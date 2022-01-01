IBM Cloud Pak® for Integration 使用 IBM MQ 的企业消息传递功能，让企业有能力确保每笔订单、付款和每次客户交互都能发挥价值。应用程序之间的消息一次即可完成可靠传送，且仅需一次。在流量突增或系统中断的情况下，应用程序之间会相互解耦，以便做出快速反应。
IBM Cloud Pak for Integration 可以部署至公共云或私有数据中心的 Red Hat® OpenShift® 上，以确保应用程序和数据在任意驻留处的连通性。在现有数据流动的过程中挖掘其价值，以获取洞察成果，或及时应对发生的事件；同时，稳健的安全机制可确保关键业务和客户数据的安全。
广泛应用的编程语言、API 和消息传递协议支持（包括 AMQP），辅以简单的管理工具。
一次即可完成消息传递，且仅需一次，确保异步消息传递和事件（发布和订阅）得到保障。
“MQ 原生 HA”：高度可用（基于 Quorum），设置简单，可快速恢复。
TLS 安全通信、身份访问管理、消息级安全性等措施，均旨在保护企业的数据、客户和业务。
自动化和智能化的工作负载均衡机制，便于企业设计可扩展的应用程序。
充分利用在企业内流动的任务关键型数据，以方便测试，或助力分析，以及使用 Kafka 系统。