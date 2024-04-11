在专用数据中心、跨混合云或多云环境、在企业边缘连接应用程序和微服务。
发挥现有任务关键型数据的价值，获得近乎实时的洞察。只有 IBM® MQ 可通过一次性消息传递来保护您的企业免受不正确数据和应用程序错误的影响。
“2022 年福布斯全球企业 2,000 强”前 100 名中的 90%
“2022 年福布斯全球企业 2,000 强”前 10 名医疗保健公司中的 70%
“2022 年福布斯全球企业 2,000 强”前 10 名石油和天然气公司中的 80%
“2022 年福布斯全球企业 2,000 强”前 10 名媒体公司中的 60%
与竞争对手不同，IBM MQ 绝不会丢失消息或多次传递消息。
连接不同的系统，同时支持消息队列、事件或 PubSub 以及进行交易。
专用 IBM MQ 团队以及大型用户社区均可为您提供帮助。
无论您在何处部署，均可获得久经验证、高度安全且性能出色的同一消息传递解决方案。
只需最少的基础设施和较小的占用空间，因此 MQ 非常适合云原生且高度可用的部署。
通过 TLS 安全通信、身份访问管理、消息级安全性等功能来确保数据安全。
可在 Docker、Kubernetes/Cri-O 或 Red Hat® OpenShift® 虚拟机或容器中的公共云或私有云中进行部署。
自动化的智能化工作负载均衡机制，便于企业设计可扩展的应用程序。
支持高可用性，易于设置且恢复时间短，能确保您的业务持续运转。
利用在企业中流动的任务关键型数据，为分析和 AI 提供支持。
通过用户访问管理、TLS 安全通信等功能保护数据免受威胁。
支持各种编程语言，同时提供 API 和消息传递协议支持（包括 AMQP），辅以易用的管理工具。
一家杂货零售商每天毫不费力地在全国范围内传输 5,000 万条消息。
通过审计，客户的补救操作减少了 80%，同时 IBM MQ Advanced 清除了 90% 的系统代码。
享受 IBM MQ 的所有优势，以及先进的连接性、安全性和可靠性。
在多个云和本地环境中，在 API 的整个生命周期中对其进行保护和管理。
一款功能强大的一体化工具，可轻松连接应用程序、集成数据、构建 API 并响应事件。
将流经 IBM MQ 的消息转变为实时业务事件的关键源，而不会出现任何中断或执行任何架构更改。
将 IBM API Connect 添加为 IBM Cloud Pak for Integration 的一部分，从而自信地加大投资并扩大运营规模。