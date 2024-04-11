主页 中间件 MQ MQ on Cloud IBM MQ on Cloud
在多云环境下实现卓越的消息传递速度、可靠性和安全性，同时为您的整个基础架构提供管理。
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概述

IBM® MQ on Cloud 是企业消息传递的黄金标准，它可在本地以及跨多个云提供高度安全且可靠的消息传递。

将 IBM MQ on Cloud 用作受管产品。IBM 会处理升级、补丁和众多运营管理任务，以便您专注于与应用程序的集成。
IBM MQ on Cloud 功能 为您进行管理

支持管理员根据业务需求调整基础架构，并让开发人员能够无忧无虑地自由构建应用程序。

 高度安全的消息传递

帮助保护移动和静态数据而无需更改应用程序，从而降低企业和客户的风险。

 按工作负载付费

通过专为故障转移功能而配备的一次性消息传递，确保业务连续性，从而实现最终的服务质量。

 已为多云环境启用

仅使用单个标准 API 进行多云连接。

您可以通过两种方式使用 IBM MQ on Cloud

让信息在云端可用 您的公司使用云端的移动应用来促进电子商务交易。IBM MQ on Cloud 可将本地库存系统与消费者应用程序连接起来，从而为用户提供有关可用产品的实时信息。
连接托管在不同位置的应用程序 您的公司将核心 IT 系统托管在旧金山，但软件包在伦敦的库进行处理。IBM MQ on Cloud 可将消息从一个位置可靠地传输到另一位置。它支持伦敦办事处以加密方式“发送”有关每个需跟踪软件包的数据，同时支持旧金山办事处更安全地接收和处理该信息。两个办事处均可确信此信息不会丢失。
通过免费 Lite 套餐享受到的服务

您可立即享受卓越的端到端加密、一次性消息传递和交易以及受管文件传输功能。最好的入门方法是注册免费的 Lite 版 IBM® MQ on Cloud。注册后，如果您还没有 IBMid，则会收到一个 IBMid。然后，只需验证您的电子邮件地址即可登录 IBM MQ on Cloud。

持续使用

只要您愿意，即可持续使用免费的 Lite 套餐，其中包含一个队列管理器和每月 10,000 条消息的使用上限。

 出色的能力

充分利用最多 1 个 VPC、1 GB RAM、10 GB 磁盘大小以及每秒 40 次输入/输出操作 (IOPS) 的磁盘性能。

 免费连接

获取最多 20 个并发客户端连接以及广泛的社区型支持。

 立即启动

只需几个步骤即可开始，而无需将信用卡详细信息添加到您的帐户。

 使用情况更新

在 IBM MQ on Cloud 用户界面中接收有关每月消息使用情况的便捷通知。

 升级机会

在 IBM 专家的帮助下随时升级，他们可帮助确定您最适合采用小型、中型还是大型套餐。
试用这些产品 IBM API Connect®

API 管理解决方案旨在为内部和外部客户进行创建、运行、管理和保护。

 IBM App Connect

一款功能强大的一体化工具，可轻松连接应用程序、集成数据、构建 API 并响应事件。

 IBM 事件自动化

将流经 IBM MQ 的消息转变为实时业务事件的关键源，而不会出现任何中断或执行任何架构更改。

 IBM Cloud Pak® for Integration

将 IBM API Connect 添加为 IBM Cloud Pak for Integration 的一部分，从而自信地加大投资并扩大运营规模。
 后续步骤

选择适合您组织的定价计划。

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