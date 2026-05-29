宣布推出面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS

面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS 现已获得 FedRAMP 授权，可为政府机构提供安全、合规的混合集成路径，以便快速解锁现有记录系统中的实时数据，同时联邦治理可理顺企业内多供应商 API 泛滥的局面。
政府机构日益需要对旧版系统进行现代化改造，改善数字服务交付，并跨组织安全地共享数据。但对于许多机构而言，集成仍是进步的最大障碍之一。
旧版应用程序常常处于孤岛状态。新的云服务需要与现有本地系统协同工作。团队必须安全地公开和治理 API，管理跨分布式环境的数据流，并保持可见性和控制力，同时满足严格的安全和合规要求。
现代化压力与合规复杂性相结合，会显著拖慢转型工作。 为了帮助应对这一挑战，面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS 已获得 FedRAMP 中等授权，为联邦机构提供安全且合规的集成平台，该平台部署在值得信赖的联邦级环境 AWS GovCloud 上。
对于联邦、州和地方机构，以及承包商和受监管组织，安全与合规并非可选项，而是基本要求。机构需要的技术不仅要满足监管要求，还要能帮助其快速、自信地推进任务成果。
FedRAMP 中等授权提供了重要的保证，即该平台已根据严格的联邦安全标准接受过评估。机构现在可以使用可立即部署的集成平台，该平台在保持严格网络安全和合规标准的同时加速创新。实际上，这意味着机构可以更多地关注任务成果，而不是常常延误现代化工作的运维复杂性。
这一里程碑也与 IBM 更广泛的联邦使命相一致，即帮助机构安全地进行现代化改造，改善服务交付，并从数据中释放更多价值。在该战略中，集成是基础，IBM webMethods Hybrid Integration 有助于提供跨系统、应用程序和 API 的安全连接纽带。
许多政府组织正试图解决一系列类似问题：
这些挑战可能造成现代化瓶颈，限制跨系统的可见性，并使交付公民和机构团队日益期望的互联数字体验变得更加困难。
面向政府的 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS 使美国政府机构能够跨混合云和多云环境安全地连接应用程序、数据和 API。
其功能包括：
对于追求数字化转型的机构而言，集成不仅仅是一项技术要求，更是战略推动力。连接系统、安全地移动数据、治理 API 并保持跨混合环境的监督能力，对于交付现代政府服务至关重要。
通过将混合集成能力与为政府需求设计的全托管 SaaS 体验相结合，IBM 正帮助机构在保持其依赖的安全和合规标准的同时，更快地前进。
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