主页 中间件 App Connect 快速连接应用程序和数据，实现业务自动化

通过强大且易于使用的平台为您的团队提供支持

预约实时演示 深入了解模板和连接器
消除数字孤岛，为您的业务提供动力

IBM App Connect 是业界主流的集成解决方案，可连接任意位置的所有应用程序和数据。App Connect 可以借助数百个预构建接口和可定制模板，帮助所有技能水平的用户快速连接 SaaS 应用程序并构建集成流程。

  • 具有无代码界面的简单 SaaS 集成。
  • 可以部署在本地以及任何云上或即服务 (aaS) 上，作为高度可扩展、完全托管的集成平台即服务 (iPaaS) 部署在 Amazon Web Services (AWS)。
  • 人工智能驱动的工具可简化流程开发、映射和数据转换。
  • 支持多种集成技术，例如 API 主导、事件驱动的消息传递等。
提高效率并推动业务成功

App Connect 客户体验过：

 200+ 常用应用程序的连接器。 浏览连接器 67% 更快地发布功能。 阅读成功案例 23% 更快地解决问题。 阅读成功案例
IBM App Connect 如何提高生产效率和敏捷性 加速与预构建连接器的集成

充分利用 AI 驱动的转换功能和数百个预构建的元数据感知接口和模板，加速实现价值。通过跨云和本地环境的仪表板视图轻松构建自动化 CI/CD 管道。

 简化与 AI 驱动映射的集成

借助源和目标应用程序之间的智能映射建议来转换复杂的数据表达式。

 轻松管理和监控环境和生态系统

管理员可以利用混合管理功能，轻松管理跨云和本地环境的集成，从而节省大量运营和管理开销。功能强大的管理和仪表板工具提供对集成流程性能和运行状况的能见度。

 支持企业与技术用户之间的协作

为业务技术人员和公众集成商提供强大的无代码功能和直观的用户界面，普及集成流程。实现与技术用户的无缝实时协作，以共享和重复使用预构建的集成构件。

 在数据所在位置灵活部署各种选项

无论数据位于何处，都可以通过灵活的选项部署 IBM App Connect，这些选项包括本地、云端以及任何混合云环境或 aaS，作为高度可扩展、完全托管的 iPaaS 部署在 AWS。

 订阅和支持 (S&S)

购买 IBM App Connect 时，S&S 提供对新软件版本、发布和修复的实时访问以及 24x7x365 全年全天候技术支持，以帮助最大限度地提高软件性能。

查看 App Connect 的新增功能并转到最新版本。

 了解更多信息
IBM App Connect 根据部署选项提供灵活的定价，价格为每月 200 美元
深入了解主要功能 无代码用户界面

使用 App Connect Designer，公民集成者几乎不需要培训即可理解并构建功能强大的集成。拖放工作流程可帮助所有技能水平的用户轻松创建可在几分钟内连接应用程序的集成。

 预构建连接器

IBM 为跨业务领域的热门应用程序提供了数百个连接器，例如 SaaS 和本地部署的营销、销售、支持、IT 服务、项目管理、协作和社交媒体应用程序。

 AI 助手

为字段映射加速与 AI 和自然语言处理的集成。接收有关应用程序和数据映射的建议，只需单击即可自动生成复杂的数据转换。

深入了解 AI 如何增强应用程序集成从而提高业务绩效。

 观看网络研讨会 开发者工具包

集成专家可以构建复杂的、多风格的集成，支持多种编程语言，并与 GIT、Maven、Jenkins 等源代码和管道管理工具完全集成。

 仪表板

App Connect 仪表板可提供统一的轻量级可观察性组件，在整个集成环境中执行运行状况检查、问题确定和故障排除。

开始使用 IBM App Connect

集成数据 转换和移动数据，包括来自 JSON、XML、CSV、XLS 和二进制等不同数据格式的数据，以及批量、整体和实时同步。使用类似电子表格的 UI 以及数百个预构建函数、AI 驱动的映射建议以及内联指导和建议来解决最复杂的转换。 了解有关集成数据的更多信息
构建 API 构建强大的 API，安全访问后端数据，以支持移动、Web 和其他 API 主导的数据访问。与 IBM API Connect 轻松集成，帮助企业配置政策和设置以管理和测试 API，而无需退出 App Connect Designer 用户体验。 了解有关构建 API 的更多信息
响应事件 定义基于事件的流程，用于检测情况并对新事件或重复事件做出反应。这能实现超快响应用户体验，对用户交互做出反应、推动通过移动和社交网络进行更多数字交互，并通过最新数据增强实时体验。 详细了解“响应事件”

两种体验，一个平台

无代码 AI 引导式体验 利用数百个预构建的 AI 驱动接口和模板来加快整个企业的 SaaS 集成和自动化进程。拖放预构建的组件，在几分钟内创建集成并简化 SaaS 集成。利用预构建的接口、预先发现的事件和应用程序编程接口 (API) 轻松设计工作流。设计集成流程时，充分利用 AI 驱动的映射助手和数据转换功能。
完全可定制的先进代码平台 利用快速执行的轻量级引擎轻松拓展规模，以满足企业不断增长的需求。支持多种类型的数据集成，包括事件、应用程序编程接口 (API)、服务、同步／异步、事务批处理等。为各种场景自动生成示例和模拟数据。使用 AI 驱动的工具映射数据字段，并转换应用程序之间交换的数据格式，例如 XML、JSON、CSV、EDIFACT、SWIFT 和其他行业协议。
预构建元数据感知连接器
企业连接器 连接您的应用程序和数据 轻松连接应用程序和数据，处理来自数百个系统的信息，包括 SaaS 应用程序、ERP、CRM、HRM、数据存储等等。 所有接口均提供对元数据发现、安全性和会话管理、增强操作（例如增删改）、事件支持、批处理和批量交互、内置错误处理以及开发和扩展管理的本机支持。 深入了解企业连接器
演示视频 构建自定义连接器 使用连接器开发工具包 (CDK) 创建并测试要在 IBM App Connect 中使用的自定义连接器。 访问连接器开发套件
客户成功案例

了解 IBM 客户如何使用 IBM App Connect 应对集成挑战

 翰博高新

该背光制造商通过跨部门的无缝连接提高了生产效率，实现了强大的数据分析和监控。

 IBM 支持

IBM Development Support 使用 App Connect 集成系统并自动发送通知，将工单解决速度提高 23%。

 TINE

TINE 通过增强的实时集成功能普及数据并简化复杂供应链中的运营和业务流程。

 Tabadul

Tabadul 改进了进出口程序中的信息交换，加快了应用程序变更、产品和服务的上市时间。
G2 评论
培训与资源 一页概述

了解应用程序集成平台如何帮助您的组织提高效率。

 阅读简介 连接器开发工具包

使用 IBM Connector Development Kit (CDK) 构建自定义连接器以帮助集成所有类型的应用程序。您可以从 Open API 文档开始创建，也可以从头开始。

 查看文档 IBM App Connect Enterprise as a Service 概述

IBM App Connect Enterprise as a Service 是一项多租户托管服务，通过连接业务应用程序、集成数据、构建 API 和处理事件来发掘数据的价值。它完全由 IBM 托管、维护和运营。

 查看文档

预约实时演示

无论您是刚刚开始应用集成之旅，还是已是专业人士，我们的产品专家都乐于向您介绍 IBM App Connect。


在您注册现场演示后，我们会与您联系，以便将其安排在最适合您的日期和/或时间。

解决方案具备哪些优势

在演示当天，您可以期待以下内容：

- 演示将持续约 30 分钟。
- 您将有机会在整个演示过程中提问 – 形式非正式且灵活。
- 演示结束时，我们将讨论可提供哪些附加信息，帮助您的
应用集成工作。

 议程示例

会议通常侧重于创建自动集成流程。典型的演示包括以下内容：

- 我们将首先介绍 App Connect 及其一些功能，例如 Designer Dashboard 视图；用于新集成流程的“AI 生成流程”选项；目录页面，其中包含现成可用的预构建连接器。此外，您还将了解获取以下内容的方式：其他社区连接器、连接器开发工具包、模板页面以及记录所有事件信息流的日志。
- 接下来，我们将创建一个自动化流程。例如，我们可以创建一个流程，每天在预设时间在 Salesforce 中检查新的潜在客户，并在 Asana 中创建任务，然后在 Slack 中通知相应的团队。我们将讲解如何创建示例流程，并讨论如何调整该流程以执行各种任务，以及如何根据您的独特需求定制流程。
- 最后，我们将部署并测试创建的流程。
开始使用 IBM App Connect

借助 iPaaS 为集成计划提供支持，无论应用程序和数据位于何处，都可以通过 iPaaS 连接所有应用程序和数据。

 预约实时演示 免费试用
更多探索方式 文档 资源 社区