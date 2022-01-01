IBM Cloud Pak® for Integration 借助 IBM Aspera® 的高速数据传输功能，充分利用可用的网络带宽，最大限度提高速度，迅速扩展数据传输，理论上不存在任何限制。
开创性的 FASP 传输协议克服了基于 TCP 传输的传统限制，从而优化了可用带宽的使用，而无需影响其他网络流量。这造就了优异的传输速度、端到端安全性和可靠性，以及卓越的带宽控制。突破了传统基于 TCP 传输技术的瓶颈，同时可在全球范围内移动大量数据，达到快速安全且可预测管理的水平。
利用高速传输技术在本地数据中心与任何大型云平台之间迁入、迁出以及互相迁移数据。
以最快速度在系统、员工、客户与合作伙伴之间交付和分发任何规模的数据。
编排、监控和控制数据传输和工作流程。
发送并共享存储在本地数据中心和大型云平台上的大型文件及文件夹。
获取大数据存储库的高速备份和复制功能。
稳健可靠并具备自动重试和恢复逻辑功能的传输。
传输具备高度可伸缩性，可实现数千次并发传输和每秒数个 GB 的汇总吞吐量。
设置传输优先级，并定义汇总或按流量带宽分配。根据一天或一周内的具体时间、用户或组，以及客户端 IP 地址或元数据来更改传输设置。
实时监控所有传入和传出传输：动态取消、暂停、恢复或重新排序队列中的传输。在客户端和服务器上配置电子邮件通知和交付确认。
创建无限数量的用户，为每位用户定义访问权限和传输设置，并根据组织要求强化实施安全设置。
以最快速度安全可靠地同步任何规模的数据存储库。
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