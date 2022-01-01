使用方法

连接所有应用程序 随时随地可靠地连接云原生应用程序、微服务及传统应用程序。企业消息传递提供了一套安全、可靠且高性能的消息传递解决方案，可在公有云或私有数据中心灵活部署。

360 度视图 通过 IBM MQ Web Console 统一图形用户界面，查看并管理公共云或私有云、MQ Appliance 或大型机上的所有 MQ 实例。

管理和监控 提高开发者和管理员的满意度和工作效率。借助 MQ 的简单管理工具，他们能以适合自己技能的方式开展工作。此外，还有一个庞大且活跃的用户社区，共享最佳实践、洞察和知识。