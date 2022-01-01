主页 中间件 Cloud Pak for Integration 企业消息传递
安全可靠地将数据迁移至需要的地方
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企业消息传递的价值

IBM Cloud Pak® for Integration 使用 IBM MQ 的企业消息传递功能，让企业有能力确保每笔订单、付款和每次客户交互都能发挥价值。应用程序之间的消息一次即可完成可靠传送，且仅需一次。在流量突增或系统中断的情况下，应用程序之间会相互解耦，以便做出快速反应。
 
IBM Cloud Pak for Integration 可以部署至公共云或私有数据中心的 Red Hat® OpenShift® 上，以确保应用程序和数据在任意驻留处的连通性。在现有数据流动的过程中挖掘其价值，以获取洞察成果，或及时应对发生的事件；同时，稳健的安全机制可确保关键业务和客户数据的安全。
使用方法
连接所有应用程序 随时随地可靠地连接云原生应用程序、微服务及传统应用程序。企业消息传递提供了一套安全、可靠且高性能的消息传递解决方案，可在公有云或私有数据中心灵活部署。
360 度视图 通过 IBM MQ Web Console 统一图形用户界面，查看并管理公共云或私有云、MQ Appliance 或大型机上的所有 MQ 实例。
管理和监控 提高开发者和管理员的满意度和工作效率。借助 MQ 的简单管理工具，他们能以适合自己技能的方式开展工作。此外，还有一个庞大且活跃的用户社区，共享最佳实践、洞察和知识。
保护业务数据 部署可同时保护企业静态和动态数据的稳健型安全机制，帮助确保任务关键型数据的安全。
企业消息传递功能 通用连接性能

广泛应用的编程语言、API 和消息传递协议支持（包括 AMQP），辅以简单的管理工具。

 云原生多类型消息传递

一次即可完成消息传递，且仅需一次，确保异步消息传递和事件（发布和订阅）得到保障。

 高度可用、“永远在线”的消息传递

“MQ 原生 HA”：高度可用（基于 Quorum），设置简单，可快速恢复。

 稳健的安全机制

TLS 安全通信、身份访问管理、消息级安全性等措施，均旨在保护企业的数据、客户和业务。

 统一集群

自动化和智能化的工作负载均衡机制，便于企业设计可扩展的应用程序。

 流式队列

充分利用在企业内流动的任务关键型数据，以方便测试，或助力分析，以及使用 Kafka 系统。
金融机构大量使用 MQ，因其性能十分出色。 Paul Hatcher, Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon 阅读成功案例
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