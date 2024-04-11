IBM® MQ on Cloud 是企业消息传递的黄金标准，它可在本地以及跨多个云提供高度安全且可靠的消息传递。
将 IBM MQ on Cloud 用作受管产品。IBM 会处理升级、补丁和众多运营管理任务，以便您专注于与应用程序的集成。
支持管理员根据业务需求调整基础架构，并让开发人员能够无忧无虑地自由构建应用程序。
帮助保护移动和静态数据而无需更改应用程序，从而降低企业和客户的风险。
通过专为故障转移功能而配备的一次性消息传递，确保业务连续性，从而实现最终的服务质量。
仅使用单个标准 API 进行多云连接。
您可立即享受卓越的端到端加密、一次性消息传递和交易以及受管文件传输功能。最好的入门方法是注册免费的 Lite 版 IBM® MQ on Cloud。注册后，如果您还没有 IBMid，则会收到一个 IBMid。然后，只需验证您的电子邮件地址即可登录 IBM MQ on Cloud。
只要您愿意，即可持续使用免费的 Lite 套餐，其中包含一个队列管理器和每月 10,000 条消息的使用上限。
充分利用最多 1 个 VPC、1 GB RAM、10 GB 磁盘大小以及每秒 40 次输入/输出操作 (IOPS) 的磁盘性能。
获取最多 20 个并发客户端连接以及广泛的社区型支持。
只需几个步骤即可开始，而无需将信用卡详细信息添加到您的帐户。
在 IBM MQ on Cloud 用户界面中接收有关每月消息使用情况的便捷通知。
在 IBM 专家的帮助下随时升级，他们可帮助确定您最适合采用小型、中型还是大型套餐。