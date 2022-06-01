MQ 已投入市场 30 多年，它兼容各种平台，并可在裸机、容器中运行，同时还可在当今的混合云环境中轻松运行。
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一次性交付：使用 IBM MQ 时，数据只会送达一次，而其他解决方案可能会因服务质量的参差而重复发送或丢失消息。
事务性：IBM MQ 使用事务来处理所有消息，因此即使在出现故障的情况下，也可确保行为的可预测性。
异步：如果网络或应用程序变为不可用，同步解决方案将失效。异步解决方案（例如 IBM MQ）可保护该数据并在系统再次可用时恢复其传输。
消息加密：多种解决方案可为静态数据提供保护。有些解决方案仅保护磁盘，但 IBM MQ Advanced 可保护消息数据本身。如果磁盘被黑客攻击且只有磁盘被加密，则该磁盘上的所有内容都易受到攻击。保护消息本身可让您更加安心。
LTS 版本适用于需要最高级别稳定性的系统。支持期内的更新包含对已发现问题和漏洞的修复程序。CD 版本会定期向 IBM MQ 添加新功能，它适用于希望利用 IBM MQ 的最新特性和功能而无需等待下一 LTS 发布周期的客户。修复程序仅在 LTS 以及两个最近的 CD 发行版中提供。
IBM MQ 的原始购买费用中包含一年的支持服务。如果您继续支付订阅费用，则可升级到最新版本。如果您停止支付订阅费用，则在不支付重新激活费用的情况下无法升级到最新版本。针对某一版本的支持终止通常会提前两年宣布，以便您有时间规划必要的迁移。您可以为此协商延期，但建议升级以获取最新的功能和修复程序。
您可以选择 CD 选项，但您的支持期会较短，因为您只会在新发行版可用时收到它们。
IBM MQ 的主要发行版大约每两年通过名为长期支持 (LTS) 的模型发布一次。或者，您可以通过持续交付 (CD) 模型更快地用上新功能，而该模型每年会交付三到四次新内容。通过 CD 模型交付的内容将包含在下一长期交付版本中，这是预览即将推出的功能或尽早开始使用新功能的好方法。
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请参阅 IBM MQ 系列 - 性能报告。
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