API Gateway 能够在任何环境中运行，同时保持集中管理和治理。这种灵活性对于在现代化与现有基础设施和运维约束之间取得平衡的组织尤为重要。

以更少的运营负担实现安全现代化

对于追求数字化转型的机构而言，集成不仅仅是一项技术要求，更是战略推动力。连接系统、安全地移动数据、治理 API 并保持跨混合环境的监督能力，对于交付现代政府服务至关重要。

通过将混合集成能力与为政府需求设计的全托管 SaaS 体验相结合，IBM 正帮助机构在保持其依赖的安全和合规标准的同时，更快地前进。

了解更多关于  IBM webMethods Hybrid Integration 的信息。

在  FedRAMP 市场上访问面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS，

Chris Marks

Product Manager, Security and Compliance

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