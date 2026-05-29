宣布推出面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS

政府机构日益需要对旧版系统进行现代化改造，改善数字服务交付，并跨组织安全地共享数据。但对于许多机构而言，集成仍是进步的最大障碍之一。

旧版应用程序常常处于孤岛状态。新的云服务需要与现有本地系统协同工作。团队必须安全地公开和治理 API，管理跨分布式环境的数据流，并保持可见性和控制力，同时满足严格的安全和合规要求。

现代化压力与合规复杂性相结合，会显著拖慢转型工作。 为了帮助应对这一挑战，面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS ​已获得 FedRAMP 中等授权，为联邦机构提供安全且合规的集成平台，该平台部署在值得信赖的联邦级环境 AWS GovCloud 上。