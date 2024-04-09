通过强大且易于使用的平台为您的团队提供支持
IBM App Connect 是业界主流的集成解决方案，可连接任意位置的所有应用程序和数据。App Connect 可以借助数百个预构建接口和可定制模板，帮助所有技能水平的用户快速连接 SaaS 应用程序并构建集成流程。
充分利用 AI 驱动的转换功能和数百个预构建的元数据感知接口和模板，加速实现价值。通过跨云和本地环境的仪表板视图轻松构建自动化 CI/CD 管道。
借助源和目标应用程序之间的智能映射建议来转换复杂的数据表达式。
管理员可以利用混合管理功能，轻松管理跨云和本地环境的集成，从而节省大量运营和管理开销。功能强大的管理和仪表板工具提供对集成流程性能和运行状况的能见度。
为业务技术人员和公众集成商提供强大的无代码功能和直观的用户界面，普及集成流程。实现与技术用户的无缝实时协作，以共享和重复使用预构建的集成构件。
无论数据位于何处，都可以通过灵活的选项部署 IBM App Connect，这些选项包括本地、云端以及任何混合云环境或 aaS，作为高度可扩展、完全托管的 iPaaS 部署在 AWS。
购买 IBM App Connect 时，S&S 提供对新软件版本、发布和修复的实时访问以及 24x7x365 全年全天候技术支持，以帮助最大限度地提高软件性能。
查看 App Connect 的新增功能并转到最新版本。
使用 App Connect Designer，公民集成者几乎不需要培训即可理解并构建功能强大的集成。拖放工作流程可帮助所有技能水平的用户轻松创建可在几分钟内连接应用程序的集成。
IBM 为跨业务领域的热门应用程序提供了数百个连接器，例如 SaaS 和本地部署的营销、销售、支持、IT 服务、项目管理、协作和社交媒体应用程序。
为字段映射加速与 AI 和自然语言处理的集成。接收有关应用程序和数据映射的建议，只需单击即可自动生成复杂的数据转换。
深入了解 AI 如何增强应用程序集成从而提高业务绩效。
集成专家可以构建复杂的、多风格的集成，支持多种编程语言，并与 GIT、Maven、Jenkins 等源代码和管道管理工具完全集成。
App Connect 仪表板可提供统一的轻量级可观察性组件，在整个集成环境中执行运行状况检查、问题确定和故障排除。
了解 IBM 客户如何使用 IBM App Connect 应对集成挑战
该背光制造商通过跨部门的无缝连接提高了生产效率，实现了强大的数据分析和监控。
IBM Development Support 使用 App Connect 集成系统并自动发送通知，将工单解决速度提高 23%。
TINE 通过增强的实时集成功能普及数据并简化复杂供应链中的运营和业务流程。
Tabadul 改进了进出口程序中的信息交换，加快了应用程序变更、产品和服务的上市时间。
了解应用程序集成平台如何帮助您的组织提高效率。
使用 IBM Connector Development Kit (CDK) 构建自定义连接器以帮助集成所有类型的应用程序。您可以从 Open API 文档开始创建，也可以从头开始。
IBM App Connect Enterprise as a Service 是一项多租户托管服务，通过连接业务应用程序、集成数据、构建 API 和处理事件来发掘数据的价值。它完全由 IBM 托管、维护和运营。
无论您是刚刚开始应用集成之旅，还是已是专业人士，我们的产品专家都乐于向您介绍 IBM App Connect。
在您注册现场演示后，我们会与您联系，以便将其安排在最适合您的日期和/或时间。
在演示当天，您可以期待以下内容：
- 演示将持续约 30 分钟。
- 您将有机会在整个演示过程中提问 – 形式非正式且灵活。
- 演示结束时，我们将讨论可提供哪些附加信息，帮助您的
应用集成工作。
会议通常侧重于创建自动集成流程。典型的演示包括以下内容：
- 我们将首先介绍 App Connect 及其一些功能，例如 Designer Dashboard 视图；用于新集成流程的“AI 生成流程”选项；目录页面，其中包含现成可用的预构建连接器。此外，您还将了解获取以下内容的方式：其他社区连接器、连接器开发工具包、模板页面以及记录所有事件信息流的日志。
- 接下来，我们将创建一个自动化流程。例如，我们可以创建一个流程，每天在预设时间在 Salesforce 中检查新的潜在客户，并在 Asana 中创建任务，然后在 Slack 中通知相应的团队。我们将讲解如何创建示例流程，并讨论如何调整该流程以执行各种任务，以及如何根据您的独特需求定制流程。
- 最后，我们将部署并测试创建的流程。