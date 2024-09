企业消息传递的价值 IBM Cloud Pak® for Integration 使用 IBM MQ 的企业消息传递功能,让企业有能力确保每笔订单、付款和每次客户交互都能发挥价值。应用程序之间的消息一次即可完成可靠传送,且仅需一次。在流量突增或系统中断的情况下,应用程序之间会相互解耦,以便做出快速反应。



IBM Cloud Pak for Integration 可以部署至公共云或私有数据中心的 Red Hat® OpenShift® 上,以确保应用程序和数据在任意驻留处的连通性。在现有数据流动的过程中挖掘其价值,以获取洞察成果,或及时应对发生的事件;同时,稳健的安全机制可确保关键业务和客户数据的安全。

使用方法 连接所有应用程序 随时随地可靠地连接云原生应用程序、微服务及传统应用程序。企业消息传递提供了一套安全、可靠且高性能的消息传递解决方案,可在公有云或私有数据中心灵活部署。 360 度视图 通过 IBM MQ Web Console 统一图形用户界面,查看并管理公共云或私有云、MQ Appliance 或大型机上的所有 MQ 实例。 管理和监控 提高开发者和管理员的满意度和工作效率。借助 MQ 的简单管理工具,他们能以适合自己技能的方式开展工作。此外,还有一个庞大且活跃的用户社区,共享最佳实践、洞察和知识。 保护业务数据 部署可同时保护企业静态和动态数据的稳健型安全机制,帮助确保任务关键型数据的安全。

企业消息传递功能 通用连接性能 广泛应用的编程语言、API 和消息传递协议支持(包括 AMQP),辅以简单的管理工具。 云原生多类型消息传递 一次即可完成消息传递,且仅需一次,确保异步消息传递和事件(发布和订阅)得到保障。 高度可用、“永远在线”的消息传递 “MQ 原生 HA”:高度可用(基于 Quorum),设置简单,可快速恢复。 稳健的安全机制 TLS 安全通信、身份访问管理、消息级安全性等措施,均旨在保护企业的数据、客户和业务。 统一集群 自动化和智能化的工作负载均衡机制,便于企业设计可扩展的应用程序。 流式队列 充分利用在企业内流动的任务关键型数据,以方便测试,或助力分析,以及使用 Kafka 系统。