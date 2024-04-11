IBM® MQ on Cloud 是企业消息传递的黄金标准，它可在本地以及跨多个云提供高度安全且可靠的消息传递。

将 IBM MQ on Cloud 用作受管产品。IBM 会处理升级、补丁和众多运营管理任务，以便您专注于与应用程序的集成。