应用程序集成连接器是一些数字化构建块，可简化与业务应用程序和数据源进行的交互。无论您是在构建 API 还是在实时响应事件，这些连接器都可以帮助您降低复杂性，并在集成多种应用程序时提供一致的用户体验。
这些连接器提供了多种用来连接企业系统的功能，包括 SaaS、云端或本地的那些系统。它们实现了标准化以确保一致性，可帮助按需扩展集成，并减少维护和治理工作花费的时间。
借助 App Connect，您可以从数百个为常用的应用程序预构建的连接器中进行选择，以便为 CRM、生产力、云服务、数据库等业务提供支持。您还可以为自定义应用程序或旧版应用程序创建自己的连接器，以便在需要连接时重复使用。
与各种 AWS 服务（例如 Amazon SNS、Amazon EventBridge 等）连接并交互，以增强 AWS 与外部系统之间的互操作性。
连接 Salesforce CRM 与外部系统，促进数据同步、实时通信和工作流程自动化。
与各种 Microsoft 服务（例如 Microsoft Teams、Azure、Dynamics 365 等）以及外部系统和应用程序连接并交互。
若要开始使用接口开发工具包，请转至 IBM Automation Explorer，在导航栏中选择接口开发工具包，然后按照指令创建帐户。
可以使用接口开发工具包从头开始自行创建接口，也可以使用要配置连接的应用程序的 OpenAPI 文档。
使用 OpenAPI 文档创建接口 – 这是最简捷的创建接口方法。只需要 OpenAPI 文档的 v2 或 v3 规范，便可以开始创建。导入文档后，可以选择根据需要定制接口。
从头开始创建接口 - 如果无法使用 OpenAPI 文档，则可以选择从头开始创建接口。如果选择此选项，则应十分熟悉应用程序 REST API。
如需下载连接器，请完成以下步骤：
在“连接器开发工具包”主页中找到要使用的连接器
确保连接器已标记为完成
在连接器窗格中点击三点菜单图标
点击“下载”(Download)。屏幕将显示一个新窗口，以确认您要下载。以 .car 文件形式将接口作下载到本地电脑
导入到 App Connect。转到 App Connect 实例中的接口目录，然后点击“导入接口或 API”(Import connector or API)
如需发布连接器，请完成以下步骤：
在“连接器开发工具包”主页中找到要使用的连接器
确保连接器已标记为完成
点击连接器窗格
点击菜单图标
点击“发布”(Publish)。屏幕将显示一个新窗口，表明该接口将首先经过 IBM 的审核和批准，才能在 IBM Automation Explorer 中使用
填写“发布程序”和“网站”字段
点击发布。发布接口后，用户可以在 IBM Automation Explorer 中存取该接口。在接口开发工具包中创建的接口称为社区接口