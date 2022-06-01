一次性交付：使用 IBM MQ 时，数据只会送达一次，而其他解决方案可能会因服务质量的参差而重复发送或丢失消息。

事务性：IBM MQ 使用事务来处理所有消息，因此即使在出现故障的情况下，也可确保行为的可预测性。

异步：如果网络或应用程序变为不可用，同步解决方案将失效。异步解决方案（例如 IBM MQ）可保护该数据并在系统再次可用时恢复其传输。

消息加密：多种解决方案可为静态数据提供保护。有些解决方案仅保护磁盘，但 IBM MQ Advanced 可保护消息数据本身。如果磁盘被黑客攻击且只有磁盘被加密，则该磁盘上的所有内容都易受到攻击。保护消息本身可让您更加安心。