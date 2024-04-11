主页 中间件 MQ IBM MQ
适用于混合云和多云环境的久经考验的消息传递功能，同时具备高性能和高度安全性
立即免费试用
站在数据中心内使用笔记本电脑工作的人员
让每条消息都发挥作用

在专用数据中心、跨混合云或多云环境、在企业边缘连接应用程序和微服务。

发挥现有任务关键型数据的价值，获得近乎实时的洞察。只有 IBM® MQ 可通过一次性消息传递来保护您的企业免受不正确数据和应用程序错误的影响。
全球数千家企业依赖 IBM MQ 90%

“2022 年福布斯全球企业 2,000 强”前 100 名中的 90%

 查看列表 70%

“2022 年福布斯全球企业 2,000 强”前 10 名医疗保健公司中的 70%

 查看列表 80%

“2022 年福布斯全球企业 2,000 强”前 10 名石油和天然气公司中的 80%

 查看列表 60%

“2022 年福布斯全球企业 2,000 强”前 10 名媒体公司中的 60%

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优势 让您的企业免受风险影响

与竞争对手不同，IBM MQ 绝不会丢失消息或多次传递消息。

 简单的多类型消息传递

连接不同的系统，同时支持消息队列、事件或 PubSub 以及进行交易。

 全年全天候技术支持

专用 IBM MQ 团队以及大型用户社区均可为您提供帮助。

 市场领先的消息传递功能，不受位置限制

无论您在何处部署，均可获得久经验证、高度安全且性能出色的同一消息传递解决方案。

 “永远在线”的云原生消息传递

只需最少的基础设施和较小的占用空间，因此 MQ 非常适合云原生且高度可用的部署。

 安全的企业级连接

通过 TLS 安全通信、身份访问管理、消息级安全性等功能来确保数据安全。
连接功能 灵活的部署选项

可在 Docker、Kubernetes/Cri-O 或 Red Hat® OpenShift® 虚拟机或容器中的公共云或私有云中进行部署。

 统一集群

自动化的智能化工作负载均衡机制，便于企业设计可扩展的应用程序。

 支持高可用性，且专为简便操作而设计

支持高可用性，易于设置且恢复时间短，能确保您的业务持续运转。

 释放现有数据价值的方法

利用在企业中流动的任务关键型数据，为分析和 AI 提供支持。

 

 源于设计的安全性

通过用户访问管理、TLS 安全通信等功能保护数据免受威胁。

 自由发展

支持各种编程语言，同时提供 API 和消息传递协议支持（包括 AMQP），辅以易用的管理工具。

连接。保护。简化。

简易的通用连接 更为快速、轻松地部署队列管理器。连接您的应用程序以实现可靠的企业级数据传输。
全方位监控您的资产 无论管理器部署在何处，均可通过单个 IBM MQ Web 控制台查看并管理所有队列管理器。
简单明了的管理 以最适合您技能的方式管理和监控 MQ。使用 REST API、Web 控制台、命令行界面 (CLI) 等。
保护业务数据 通过严格的安全机制（包括访问管理、TLS 证书和审计选项）确保数据安全。
适合各种预算的定价 只要您愿意，可一直使用免费的 Lite 套餐，并可随时升级到最符合您需求的部署模型。
评论
金融机构大量使用 MQ，因其性能十分出色。 Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon 阅读成功案例
成功案例 杂货零售商

一家杂货零售商每天毫不费力地在全国范围内传输 5,000 万条消息。

 专业公积金协会

通过审计，客户的补救操作减少了 80%，同时 IBM MQ Advanced 清除了 90% 的系统代码。
相关产品 IBM MQ Advanced

享受 IBM MQ 的所有优势，以及先进的连接性、安全性和可靠性。

 IBM API Connect®

在多个云和本地环境中，在 API 的整个生命周期中对其进行保护和管理。

 IBM App Connect

一款功能强大的一体化工具，可轻松连接应用程序、集成数据、构建 API 并响应事件。

 IBM 事件自动化

将流经 IBM MQ 的消息转变为实时业务事件的关键源，而不会出现任何中断或执行任何架构更改。

 IBM Cloud Pak® for Integration

将 IBM API Connect 添加为 IBM Cloud Pak for Integration 的一部分，从而自信地加大投资并扩大运营规模。
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