应用程序集成连接器是一些数字化构建块，可简化与业务应用程序和数据源进行的交互。无论您是在构建 API 还是在实时响应事件，这些连接器都可以帮助您降低复杂性，并在集成多种应用程序时提供一致的用户体验。

这些连接器提供了多种用来连接企业系统的功能，包括 SaaS、云端或本地的那些系统。它们实现了标准化以确保一致性，可帮助按需扩展集成，并减少维护和治理工作花费的时间。



借助 App Connect，您可以从数百个为常用的应用程序预构建的连接器中进行选择，以便为 CRM、生产力、云服务、数据库等业务提供支持。您还可以为自定义应用程序或旧版应用程序创建自己的连接器，以便在需要连接时重复使用。

