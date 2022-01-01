IBM Cloud Pak® for Integration 借助 IBM Aspera® 的高速数据传输功能，充分利用可用的网络带宽，最大限度提高速度，迅速扩展数据传输，理论上不存在任何限制。



开创性的 FASP 传输协议克服了基于 TCP 传输的传统限制，从而优化了可用带宽的使用，而无需影响其他网络流量。这造就了优异的传输速度、端到端安全性和可靠性，以及卓越的带宽控制。突破了传统基于 TCP 传输技术的瓶颈，同时可在全球范围内移动大量数据，达到快速安全且可预测管理的水平。