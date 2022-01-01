主页 Integration IBM 集成软件和解决方案
借助集成平台软件，实现连接、自动化并释放业务潜力
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几何形状的等距插图
集成至关重要

正如许多组织所发现的那样，数字化转型可以推动创新并加快上市速度。在此过程中，数据常常陷入孤岛，阻碍了企业内部和外部用户访问所需信息。

借助 IBM® 集成解决方案，您可以连接应用程序和系统以快速、安全地解锁关键数据。
了解自动化和集成如何改善零售交易
功能 API 管理

通过全面的 API 策略推动数字化转型，通过统一且集中可见的解决方案管理所有 API。

 iPaaS 和应用程序集成

在私有云、公共云和混合云环境中的应用程序和系统之间映射和转换数据。

 企业消息传递

确保关键业务数据在整个过程中受到保护，并确保其能够在正确的时间可靠地到达正确的位置。

 事件集成

让事件为您的业务服务，为能够对世界变化做出响应的超快响应应用程序提供支持。
解决方案
特色产品 IBM API Connect® 创建、管理、保护 API 并实现其社交化，以推动本地和跨云的数字化转型。 探索 API Connect
IBM App Connect

利用强大的人工智能自动化集成平台连接应用程序和数据。

特色产品 探索 IBM 事件自动化

一种完全可组合的解决方案，可检测不同事件之间的新趋势、客户问题或竞争威胁。

特色产品 探索 IBM MQ

通过适用于混合和多云环境的高性能消息传递，巧妙、安全地在应用程序之间移动信息。

探索 IBM Aspera®

以最高速度、跨任意距离发送和共享大文件和数据集。

探索 IBM Cloud Pak® for Integration

借助一套全面的集成工具跨任何云或本地环境进行统一连接。

探索 IBM DataPower® Gateway

借助适用于现代、传统和混合云工作负载的行业领先的应用程序网关，满足高度的企业级安全需求。

探索
分析师看法 Gartner：API 管理领域的领导者

IBM 在 2022 年 Gartner® 全生命周期 API 管理解决方案之 Magic Quadrant™ 报告中被评为领导者。

 Gartner：排名前三的供应商之一

在 2022 年 Gartner® 报告“全生命周期 API 管理的关键功能”中，IBM 在每个用例中均名列前三名供应商。
客户成功案例 Norsk Tipping

了解 Norsk Tipping 如何加速数据处理并提供响应更快的用户体验。

 阅读成功案例 一汽大众

除了生产优质车辆之外，该公司还希望将首次购买者转变为终身客户。

 阅读成功案例 TINE

挪威乳制品公司从临时集成转向简化运营，连接了 7,000 个奶牛场和 30 个加工厂。

 阅读成功案例
了解更多信息 什么是 API 管理？

了解 API 管理如何推动数字化转型。

 访问学习中心 什么是 iPaaS？

了解集成平台即服务 (iPaaS) 如何简化跨本地和云环境的集成。

 访问学习中心 什么是事件驱动型架构？

了解 EDA 如何为超快响应的云原生应用程序提供支持。

 访问学习中心 什么是 REST API

了解 REST API，包括设计原则、工作原理和最佳使用方法。

 访问学习中心 什么是应用程序集成

了解应用程序集成如何通过在不同应用程序之间实现无缝数据和工作流程交换来提高运营效率。

 访问学习中心
后续步骤

了解如何使用这些集成解决方案实现更高水平的业绩

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